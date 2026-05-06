Rána pro Edmonton. Ruský obr do NHL nejde, raději zůstává v KHL

30. května 14:00David Zlomek
Fanoušci Edmontonu Oilers si dělali zálusk na nadějnou a urostlou ruskou posilu, ale jejich naděje definitivně pohasly. Čtyřiadvacetiletý útočník Maxim Berezkin si na poslední chvíli rozmyslel přesun do zámoří a navzdory původním očekáváním nepodepíše smlouvu v NHL. Místo toho prodlouží o další dva roky kontrakt s Lokomotivem Jaroslavl. Zahraniční novináři i experti nad jeho rozhodnutím kroutí hlavou a označují ho za velkou chybu.
Vše přitom nasvědčovalo tomu, že Berezkin po vypršení stávající smlouvy podepíše s Oilers, kteří ho v roce 2020 draftovali, nováčkovský kontrakt. Očekávání navíc v dubnu přiživoval i generální manažer Edmontonu Stan Bowman, který Rusa veřejně chválil: „Je o něco starší, má skvělou postavu, umí tvořit hru a je silný na puku. Takových kluků nemáte v týmu nikdy dost.“
Zprávy z Ruska, které následně potvrdil i hráčův agent Stanislav Romanov, ale přinesly nečekaný zvrat. Berezkin se po zisku svého druhého Gagarinova poháru v řadě rozhodl setrvat v domácím prostředí.
„Podle mých zdrojů změnil Berezkin názor a rozhodl se zůstat další dva roky v KHL, kde podepíše prodloužení smlouvy s Lokomotivem. Myslím, že je to chyba,“ uvedla například novinářka Dariia Tuboltseva. „Berezkinovi je už 24 let. V určitém bodě se váš rozvoj musí odehrávat proti konkurenci v NHL, a ne v komfortní zóně, kde už jste všechno vyhráli.“
K její kritice se přidal i uznávaný zámořský novinář Jim Matheson z deníku Edmonton Journal. „Pokud jsou ruské zprávy pravdivé a Berezkin raději podepíše na dva roky v Jaroslavli než s Oilers, na první pohled dělá chybu, že NHL vůbec nezkusí. V říjnu mu bude 25 let,“ komentoval situaci Matheson, který zároveň naznačil možný důvod hráčova couvnutí: „Možná mu ale Oilers oprávněně nechtěli okamžitě garantovat místo v hlavním týmu, a proto z toho vycouval.“
Pro Edmonton jde o citelnou ztrátu. Tým v posledních letech přišel o důrazné útočníky s parametry power forwarda, jako byli Evander Kane nebo Dylan Holloway, a Berezkin se svými 32 body v 64 zápasech a skvělou defenzivní hrou mohl tuto mezeru ideálně zacelit. Největším paradoxem tak zůstávají Berezkinova vlastní slova,. „Mým snem je hrát v NHL proti všem těm hvězdám, které sleduji celý život. Chci se otestovat na jejich úrovni. I kdybych byl ze začátku horší, nebudu se hroutit a budu hledat cesty, jak svou hru zlepšit.“ Svůj zámořský sen však minimálně na další rok uložil k ledu.