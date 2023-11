Rána pro Washington! Nicklas Bäckström si dává od hokeje pauzu!

Poté, co se Washington začal výsledkově zvedat, zaskočila veřejnost zpráva týkající se bývalého dvorního nahrávače Alexandra Ovečkina. Nicklas Bäckström kromě toho, že se stále nemohl dostat do tempa, oznámil, že si z důvodu zdravotních problémů dá další pauzu od hokeje. Možný horizont návratu zatím nespecifikoval.

Nicklas Bäckström si od hokeje dává opět pauzu a jeho hráčská budoucnost je stále více nejasná. Někdejšího mistra přihrávky trápí pokračující zranění levé kyčle.

„Je to těžké rozhodnutí, ale cítím, že je to v tuto chvíli nejsprávnější pro mé zdraví,“ řekl Bäckström v prohlášení vydaném Capitals. „Chci poděkovat svým spoluhráčům, organizaci a fanouškům za jejich neustálou podporu během tohoto procesu. V tuto chvíli žádám o soukromí, jelikož určuji své další kroky a možnosti, jak se posunout vpřed.“

Bäckström, který má v této sezóně na kontě pouhou jednu asistenci z osmi zápasů, podstoupil 17. června 2022 na klinice ANCA v Belgii operaci levé kyčle. Pětatřicetiletý hráč se vrátil do ligy minulou sezonu, kdy nasbíral 21 bodů ve 39 zápasech a v letošnín tréninkovém kempu se prohlásil za plně zdravého. V pondělí však informoval generálního manažera Briana MacLellana a trenéra Spencera Carberyho, že jeho kyčel nereaguje tak, jak by chtěl.

Bäckström svolal své spoluhráče v šatně Capitals před středečním tréninkem, aby je informoval o svém rozhodnutí se prozatím stáhnout do pozadí, dokud se zdravotní komplikace nevyřeší.

„Abych k vám byl upřímný, byl jsem v šoku, když jsem to slyšel,“ řekl kapitán Washingtonu Alex Ovečkin. „Je to můj přítel, je to můj týmový kolega. Je to pro mě velmi těžká situace.“

Podporu svému spoluhráči vyslovilo i vedení nebo T.J. Oshie.

„Stojíme za Nicklasem a budeme ho podporovat během tohoto procesu,“ řekl generální manažer Capitals Brian MacLellan. „Víme z první ruky, jak tvrdě pracoval a jak odhodlaný je vrátit se zpět zdravý. Naše organizace za ním plně stojí, zatímco si bere dovolenou a čas na vyhodnocení své aktuální zdravotní situace.“

„Bylo to pro něj zjevně těžké," řekl útočník Capitals T.J.,“ řekl Oshie. „Nick je šíleně velký kus této organizace. V první řadě jsme rádi, že se soustředí na to, aby se mu vrátilo zdraví. Ale jako spoluhráč je těžké se dívat, jak takový chlap něco takového oznamuje. Viděl jsem, jak tvrdě pracoval, aby se dostal zpátky. Šel nejen na jednu operaci, ale na několik operací. Velmi tvrdě pracoval na tom, aby se vrátil a znovu hrál hru, kterou miluje.“

