Rána pro Wild, Mats Zuccarello přijde o prvních 8 týdnů sezóny

1. října 10:00Jakub Ťoupek
Očekává se, že osmatřicetiletá opora útočných řad Wild Mats Zuccarello bude chybět minimálně 7-8 týdnů. Generální manažer Minnesoty Bill Guerin uvedl, že se „něco stalo“ a neví, zda Zuccarello nebude náhodou potřebovat operaci.
Ukázalo se, že Minnesota Wild bude bez Matse Zuccarella déle, než se původně očekávalo. Tým v úterý oznámil, že populární útočník, který oblékal dres například New York Rangers, bude kvůli zranění dolní části těla mimo hru minimálně 7–8 týdnů.
Mats Zuccarello je mimo hru od začátku tréninkového kempu kvůli zranění, které je pravděpodobně zraněním zad. John Hynes novinářům na začátku tohoto měsíce sdělil, že Zuccarello bude mimo hru několik dní, trenér Wild v neděli tento odhad trochu prodloužil. „Zuccy bude mimo hru nějakou dobu... Zatím nevím, jak dlouho přesně,“ uvedl Hynes v neděli.
Nyní Wild a jejich trenér termín znají a rozhodně to pro ně není dobrá zpráva. Zuccarello sehrál v minulé sezóně velkou roli, a i díky němu se Wild dostali na pozici zaručující druhou divokou kartu. Podařilo se jim to i přesto, že Kirill Kaprizov vynechal 41 zápasů kvůli zranění dolní části těla, které vyžadovalo operaci.
Zuccarello byl čtvrtý v bodování týmu s 19 góly a 54 body. Se 16 body v přesilovkách se umístil na druhém místě v klubu, za Mattem Boldym. Osmatřicetiletý Nor nastupuje ve všech herních situacích a speciálních týmech Wild. V minulé sezóně měl průměr na ledě 19 minut a 39 sekund. Jeho absence tedy zanechává v sestavě značnou mezeru.
Norský útočník je v poslední sezóně dvouletého kontraktu v celkové hodnotě 8,25 milionu dolarů, který podepsal v září 2023. Ročně si tak přijde na 4,125 milionu dolarů. Zuccarello nastoupí v NHL do 16. sezóny, z toho sedmou v dresu Wild. Odehrál více zápasů, vstřelil více gólů, měl více asistencí a celkem nasbíral více bodů než kterýkoli jiný hráč narozený v Norsku v historii ligy.
