Rangers dohání špatná rozhodnutí. Vysoký plat vyhání šampiona z Tampy

V play off velké zklamání, v létě kupa práce. Rangers se budou muset vypořádat s končícími smlouvami mladých talentů, kteří budou chtít zaplatit. Aby k tomu Rangers měli prostor, budou se muset zbavit dražších hráčů. Kandidátem číslo jedna je Barclay Goodrow.

Ten měl přitom být při svém příchodu stěžejní postavou mužstva. Byl klíčovou postavou u vítězství Tampy Bay Lightning, do New Yorku měl přinést zkušenosti, vítěznou mentalitu a vůdcovství.

To se ale úplně nepodařilo. Těžko říct, jestli jeho vinou, kabina Rangers je totiž mraveništěm velkých eg, což ostatně ukázalo i play off. Goodrowova produkce na ledě také není bůhvíjaká, v obou sezonách na Manhattanu sotva přešel přes hranici třiceti bodů.

Na jednu stranu žádná hrůza, na druhou poměrně ano, jelikož Goodrow bere 3,6 milionů dolarů ročně. Tato smlouva potrvá až do roku 2027.

Podle několika zdrojů ale Rangers zřejmě budou Goodrowa aktivně prodávat, a to primárně kvůli velkému platu. Jeho nepřesvědčivé výkony ale značí, že budou muset Blueshirts přidat něco, co zájemce obměkčí natolik, aby přebral celý plat.

Spekuluje se, že by Rangers mohlo jeho zbavení stát volbu ve druhém nebo třetím kole draftu. Sociální média byla v uplynulých 24 hodinách zaplavena nápady na potenciální působiště Goodrowa, mezi prvními kandidáty byly Toronto Maple Leafs a Vancouver Canucks.

Prostor pod platovým stropem je pro Rangers velmi důležitý – vzhledem k tomu, že je třeba podepsat mladé borce Alexise Lafreniera a K'Andreho Millera.

The Athletic očekává, že Goodrow bude jedním ze jmen, které je tým ochoten obětovat, aby si do budoucna pojistil své mladé jádro. Zda se najde adekvátní zájemce, je úplně jiný příběh.

Goodrow vyhrál dva Stanley Cupy a hraje tvrdým stylem hry, což by z něj mohlo udělat solidní volbu jako dlouhodobého centra třetí lajny v týmu, který se bude ucházet o Stanley Cup. Pokud by například z Toronta odešel Ryan O'Reilly, Goodrow by byl zajímavým jménem.

