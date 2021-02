Rangers došla trpělivost. DeAngelo je k dispozici ostatním týmům

National Hockey League nabízí mnoho skvělých příběhů, kdy se hráč vypracuje z nenápadného člena týmu až po hrdinu. Jenže jsou tu i tmavé stránky věci, které ukazují naprostý opak. Vyprávět by mohl newyorský obránce Anthony DeAngelo.

Loňský rok byl pro DeAngela z individuálního pohledu famózní. Pětadvacetiletý obránce se zařadil mezi klíčové postavy defenzívy Rangers a bylo to vidět i na jeho statistikách. Stal se nejproduktivnějším bekem týmu, více bodů nasbírala jen trojice forvardů – Artěmij Panarin, Mika Zibanejad a Ryan Strome.

V osmašedesáti startech vstřelil patnáct branek a připsal si osmatřicet gólových asistencí. Lepší sezonu v nejlepší hokejové lize světa nezažil. Není tedy divu, že s ním klub počítal i do budoucna a v polovině října s ním podepsal dvouletou smlouvu v celkové hodnotě 9,6 milionu dolarů.

Jenže letošní ročník je zatím pro Jezdce hororový. Tým se nachází na posledním místě Východní divize, při pohledu na ligovou tabulku jsou na tom hůře už jen San Jose, Detroit a Ottawa.

Navíc nyní musí řešit i problémy uvnitř hráčského kádru, které vyvrcholily v zapsání Tonyho DeAngela na listinu nechráněných hráčů.

Sewellský rodák má v aktuálním ročníku zatím jednu asistenci za šest zápasů, v hodnocení +/- je pak na šesti záporných bodech. Vyzkoušel si i roli zdravého náhradníka, do sestavy se nevešel při vítězství Rangers nad městským rivalem poměrem 5:0.

„Je to součást byznysu, rozhodli jsme se tak. Vždy sedíte a hodnotíte situaci v klubu. Je to něco, co jsme prostě udělali a uvidíme, jak se to vyvine,“ okomentoval situaci David Quinn.

Jenže výkony na ledě nebyly hlavním důvodem k tomuto kroku. Podle informací New York Post s ním byli potíže i mimo kluziště. To mělo vyvrcholit konfliktem se spoluhráčem a brankářem Alexandarem Georgievem.

Oba hráči Rangers se do sebe pustili po porážce v prodloužení proti Pittsburghu. DeAngelo byl na ledě při vítězné trefě kapitána Penguins Sidneyho Crosbyho.

