Rangers hledají energii v Hartfordu. Sýkora dostane šanci

25. března 21:49Josef Potůček
Newyorští Jezdci hledají impuls. Po nevýrazném výkonu a porážce 1:2 s Ottawou, kdy se tým jen těžko dostával do zakončení, přichází změna: z farmy v Hartfordu byl povolán mladý slovenský útočník Adam Sýkora. Místo mu uvolnil obránce Connor Mackey, který míří opačným směrem do AHL.
Hokejoví fanoušci si při vyslovení jména „Sýkora“ dost možná vybaví Petra Sýkoru - bývalého útočníka New Jersey Devils, vítěze Stanley Cupu a jednoho z nejvýraznějších českých hráčů své generace. Adam s ním sice není příbuzný, ale stylově má k slavnému jmenovci blíž, než by se možná mohlo zdát. Ne snad kvůli střelbě, ale kvůli drzosti, energii a ochotě chodit do soubojů.
Menší vzrůstem, velký nasazením
Jedenadvacetiletý rodák z Piešťan (178 cm, 81 kg) byl draftován Rangers ve 2. kole v roce 2022 (63. místo). Už tehdy skauti věděli, že nezískávají hvězdu, ale hráče, který dokáže měnit dynamiku zápasu.
Jeho hra stojí na agresivním forčekingu, výborné práci bez puku a neustálém pohybu. Je typem „otravného“ útočníka, proti kterému se hraje extrémně nepříjemně.
Sám Sýkora se netají tím, že jeho vzorem je Brad Marchand. A to sedí dokonale - stejně jako útočník Floridy se nebojí chodit do soubojů s většími hráči a dělá všechno pro tým.
Třetí rok v zámoří
Aktuální sezóna je už jeho třetí plnohodnotná v severoamerickém profesionálním hokeji. V Hartfordu postupně roste a právě letos působí nejvyzráleji. V březnu má dokonce velmi povedenou šňůru, kdy nasbíral 9 bodů v 7 zápasech. Celkově letos v AHL zaznamenal 12 gólů a 17 asistencí v 62 utkáních.
V jeho případě nejde jen o čísla. Trenéři dlouhodobě oceňují jeho pracovní morálku, energii v kabině a schopnost „nakazit“ spoluhráče nasazením.
Šance ve správný moment
Rangers se momentálně trápí v ofenzivě a hledají jiskru. Sýkora sice pravděpodobně nepřijde a nezačne okamžitě sbírat body po hrstech, ale jeho přínos může být jiný - a možná to je přesně to, co trápící se newyorský tým momentálně potřebuje. V jejich současné situaci dává smysl dát prostor mladým hráčům. Vedle Sýkory se ostatně očekává zapojení i dalších talentů.
V kabině Rangers už si své místo postupně buduje i český útočník Jaroslav Chmelař, který letos sbírá první starty v NHL a už stihl vstřelit i premiérový gól.
A právě to dává celému příběhu další rozměr. Na Manhattanu se totiž postupně skládá mladé jádro, ve kterém se může potkat slovenská energie Sýkory s českou silou a přímočarostí Chmelaře. Jeden přináší neúnavný pohyb a tlak, druhý zase fyzickou hru a práci před brankou.
Možná nejde o hvězdy titulních stránek. Ale právě tihle hráči často rozhodují, jak daleko tým dojde.