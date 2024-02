Rangers hostí Avalanche, Islanders zamíří na led Toronta

All-stars u konce a kolotoč NHL se zase roztáčí. Dnes nás čekají dva zápasy a oba začnou v 1:00.

New York Rangers bude čelit Coloradu, které je momentálně na vlně tří vítězství. Do zápasu už by mohla zasáhnout nová posila Avs Zach Parise. Zápas můžete sledovat na Nova Sport 1.

Ve stejný čas začne také zápas mezi Torontem Maple Leafs a New Yorkem Islanders. Ostrované to nebudou mít vůbec snadné, navíc nejsou zrovna v ideální formě. Naopak Toronto zvítězilo z posledních pěti zápasů hned čtyřikrát. Tento duel sledujte na stanici Nova Sport 2.

