Rangers jdou dál: Nejsme dokonalí, ale víme, jak vyhrávat

Tolikrát omílaná otočka proti Pittsburghu, nyní další. Rangers ukazují, že ač jsou nezkušený tým, ví, jak dotáhnout dílo do konce. V sérii s Carolinou prohrávali už 0:2 a 2:3 na zápasy, nicméně z postupu se stejně nakonec radují oni. Klíčovou sedmou bitvu na hostujícím ledě zvládli s přehledem, domácím nasázeli šest branek.

Perfektně to po utkání shrnul trenér Rangers Gerard Gallant: „Už jsem to letos řekl několikrát. Nejsme dokonalí, ale víme, jak vyhrávat.“

Klíčem k výhře byly dva rychle góly na začátku zápasu, oba z přesilovky. Jestli chtěla mít Carolina drtivý nástup s rychlým gólem, Rangers ji plány dokonale překazili. Čtyři minuty po sobě se prosadili Fox a Kreider a v PNC Areně byli slyšet jen fanoušci Blueshirts.

Dva slepené góly vlastně udaly ráz celého zápasu. Když už Carolina vstřelila gól, tak to bylo pouze na rozdíl tří branek. A hlavně na oba góly dokázali Jezdci okamžitě kontrovat. Po brance DeAngela se po čtyřiceti sekundách prosadil Chytil, po gólu Domiho trefil po pětapadesáti vteřinách prázdnou bránu Copp.

Svou roli sehrál pochopitelně i Igor Šesťorkin. Ten v posledních dvou zápasech pustil pouze dva góly a na postupu má lví podíl.

„U něj mě nic nepřekvapí. V první třetině měl klíčové zákroky a udržel nám dvougólové vedení,“ chválil gólmana Gallant.

Gallanta fanoušci Rangers oslavují. Jejich tým totiž naučil vyhrávat a nikdy se nevzdávat. Rangers v základní části vyhráli 27 utkání, ve kterých prohrávali, jednalo se o druhý nejvyšší počet. Potvrdilo se to i v play off, kdy proti Penguins otáčeli sérii i zápasy samotné.

A v souboji s Hurricanes se nezdolná síla Newyorčanů opět potvrdila. Po prohře v pátém zápase hrozilo vyřazení, avšak přišla domácí výhra. Následně Jezdci mířili do Caroliny, kde domácí tým v play off letos neprohrál. Jak to dopadlo, všichni víte.

Rangers nyní míří do konferenčního finále, kde byli naposled před sedmi lety. A střetli se v něm se stejným soupeřem jako letos, tedy s Tampou Bay.

