Rangers mají údajně vybráno. Chytila a spol. povede Laviolette

Ač se to většině fanoušků nelíbí, vypadá to, že New York Rangers našli vhodného kandidáta na volné místo na trenérské lavici. Půjde o důvěrně známou tvář, kterou fanoušci NHL znají roky. Blízko angažmá je totiž Peter Laviolette.

Vyhazov Gerarda Gallanta byl asi neodkladnou záležitostí. Stalo se a hned poté začalo hledání nového lodivoda.

Spektrum, o kterém se mluvilo, bylo vskutku široké. Od Mikea Babcocka, přes Joela Quennevillea až po nadějné asistenty z Tampy Bay či Toronta.

Nakonec to vypadá, že se Chris Drury, generální manažer Rangers, rozhodl jít podobnou cestou jako s Gallantem. Tedy cestou zkušeného trenéra, který je připraven na to, aby vedl tým plný hvězd.

„Nedávno se mě někdo ptal, který tým získá trenéra jako první,“ řekl před pár dny novinář Elliotte Friedman. „Hodně z nás si myslelo, že by to mohl být Columbus, ale velmi blízko jsou Rangers.“

Co to naznačuje? Jediné. Rangers nemuseli čekat na to, až týmy uvolní své asistenty k pohovorům. A tak jednali se zkušenými trenéry. O Quennevillea prý nebyl zájem, o Babcocka také ne. Darryl Sutter prý ani nepřipadal do úvahu.

Dle všeho tak zvítězí Laviolette. Tomu sezona skončila už po základní části, jelikož trénoval Washington.

„Hodně lidí se v tomto případě začíná přiklánět k Peteru Lavioletteovi,“ potvrdil Friedman.

Arthur Staple z The Athletic napsal, že Laviolette měl pohovor s Rangers. Mollie Walkerová z NY Post dodala, že Drury má k Laviolettovi vztah, a to díky společnému účinkování na olympijských hrách 2006.

Laviolette se zdá být volbou na jistotu. Je to zkušený trenér s prstenem za vítězství ve Stanley Cupu, který získal v roce 2006 s Carolinou Hurricanes. Zároveň to byl ale poslední větší úspěch.

Nicméně je těžké si představit, že by Rangers předali otěže někomu s malými nebo žádnými trenérskými zkušenostmi z NHL. Ne, když věří, že Stanley Cup je na dosah.

