Rangers nasázeli šestku Flyers, Washington doma zničil Calgary

10. března 6:57Radim Sochor
Na dnešním menu kanadsko-americké NHL bylo pět zápasů. Celý program odstartoval večerní duel mezi Columbusem a LA, kde muselo rozhodovat až prodloužení. Jak dopadla další utkání?
New Yorku náramně svědčí návrat Adama Foxe, poslední tým Východní konference vyhrál tři z posledních pěti zápasů. Dnes dokonce rozdílem třídy, když Philadelphii nadělil šest branek.
Rozstřílel se také Washington proti Calgary. Tři góly v první části, čtyři ve třetí. Suma sumarum, Caps porazili Flames vysoko 7:3. Naopak velmi těsným rozdílem dnes zvítězila Ottawa ve Vancouveru. Zápas byl do samého konce napínavý, neboť Senators vedli 1:0 po gólu z jednatřicáté minuty. 80 vteřin před koncem ale trefil Tkachuk prázdnou branku a rozhodl o vítězi.
Columbus Blue Jackets - Los Angeles Kings
4:5pp (1:2, 2:1, 1:1 - 0:1)
Branky a nahrávky
18. Garland (Monahan, Provorov), 31. Mateychuk (Lundeström, Jenner), 33. Garland (Mateychuk), 59. Marčenko (Werenski, Coyle) – 7. Laughton (Dumoulin, Turcotte), 15. Panarin (S. Helenius), 35. Kempe (Kopitar, Dumoulin), 51. Dumoulin (M. Anderson, Laughton), 63. Kempe (Panarin, Doughty)
Statistika
Střely na bránu: 32 – 31 | Přesilová hra: 1/4 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Jet Greaves (CBJ) – 26 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,9 %, odchytal 62:34
Anton Forsberg (LAK) – 28 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 62:34
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti
Tři hvězdy utkání
1. Brian Dumoulin (LAK) 1+2
2. Conor Garland (CBJ) 2+0
3. Adrian Kempe (LAK) 2+0
Philadelphia Flyers – New York Rangers
2:6 (0:3, 1:3, 1:0)
Branky a nahrávky
24. Mičkov (Drysdale, Zegras), 56. Couturier (Grebjonkin, Glendening) – 2. Laba (M. Robertson, Kartye), 14. Zibanejad (Lafrenière, Gavrikov), 20. Lafrenière (Zibanejad, Trocheck), 27. Perreault (Trocheck, Fox), 39. Zibanejad (Perreault, Trocheck), 39. Kartye (Gavrikov, Laba)
Statistika
Střely na bránu: 34 – 27 | Přesilová hra: 1/3 – 3/4 | Trestné minuty: 8 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Daniel Vladař (PHI) – 18 zákroků, 6 OG, úspěšnost 75 %, odchytal 40:00
Samuel Ersson (PHI) – 3 zákroky, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 19:47
Igor Šesťorkin (NYR) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 59:48
Česká a slovenská stopa
Jaroslav Chmelař (NYR) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 10:53
Tři hvězdy utkání
1. Mika Zibanejad (NYR) 2+1
2. Alexis Lafrenière (NYR) 1+1
3. Vincent Trocheck (NYR) 0+3
Washington Capitals – Calgary Flames
7:3 (3:0, 0:3, 4:0)
Branky a nahrávky
3. Lapierre (Fehérváry, Chisholm), 10. Wilson (Protas, D. Strome), 18. McMichael (Sourdif, Beauvillier), 51. McMichael, 52. Sourdif, 58. Frank (Duhaime, Lapierre), 60. R. Leonard (Sourdif) – 37. Gridin (Määttä, R. Strome), 38. Coleman (Backlund, Kuzněcov), 39. Šarangovič (Farabee)
Statistika
Střely na bránu: 29 – 26 | Přesilová hra: 1/3 – 0/0 | Trestné minuty: 0 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Logan Thompson (WSH) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 60:00
Devin Cooley (CGY) – 22 zákroků, 6 OG, úspěšnost 78,6 %, odchytal 59:23
Česká a slovenská stopa
Martin Fehérváry (WSH) – 0+1, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:06
Adam Klapka (CGY) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:21
Tři hvězdy utkání
1. Connor McMichael (WSH) 2+0
2. Hendrix Lapierre (WSH) 1+1
3. Blake Coleman (CGY) 1+0
Chicago Blackhawks – Utah Mammoth
3:2pp (1:2, 1:0, 0:0 – 1:0)
Branky a nahrávky
14. Mangiapane (Donato, Michejev), 36. Burakovsky (Bedard, Greene), 63. Nazar (Teräväinen, Bedard) – 10. Hayton (DeSimone, Cole), 17. Guenther (Keller, Schmaltz)
Statistika
Střely na bránu: 26 – 24 | Přesilová hra: 1/4 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Drew Commesso (CHI) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 61:43
Vítek Vaněček (UTA) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 62:36
Česká a slovenská stopa
Tři hvězdy utkání
1. Frank Nazar (CHI) 1+0
2. André Burakovsky (CHI) 1+0
3. Andrew Mangiapane (CHI) 1+0
Vancouver Canucks - Ottawa Senators
0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Branky a nahrávky
31. Greig (Pinto, Zub), 59. B. Tkachuk (Stützle, Chabot)
Statistika
Střely na bránu: 16 – 24 | Přesilová hra: 0/3 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Kevin Lankinen (VAN) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 57:36
James Reimer (OTT) – 16 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Filip Hronek (VAN) – 0+0, -2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 26:01
Tři hvězdy utkání
1. James Reimer (OTT) 16 zákroků
2. Kevin Lankinen (VAN) 22 zákroků
3. Ridly Greig (OTT) 1+0