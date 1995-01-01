Rangers otočili zápas v Edmontonu! Pittsburgh vyhrál i na ledě Minnesoty

31. října 7:00Jan Šlapáček
V noci na pátek se v zámoří odehrálo jedenáct zápasů. Pěkný obrat se podařil Rangers na ledě Edmontonu, kteří dokázali vyhrát 4:3 po prodloužení. Ve výborném vstupu do sezóny pokračuje Pittsburgh, který uspěl na ledě trápící se Minnesoty.
Rangers nezažívají nejlepší vstup do sezóny, nicméně v noci své fanoušky potěšili. Celek z New Yorku prohrával na ledě Edmontonu po dvou třetinách o dvě branky, nakonec ale zvládl vyrovnat a v prodloužení rozhodl kapitán J.T. Miller. Výborný výkon podal tradičně i Igor Šesťorkin.
Mezi největší překvapení začátku nového ročníku patří hokejisté Pittsburghu, kteří aktuálně vládnou Východní konferenci. Penguins odehráli solidní duel na ledě Minnesoty a po skvělé třetí třetině si připsali již osmé vítězství.
Pořádně dramatický duel se na závěr noci odehrál v Los Angeles. Tam dokázali Kings během závěrečné hry bez brankáře smazat proti Detroitu dvoubrankovou ztrátu a nasměrovat duel do prodloužení. V něm se chvíli radovali z vítězství, jenomže gól Kevina Fialy nebyl uznán a nakonec po samostatných nájezdech vyhráli Red Wings.
Boston Bruins - Buffalo Sabres
4:3pp. (2:0, 1:1, 0:2 - 1:0)
Branky a nahrávky
14. M. Geekie (Pastrňák, Zacha), 16. Pastrňák, 40. Kastelic (Jeannot, Kuraly), 63. Chusnutdinov (Minten) – 37. Dahlin (Benson, T. Thompson), 47. Doan (Tuch, Power), 55. Tuch (Dahlin, McLeod).
Statistika
Střely na bránu: 23 – 40 | Přesilová hra: 1/4 – 1/5 | Trestné minuty: 15 – 13
Kdo se postavil do brankoviště?
Joonas Korpisalo (BOS) – 37 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,5 %, odchytal 62:07
Alex Lyon (BUF) – 19 zákroků, 4 OG, úspěšnost 82,6 %, odchytal 61:33
Česká a slovenská stopa
Pavel Zacha (BOS) – 0+1, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 4, čas na ledě 17:22
David Pastrňák (BOS) – 1+1, +1 účast, 4 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 20:17
Jiří Kulich (BUF) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:05
Tři hvězdy utkání
1. Marat Chusnutdinov (BOS) - 1+0
2. David Pastrňák (BOS) - 1+1
3.Joonas Korpisalo (BOS) - 37 zákroků
Ottawa Senators - Calgary Flames
4:3sn. (1:2, 0:0, 2:1 - 0:0)
Branky a nahrávky
8. Eller (Pinto, Chabot), 43. Zub (Eller, Batherson), 58. Sanderson (Stützle, Spence), rozh. náj. Batherson – 6. Šarangovič (Farabee, Weegar), 16. Coronato (Frost, Andersson), 49. Kadri (Huberdeau).
Statistika
Střely na bránu: 38 – 30 | Přesilová hra: 0/4 – 2/4 | Trestné minuty: 10 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Linus Ullmark (OTT) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 65:00
Devin Cooley (CGY) – 35 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,1 %, odchytal 64:12
Česká a slovenská stopa
Adam Klapka (CGY) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 8:06
Samuel Honzek (CGY) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:10
Tři hvězdy utkání
1. Lars Eller (OTT) – 1+1
2. Nazem Kadri (CGY) – 1+0
3. Tim Stützle (OTT) – 0+1
Tampa Bay Lightning - Dallas Stars
2:1pp. (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)
Branky a nahrávky
36. Hagel (Goncalves, D'Astous), 63. Cirelli – 43. Erne (Petrovic, Faksa).
Statistika
Střely na bránu: 32 – 21 | Přesilová hra: 1/4 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Andrej Vasilevskij (TBL) – 20 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,2 %, odchytal 62:36
Jake Oettinger (DAL) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 62:16
Česká a slovenská stopa
Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 17:04
Radek Faksa (DAL) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:42
Tři hvězdy utkání
1. Anthony Cirelli (TBL) - 1+0
2. Brandon Hagel (TBL) - 1+0
3. Miro Heiskanen (DAL) - 0+0
Philadelphia Flyers - Nashville Predators
4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
Branky a nahrávky
33. Zegras (Mičkov, Tippett), 36. Drysdale (Mičkov, Zegras), 47. Zegras (York, Cates), 56. Konecny (Dvorak) – 39. Matthew Wood (Bunting, Haula).
Statistika
Střely na bránu: 18 – 33 | Přesilová hra: 1/1 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Daniel Vladař (PHI) – 32 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,0 %, odchytal 59:52
Juuse Saros (NSH) – 14 zákroků, 3 OG, úspěšnost 82,4 %, odchytal 58:31
Česká a slovenská stopa
Daniel Vladař (PHI) – 32 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,0 %, odchytal 59:52
Tři hvězdy utkání
1. Trevor Zegras (PHI) – 2+1
2. Daniel Vladař (PHI) – 32 zákroků
3. Matvej Mičkov (PHI) – 0+2
Carolina Hurricanes - New York Islanders
6:2 (3:1, 0:0, 3:1)
Branky a nahrávky
3. Nadeau, 6. Reilly, 11. Martinook (Staal, Svečnikov), 42. Blake (Hall, Bussi), 51. Svečnikov (Nikišin, Stankoven), 60. Stankoven (Ehlers) – 14. Schaefer (Palmieri, Drouin), 51. Holmström (DeAngelo).
Statistika
Střely na bránu: 33 – 28 | Přesilová hra: 0/1 – 1/4 | Trestné minuty: 12 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Brandon Bussi (CAR) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 60:00
David Rittich (NYI) – 27 zákroků, 6 OG, úspěšnost 81,8 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
David Rittich (NYI) – 27 zákroků, 6 OG, úspěšnost 81,8 %, odchytal 60:00
Tři hvězdy utkání
1. Andrej Svečnikov (CAR) - 1+1
2. Brandon Bussi (CAR) - 26 zákroků, 0+1
3. Bradly Nadeau (CAR) - 1+0
St. Louis Blues - Vancouver Canucks
3:4sn. (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0)
Branky a nahrávky
4. Holloway (Sundqvist, Suter), 21. Snuggerud (Fowler, Binnington), 51. Suter (Fowler, Sundqvist) – 14. Sherwood (E. Kane), 31. Sherwood (O'Connor, M. Pettersson), 48. Sherwood (Räty, O'Connor), rozh. náj. DeBrusk.
Statistika
Střely na bránu: 39 – 18 | Přesilová hra: 2/3 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Jordan Binnington (STL) – 15 zákroků, 3 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 64:09
Kevin Lankinen (VAN) – 36 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 65:00
Česká a slovenská stopa
Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:36
Filip Hronek (VAN) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 25:43
Tři hvězdy utkání
1. Kiefer Sherwood (VAN) - 3+0
2. Pius Suter (STL) - 1+1
3. Jake DeBrusk (VAN) - 0+0
Minnesota Wild - Pittsburgh Penguins
1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
Branky a nahrávky
11. Kaprizov (M. Johansson, Rossi) – 23. Shea (Novak, Letang), 47. Rust (Shea, Letang), 48. Kindel (Rust, Malkin), 58. Mantha.
Statistiky
Střely na bránu: 28 – 34 | Přesilová hra: 0/4 – 1/1 | Trestné minuty: 2 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Filip Gustavsson (MIN) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost90,9 %, odchytal 59:49
Tristan Jarry (PIT) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
David Jiříček (MIN) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:31
Tři hvězdy utkání
1. Kris Letang (PIT) - 0+2
2. Ryan Shea (PIT) - 1+1
3. Tristan Jarry (PIT) - 27 zákroků
Winnipeg Jets - Chicago Blackhawks
6:3 (2:1, 2:0, 2:2)
Branky a nahrávky
2. Naměstnikov (Nyquist, Niederreiter), 17. Vilardi (Scheifele, Connor), 22. Scheifele (Connor), 32. Vilardi (DeMelo, Morrissey), 51. Morrissey (DeMelo, J. Toews), 58. Connor (Scheifele, Vilardi) – 9. Teräväinen (Murphy), 54. Vlasic, 56. Burakovsky (Bedard, Levšunov).
Statistika
Střely na bránu: 33 – 24 | Přesilová hra: 1/3 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Connor Hellebuyck (WPG) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 60:00
Spencer Knight (CHI) – 27 zákroků, 6 OG, úspěšnost 81,8 %, odchytal 59:39
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Kyle Connor (WPG) - 1+2
2. Gabriel Vilardi (WPG) - 2+1
3. Mark Scheifele (WPG) - 1+2
Edmonton Oilers - New York Rangers
3:4pp. (1:1, 2:0, 0:2 - 0:1)
Branky a nahrávky
7. Nurse (Walman, Roslovic), 29. Savoie (Henrique, Draisaitl), 31. Nurse (Howard, Walman) – 6. Brodzinski, 49. Schneider (Cuylle, Vaakanainen), 53. T. Raddysh (Sheary), 63. J. Miller (Schneider, Lafrenière).
Statistika
Střely na bránu: 36 – 34 | Přesilová hra: 1/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Stuart Skinner (EDM) – 30 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 62:36
Igor Šesťorkin (NYR) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 62:49
Česká a slovenská stopa
David Tomášek (EDM) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:43
Tři hvězdy utkání
1. Adam Henrique (EDM) - 0+1
2. Darnell Nurse (EDM) - 2+0
3. J. T. Miller (NYR) - 1+0
San Jose Sharks - New Jersey Devils
5:2 (3:1, 2:0, 0:1)
Branky a nahrávky
1. Eklund (Kurashev), 13. Kurashev (Wennberg), 16. Wennberg (Ferraro, Liljegren), 37. W. Smith (Celebrini), 39. Toffoli (Orlov, Liljegren) – 19. Mercer (J. Hughes, Hamilton), 45. Mercer (Hamilton, Bratt).
Statistika
Střely na bránu: 28 – 31 | Přesilová hra: 0/2 – 2/3 | Trestné minuty: 6 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Alex Nedeljkovic (SJS) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 60:00
Jake Allen (NJD) – 23 zákroků, 5 OG, úspěšnost 82,1 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Ondřej Palát (NJD) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:42
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, -3 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:34
Tři hvězdy utkání
1. Alexander Wennberg (SJS) - 1+1
2. Philipp Kurashev (SJS) - 1+1
3. Alex Nedeljkovic (SJS) – 29 zákroků
Los Angeles Kings - Detroit Red Wings
3:4sn. (0:0, 1:2, 2:1 - 0:0)
Branky a nahrávky
33. Laferriere (Byfield, Ceci), 58. Perry (Kempe, Fiala), 59. Perry (Byfield, Kopitar) – 34. DeBrincat (Raymond, Seider), 36. Kasper (Sandin-Pellikka, Copp), 55. Kasper (Appleton, DeBrincat), rozh. náj. Raymond.
Statistika
Střely na bránu: 38 – 27 | Přesilová hra: 0/4 – 2/3 | Trestné minuty: 6 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Darcy Kuemper (LAK) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 63:36
Cam Talbot (DET) – 35 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,1 %, odchytal 64:48
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Marco Kasper (DET) – 2+0
2. Alex DeBrincat (DET) – 1+1
3. Corey Perry (LAK) – 2+0
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.