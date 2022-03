Rangers rozhodli proti Tampě v posledních sekundách, Vegas vyzráli na Kings

Dalších jedenáct zápasů je minulostí! Rangers v noci ukázali své kvality a po tuhé bitvě uspěli na ledě Tampy, když rozhodli šestnáct sekund před koncem třetí třetiny! Velká radost panuje i ve Vegas, která i s Jackem Eichelem v sestavě vyzrálo na Los Angeles.

MINNESOTA WILD - CHICAGO BLACKHAWKS

3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Minnesota nakonec uspěla

Minnesota byla v zápase lepším týmem, nicméně svoji převahu nedokázala přeměnit v góly a nakonec se pořádně natrápila. Blackhawks vrátil do zápasu ve 49. minutě vyrovnávacím gólem Jones a vypadalo to, že i hosté mohou začít pomýšlet na vítězství. V 57. minutě ale po krásné akci vrátil Wild do vedení Hartman a bylo hotovo.

Branky a nahrávky

17. Gaudreau (Fiala, Merrill), 57. Hartman (Zuccarello, Kaprizov), 60. Greenway – 49. Jones (Kane, Strome).

Statistické okénko

Střely na bránu: 34 – 22 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Cam Talbot (MIN) – 21 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,5 %, odchytal 59:49

Kevin Lankinen (CHI) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 57:32



Československá stopa v utkání

Dominik Kubalík (CHI) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:48



Tři hvězdy utkání

1. Ryan Hartman (MIN) - 1+0

2. Cam Talbot (MIN) - 21 zákroků

3. Kevin Lankinen (CHI) - 31 zákroků

NEW YORK ISLANDERS - DALLAS STARS

4:2 (0:0, 1:1, 3:1)

Islanders ovládli třetí třetinu

Vyrovnané utkání se začalo lámat ve třetí třetině. Islanders v ní dokázali brzy odskočit svému soupeři na dvoubrankový rozdíl, a to se nakonec ukázalo jako zásadní. Stars ze svého tlaku dokázali pouze snížit a na vyrovnání nedosáhli. Střelou do prázdné branky pak hattrick zkompletoval Brock Nelson.

Branky a nahrávky

24. Pulock (Clutterbuck, Pelech), 45. Nelson (Dobson, Barzal), 46. Nelson (Beauvillier, Lee), 60. Nelson – 39. Gurjanov (Suter, Peterson), 52. Peterson (Seguin, Gurjanov).

Statistické okénko

Střely na bránu: 25 – 39 | Přesilová hra: 1/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Semjon Varlamov (NYI) – 37 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,9 %, odchytal 60:00

Jake Oettinger (DAL) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 58:27



Československá stopa v utkání

Zdeno Chára (NYI) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:40

Andrej Sekera (DAL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:25

Radek Faksa (DAL) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 15:04



Tři hvězdy utkání

1. Brock Nelson (NYI) - 3+0

2. Semjon Varlamov (NYI) - 37 zákroků

3. Ryan Pulock (NYI) - 1+0

EDMONTON OILERS - NEW JERSEY DEVILS

6:3 (1:1, 1:0, 4:2)

Oilers znovu vyhráli

Skvělou formu v noci potvrdili hokejisté Edmontonu, kteří si sice závěr zápasu zkomplikovali, ale nakonec dokázali zápas dotáhnout do vítězného konce. Oilers dělají všechno pro to, aby se probojovali do play-off.

Branky a nahrávky

2. Draisaitl (Puljujärvi, Ceci), 38. Kane (Nurse, McDavid), 50. Barrie (Russell, Shore), 53. Kane (Barrie, McDavid), 53. Hyman (Puljujärvi, Draisaitl), 59. McDavid – 5. Bratt (Hischier, Hamilton), 41. Bratt (Graves, Johnsson), 44. Hischier (Bratt).

Statistické okénko

Střely na bránu: 40 – 28 | Přesilová hra: 1/1 – 0/3 | Trestné minuty: 13 – 9

Kdo se postavil do brankoviště?

Mikko Koskinen (EDM) - 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, odchytal 60:00

Jon Gillies (NJD) - 34 zákroků, 5 OG, úspěšnost 87,2 %, odchytal 59:24



Československá stopa v utkání

Tomáš Tatar (NJD) - 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, účast, TM 0, čas na ledě 14:39



Tři hvězdy utkání

1. Jesper Bratt (NJD) - 2+1

2. Connor McDavid (EDM) - 1+2

3. Evander Kane (EDM) - 2+0

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - LOS ANGELES KINGS

5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Důležité vítězství Golden Knights

Večerní utkání bylo pro Vegas plné pozitivních věcí. V sestavě Golden Knights nechyběl Jack Eichel, jehož zranění z minulého zápasu nebylo natolik vážné, aby musel zůstat pouze na tribuně. Na ledě byli domácí velice efektivní a z minima šancí dali pět gólů.

Branky a nahrávky

19. Dadonov (Hutton), 21. Stephenson (Eichel, Marchessault), 37. Janmark (Roy, Pietrangelo), 58. Pietrangelo, 59. Amadio (Kolesar) – 32. Danault (Moore, Spence).

Statistické okénko

Střely na bránu: 24 – 40 | Přesilová hra: 1/2 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Logan Thompson (VGK) – 39 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,5%, odchytal 60:00

Cal Petersen (LAK) – 19 zákroků, 4 OG, úspěšnost 82,6%, odchytal 58:35



Československá stopa v utkání

Martin Frk (LAK) – 0+0, -2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:32



Tři hvězdy utkání

1. Logan Thompson (VGK) – 39 zákroků

2. Chandler Stephenson (VGK) – 1+0

3. Mattias Janmark (VGK) – 1+0

ARIZONA COYOTES - PITTSBURGH PENGUINS

1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Pittsburgh zdolal Arizonu

Arizona se i v tomhle zápase silně opírala o brankáře, ale nakonec to na bodový zisk nestačilo. V 53. minutě vrátil Penguins do vedení Jevgenij Malkin a následně Sidney Crosby dvakrát trefil prázdnou branku.

Branky a nahrávky

32. Keller (Strälman) – 23. Kasperi Kapanen (Carter), 53. Malkin (Rust), 57. Crosby (Guentzel), 59. Crosby (Guentzel, Letang).

Statistické okénko

Střely na bránu: 21 – 49 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Scott Wedgewood (ARI) – 45 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 59:15

Tristan Jarry (PIT) – 20 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,2 %, odchytal 59:51



Československá stopa v utkání

Radim Zohorna (PIT) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 10:04

Dominik Simon (PIT) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 9:31



Tři hvězdy utkání

1. Sidney Crosby (PIT) - 2+0

2. Scott Wedgewood (ARI) - 45 zákroků

3. Clayton Keller (ARI) - 1+0

COLUMBUS BLUE JACKETS - ST. LOUIS BLUES

5:4 (2:1, 1:1, 2:2)

Columbus přetlačil St. Louis

I v Columbusu se hrál vyrovnaný souboj, který nakonec skončil o jeden gól lépe pro Columbus. Vítěznou branku si na své konto připsal Jakub Voráček, který ve 53. minutě zvyšoval na 5:3.

Branky a nahrávky

4. Bemström (Robinson, Gavrikov), 16. Nyquist (Laine, Bjorkstrand), 24. Laine (Nyquist, Roslovic), 47. Kuraly (Robinson, Bemström), 53. Voráček (Bean, Bjorkstrand) – 13. Perron (Schenn, Krug), 34. Toropčenko (Faulk, Perron), 49. Perron (Schenn, Krug), 59. Perron (Bučněvič, Kyrou).

Statistické okénko

Střely na bránu: 27 – 28 | Přesilová hra: 1/4 – 2/3 | Trestné minuty: 6 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Elvis Merzlikins (CBJ) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 46:06

Joonas Korpisalo (CBJ) – 5 zákroků, 2 OG, úspěšnost 71,4 %, odchytal 13:54

Ville Husso (STL) – 22 zákroků, 5 OG, úspěšnost 81,5 %, odchytal 56:24



Československá stopa v utkání

Jakub Voráček (CBJ) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:26



Tři hvězdy utkání

1. Patrik Laine (CBJ) – 1+1

2. David Perron (STL) – 3+1

3. Gustav Nyquist (CBJ) – 1+1

NASHVILLE PREDATORS - TORONTO MAPLE LEAFS

6:3 (1:0, 2:1, 3:2)

Nashville zastavil silné Toronto

Nashville v domácím prostředí odehrál velmi dobré utkání proti silnému Torontu a dovedl ho do vítězného konce. Predators zvítězili ve všech třetinách a nakonec se z toho zrodil výsledek 6:3.

Branky a nahrávky

14. Jeannot (Sissons, Trenin), 22. Tolvanen (Mikael Granlund), 31. Ekholm (Carrier, Tolvanen), 53. Forsberg (Duchene, Josi), 55. Duchene (Forsberg, Josi), 60. Trenin (Sissons, Josi) – 29. Marner (Bunting, Matthews), 44. Matthews (Marner), 56. Tavares (Marner, Nylander).

Statistické okénko

Střely na bránu: 34 – 41 | Přesilová hra: 1/4 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Juuse Saros (NSH) – 38 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,7 %, odchytal 59:35

Erik Kallgner (TOR) – 28 zákroků, 5 OG, úspěšnost 84,8 %, odchytal 56:20



Československá stopa v utkání

Ondřej Kaše (TOR) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 6:22

David Kämpf (TOR) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:13



Tři hvězdy utkání

1. Filip Forsberg (NSH) - 1+0

2. Matt Duchene (NSH) - 1+1

3. Tanner Jeannot (NSH) - 1+0

MONTREAL CANADIENS - OTTAWA SENATORS

5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

Montreal zničil Ottawu

Montreal se po výměně trenéra herně zvedl a podává kvalitní výkon. V noci na svém ledě nedal sebemenší šanci Ottawě, kterou porazil jednoznačně 5:1. Další gól si na své konto připsal Cole Caufield.

Branky a nahrávky

17. Evans (Lehkonen), 23. Byron (Pezzetta, Evans), 25. Caufield (Edmundson), 40. Armia (Schueneman, Pitlick), 49. Kulak (Suzuki, Anderson) – 19. Norris (Colin White, Stützle).

Statistické okénko

Střely na bránu: 27 – 30 | Přesilová hra: 1/2 – 1/2 | Trestné minuty: 8 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Allen (MTL) – 29 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,7 %, odchytal 60:00

Filip Gustavsson (OTT) – 22 zákroků, 5 OG, úspěšnost 81,5 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Jake Allen (MTL) – 29 zákroků

2. Jake Evans (MTL) – 1+1

3. Joel Armia (MTL) – 1+0

TAMPA BAY LIGHTNING - NEW YORK RANGERS

1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Souboj silných vah pro Rangers

Rangers vybojovali na ledě Tampy cenné vítězství, když o zisku dvou bodů rozhodli v čase 59:44. Zápas směřující do prodloužení rozhodl Mika Zibanejad.

Branky a nahrávky

17. Point (Killorn, Hedman) – 30. Trouba (Hunt, Lafreniere), 60. Zibanejad (Panarin, Fox).

Statistické okénko

Střely na bránu: 29 – 27 | Přesilová hra: 1/3 – 1/6 | Trestné minuty: 19 – 13

Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 59:00

Igor Šesťorkin (NYR) – 28 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,6 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 20:07

Jan Rutta (TBL) - 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:42

Ondřej Palát (TBL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:38

Filip Chytil (NYR) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:28



Tři hvězdy utkání

1. Igor Šesťorkin (NYR) - 28 zákroků

2. Andrej Vasilevskij (TBL) - 25 zákroků

3. Mika Zibanejad (NYR) - 1+0

VANCOUVER CANUCKS - CALGARY FLAMES

2:5 (0:3, 0:1, 2:1)

Calgary potvrdilo kvalitu

Calgary nemá se svými soupeři slitování a i tento zápas tím byl důkazem. Flames o svém vítězství rozhodli defacto již v první třetině, kterou zcela ovládli a vytvořili si tříbrankový náskok. Zbytek zápasu pak zodpovědně dohráli.

Branky a nahrávky

48. Highmore, 58. Boeser (Pettersson, Hughes) – 5. Hanifin (Järnkrok), 8. Tkachuk (Backlund, Dubé), 14. Andersson (Tkachuk, Dubé), 25. Lindholm (Toffoli), 47. Gaudreau (Tkachuk, Andersson).

Statistické okénko

Střely na bránu: 25 – 44 | Přesilová hra: 1/2 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Thatcher Demko (VAN) - 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,2 %, odchytal 40:00

Jaroslav Halák (VAN) - 14 zákroků, 1 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 20:00

Daniel Vladař (CGY) - 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Jaroslav Halák (VAN) - 14 zákroků, 1 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 20:00

Daniel Vladař (CGY) - 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 60:00



Tři hvězdy utkání

1. Rasmus Andersson (CGY) - 1+1

2. Matthew Tkachuk (CGY) - 1+2

3. Matthew Highmore (VAN) - 1+0

SEATTLE KRAKEN - DETROIT RED WINGS

4:2 (0:0, 0:2, 4:0)

Dokonalý obrat Seattlu

Red Wings po dvou třetinách vedli o dva góly a vypadalo to, že mají namířeno k vítězství. Opak byl však pravdou. Seattle dal v posledních dvaceti minutách čtyři góly a vývoj zápasu zcela otočil ve svůj prospěch.

Branky a nahrávky

48. Larsson (Dunn, McCann), 50. Schwartz (Dunn, Wennberg), 54. Gourde (Fleury), 60. Gourde (Appleton, Blackwell) – 34. Veleno (Larkin), 37. Hirose (Bertuzzi, Raymond).

Statistické okénko

Střely na bránu: 42 – 23 | Přesilová hra: 0/5 – 1/1 | Trestné minuty: 7 – 15

Kdo se postavil do brankoviště?

Philipp Grubauer (SEA) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 59:50

Alex Nedeljkovic (DET) – 38 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,7 %, odchytal 58:25



Československá stopa v utkání

Filip Hronek (DET) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 23:29

Jakub Vrána (DET) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:36

Filip Zadina (DET) – 0+0, -2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:34



Tři hvězdy utkání

1. Yanni Gourde (SEA) – 2+0

2. Alex Nedeljkovic (DET) – 38 zákroků

3. Vince Dunn (SEA) – 0+2

