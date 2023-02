Rangers s Blues se dohodli na megavýměně! Stěhuje se hvězdný Vladimir Tarasenko

To, o čem se spekulovalo již několikátou sezonu, se nyní stalo skutečností. Vladimir Tarasenko si poprvé v kariéře vyzkouší hrát za jiný celek NHL než Blues. Jeho novou destinací je New York, kde bude nastupovat v Madison Square Garden. V trejdu figurují další tři hokejisté a pozice v draftu!

Jezdci se zřejmě inspirovali u svého největšího rivala z Long Islandu a také způsobili na trhu pořádný poprask. Přivedli totiž Vladimira Tarasenka, jehož výměna se v posledních sezonách hodně skloňovala, ale vždy z ní nakonec sešlo. Nyní je ovšem ruský šikula, kterého často brzdí zranění v posledním roku svého kontraktu a Blues se jej rozhodli poslat o dům dál, aby o něj po skončení sezony nepřišli bez patřičné kompenzace.

Společně s Tarasenkem se stěhuje do New Yorku i obránce Niko Mikkola. Na druhou stranu míří bek Hunter Skinner, jenž byl draftován v roce 2019 ve čtvrtém kole. Stejný směr nabral i Sammy Blais, který St. Louis moc dobře zná ze svého předchozího působení.

Hlavní protihodnotou, kterou ovšem Blues obdrželi, je podmíněná volba v prvním kole draftu roku 2023, k níž Rangers přibalili ještě podmíněný výběr ve čtvrtém kole následující dražby talentů.

Podmínky pro draft znějí takto. New York vlastní na letošní dražbě talentů dva výběry v prvním kole. Ten druhý Jezdci získali od Dallasu. St. Louis obdrží pozdější volbu. Pokud by se volba Stars dostala do TOP 10, tak by se výběr v prvním kole přesunul do dalšího roku. Navíc pokud Jezdci letos proklouznou do vyřazovací části, tak se přibalený výběr ve čtvrtém kole změní na třetí kolo.

To ovšem zdaleka není vše. Aby mohla být tato transakce dokončena, muselo si St. Louis ponechat 50 % platu své bývalé hvězdy. I tak Jezdci sáhli do sestavy a bohužel pro český hokej to odnesl to Libor Hájek, kterého vedení umístilo na waiver listinu.

Vladimira Tarasenka letos zranění pustila pouze do osmatřiceti duelů, ze kterých si připsal devětadvacet bodů. Je jasné, že se New York snaží do závěru pořádně posílit, jelikož v Metropolitní divizi bude muset hrát více než na plný plyn, aby si vytvořil dobrou výchozí pozici pro play-off a odolal konkurenci. Jezdci tedy stejně jako Ostrované vyslali jasný vzkaz, že se s nimi bude muset počítat.

Dvě velké ryby, v podobě Horvata a Tarasenka už tedy našly svůj nový domov. Ještě nám ale stále na seznamu zůstává několik hokejistů, které s velkou pravděpodobností čeká podobný osud. Kdo tedy bude následovat a jak odpoví ostatní celky pomýšlející na stříbrný grál?

