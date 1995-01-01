Rangers se konečně v MSG rozstříleli, Edmonton otočil duel s Columbusem

11. listopadu 7:33Radim Sochor
Na dnešním programu kanadsko-americké NHL byla pouze čtyři utkání. Rangers poprvé v sezóně vyhráli před vlastními fanoušky, McDavid první hvězdou zápasu po skvělém individuálním výkonu.
Pět zápasů ze sedmi bez vstřeleného gólu na vlastním stadionu. Trápení Rangers doma nebralo konců, ale dnes bylo vše prolomeno. Jezdci nasázeli Preds šestku a všichni fanoušci týmu Mika Sullivana doufají, že to tak půjde i nadále. V dnešním zápase velmi pomohl návrat Trochecka, který si připsal dvě asistence a stal se druhou hvězdou zápasu.
Edmonton doma prohrával 1:3, poté i 2:4, ale nakonec dokázal zápas dovést do prodloužení. O vyrovnání se postaral 58 vteřin před koncem dvougólový Walman, v prodloužení pak ujel Roslovic do samostatného úniku a bekhendovou kličkou přisoudil druhý bod pro Oilers.
New Jersey Devils - New York Islanders
2:3pp (1:0, 0:1, 1:1 - 0:1)
Branky a nahrávky
3. Meier (Bratt, L. Hughes), 60. Nemec (Bratt, Meier) – 27. Horvat (Palmieri), 58. Palmieri (Schaefer, Horvat), 62. Barzal (Drouin, Pulock)
Statistika
Střely na bránu: 35 – 24 | Přesilová hra: 1/4 – 1/1 | Trestné minuty: 2 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Jacob Markström (NJD) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 58:23
Ilja Sorokin (NYI) – 33 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,3 %, odchytal 61:17
Česká a slovenská stopa
Ondřej Palát (NJD) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:46
Šimon Nemec (NJD) – 1+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 22:06
Tři hvězdy utkání
1. Matthew Barzal (NYI) – 1+0
2. Šimon Nemec (NJD) – 1+0
3. Kyle Palmieri (NYI) – 1+1
New York Rangers – Nashville Predators
6:3 (2:1, 3:0, 1:2)
Branky a nahrávky
11. Zibanejad (Fox, Gavrikov), 19. Gavrikov (Trocheck, Fox), 22. Lafrenière (Perreault, Trocheck), 28. Panarin (Lafrenière, Vaakanainen), 40. Cuylle (Laba, Lafrenière), 54. Panarin – 17. Matthew Wood (Bunting, Skjei), 53. Matthew Wood (Evangelista, Haula), 60. Matthew Wood (F. Forsberg, O'Reilly)
Statistika
Střely na bránu: 18 – 29 | Přesilová hra: 1/2 – 2/4 | Trestné minuty: 8 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Igor Šesťorkin (NYR) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 59:57
Juuse Saros (NSH) – 7 zákroků, 5 OG, úspěšnost 58,3 %, odchytal 39:57
Justus Annunen (NSH) – 5 zákroků, 1 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 19:53
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Alexis Lafrenière (NYR) 1+2
2. Vincent Trocheck (NYR) 0+2
3. Artěmij Panarin (NYR) 2+0
Edmonton Oilers – Columbus Blue Jackets
5:4pp (1:1, 0:2, 3:1 – 1:0)
Branky a nahrávky
18. Walman (Podkolzin, Roslovic), 41. McDavid (Ekholm), 54. McDavid (Bouchard), 60. Walman, 61. Roslovic (Walman) – 12. Provorov (Severson, Fantilli), 22. Monahan (K. Johnson, Jenner), 39. Jenner (Fabbro, Werenski), 45. Fantilli (Marčenko)
Statistika
Střely na bránu: 24 – 19 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 13 – 11
Kdo se postavil do brankoviště?
Stuart Skinner (EDM) – 15 zákroků, 4 OG, úspěšnost 78,9 %, odchytal 60:49
Jet Greaves (CBJ) – 19 zákroků, 5 OG, úspěšnost 79,2 %, odchytal 60:56
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Connor McDavid (EDM) – 2+0
2. Jake Walman (EDM) – 2+1
3. Jack Roslovic (EDM) – 1+1
Vegas Golden Knights – Florida Panthers
2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
Branky a nahrávky
42. Hertl (Theodore), 50. Barbašev (McNabb, Marner) – 15. J. Boqvist (Sebrango, Petry), 31. Marchand (Forsling, Sebrango), 45. Reinhart (S. Jones, Marchand)
Statistika
Střely na bránu: 32 – 20 | Přesilová hra: 0/3 – 1/3 | Trestné minuty: 13 – 13
Kdo se postavil do brankoviště?
Carl Lindbom (VGK) – 17 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,0 %, odchytal 58:29
Sergej Bobrovskij (FLA) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 1+0, +1 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:42
Tři hvězdy utkání
1. Brad Marchand (FLA) 1+1
2. Tomáš Hertl (VGK) 1+0
3. Ivan Barbašev (VGK) 1+0
