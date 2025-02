Rangers se zostudili v Buffalu: Zavřené dveře od kabiny i střídání Igora. Udělejte výprodej, píší v Americe

Totální kolaps, který jen tak někdo nečekal. New York Rangers zažili v Buffalu večer, na který by nejraději okamžitě zapomněli. Sabres si s nimi pohráli jako kočka s myší a výsledkem byla ostudná porážka 8:2, která rozdmýchala spekulace o tom, jestli už není čas v New Yorku vyvěsit ceduli VÝPRODEJ.

Základ katastrofy byl položen už v první třetině, kdy domácí rozstříleli Rangers pěti góly. Hrdinou večera se stal Rasmus Dahlin, který si připsal dva góly a jednu asistenci. Když se přidali ještě Tage Thompson a Ryan McLeod se svými dvěma trefami, nebylo pochyb, kdo tenhle duel ovládne.

Na druhé straně ledu stál brankář Igor Šesťorkin, který místo hrdinského výkonu zažil jednu z nejhorších nocí své kariéry. Po pěti inkasovaných gólech z 16 střel opustil branku už necelé dvě minuty před koncem první třetiny a zamířil na lavičku. Náhradník Jonathan Quick pak inkasoval další tři góly, ale zmar Rangers už nezastavil nikdo.

Trenér Peter Laviolette byl po zápase nekompromisní: „Nic na tomhle zápase nebylo dobré. Od začátku do konce jsme byli úplně mimo.“ A co hráči? Ti dlouho neotvírali dveře od kabiny novinářům – možná doufali, že tohle fiasko zůstane za zavřenými dveřmi.

Nepomohla ani snaha největších jmen týmu. Chris Kreider a Mika Zibanejad sice ve druhé třetině alespoň kosmeticky upravili skóre, ale to bylo všechno. Šance na postup do play-off se začíná rozplývat a americká média už otevřeně spekulují: Je čas vyprodávat a začít stavět tým znovu? Například portál LoHud píše: „Pokud bude strategie Rangers při uzávěrce přestupů ovlivněna tím, jak se jim bude dařit po přestávce, vedení v sobotu dostalo jasnou zprávu. Je čas prodávat.“

Zápas odhalil i psychické problémy týmu – největší bolestí Rangers byla neochota bojovat o puky a prohrané souboje jeden na jednoho. Jak trefně poznamenal Zibanejad: „Musíme hrát chytřeji, ne si sami podkopávat nohy. To se nám bohužel děje až příliš často.“

Sabres si naopak spravili chuť po pauze a ukázali, že jsou připraveni bojovat o každý bod. A Rangers? Pokud nezačnou hrát jako tým, bude tahle sezóna brzy minulostí – a přestupový termín se neúprosně blíží.

