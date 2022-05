Rangers uhájili svojí arénu a vynutili si sedmé utkání!

O tom, komu ve finále Východní konference bude čelit Tampa, se rozhodne až v sedmém utkání! Rangers ovládli šestý zápas hraný v Madison Square Garden a vyhráli s přehledem 5:2.

NEW YORK RANGERS - CAROLINA HURRICANES

5:2 (2:0, 2:2, 1:0)

STAV SÉRIE: 3:3

Bude rozhodovat sedmý zápas!

Kouzlo domácích arén v této sérii nadále funguje! Rangers skvěle vstoupili do utkání, brzy se dostali do dvoubrankového vedení a postavili pevný základ pro zbytek zápasu. Druhou třetinu ovládl útočník Filip Chytil, kterému se povedlo vstřelit dvě branky a nedopustil, aby se Carolina vrátila do zápasu. Ve třetí části si Rangers vše pečlivě hlídali a nakonec Panarin upravil na konečných 5:2. Rozhodovat tak bude sedmý zápas, který se v Carolině odehraje v noci z pondělí na úterý.

Dvě asistence si v tomto zápase připsal i brankář Igor Šesťorkin.

Branky a nahrávky

8. Motte, 10. Zibanejad (Fox, Šesťorkin), 24. Chytil (Fox), 27. Chytil (Lafreniere, Šesťorkin), 48. Panarin (Kreider, Strome) – 26. Skjei (Aho, Jarvis), 33. Trocheck (Nečas, Skjei).

Statistické okénko

Střely na bránu: 25 – 39 | Přesilová hra: 2/5 – 0/3 | Trestné minuty: 12 – 14

Kdo se postavil do brankoviště?

Igor Šesťorkin (NYR) – 37 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,9 %, odchytal 59:27

Antti Raanta (CAR) – 13 zákroků, 3 OG, úspěšnost 76,9 %, odchytal 23:24

Pjotr Kočetkov (CAR) – 12 zákroků, 2 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 36:36



Československá stopa v utkání

Filip Chytil (NYR) – 2+0, +2 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 10:39

Martin Nečas (CAR) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:30



Tři hvězdy utkání

1. Filip Chytil (NYR) - 2+0

2. Igor Šesťorkin (NYR) - 37 zákroků, 2 asistence

3. Barclay Goodrow (NYR) - 0+0

