Rangers upekli obří výměnu během draftu. Z Vegas získali kanonýra

27. června 9:30David Zlomek
New York Rangers se během draftové noci postarali o senzaci, když z Vegas Golden Knights získali ruského střelce Pavla Dorofejeva. Vegas za něj v rámci trejdu obdrželo letošní volbu číslo 26 v prvním kole, výběr číslo 92 ve třetím kole a podmíněnou volbu v prvním kole draftu 2028 (chráněnou v top 10). Dorofejev, který měl status chráněného volného hráče, se s Rangers ihned dohodl na sedmiletém prodloužení smlouvy s ročním příjmem 11 milionů dolarů.
Ruské křídlo za sebou má mimořádně produktivní ročník, v němž za Golden Knights nasázelo 37 gólů a posbíralo 64 bodů v základní části, čímž podruhé za sebou ovládlo klubovou tabulku střelců. Na tyto výkony navíc Dorofejev navázal 12 brankami v play-off, kde pomohl Vegas až do finále Stanley Cupu.
Jeho největší zbraní je hra v početní výhodě, v uplynulé sezoně skončil s 20 přesilovkovými trefami na druhém místě v celé NHL. Vegas, které draftovalo Dorofejeva ve třetím kole v roce 2021, si však jeho novou smlouvu nemohlo dovolit kvůli napjatému rozpočtu a nutnosti podepsat nechráněného obránce Rasmuse Anderssona, a proto ho raději vyměnilo.
Pro generálního manažera Rangers Chrise Druryho jde o obrovský úlovek do elitní šestky útoku. Ačkoliv Dorofejev nepatří mezi nejrychlejší bruslaře a při hře pět na pět si šance sám netvoří, disponuje parídním hokejovým myšlením, skvělým výběrem místa a klamavým, smrtícím zakončením.
Rangers do výměny sice investovali tři draftové pozice, ale klíčové bylo, že si udrželi pátou celkovou volbu. Krátce po trejdu Dorofejeva ji totiž Drury využil k draftování talentovaného lotyšského obránce Albertse Šmitse. Během několika minut tak New York získal dva klíčové stavební kameny pro budoucnost, které doplní mladé pušky Alexise Lafrenièea a Gabea Perreaulta.
Rangers si navíc tento luxusní podpis mohli finančně dovolit, neboť podle portálu PuckPedia disponovali před transakcí volným prostorem pod platovým stropem ve výši 25,7 milionu dolarů. Zato Vegas si díky trejdu alespoň částečně zaplnilo prázdnou pokladnici draftových voleb pro nadcházející roky.