Rangers v noční můře. Všechno děláme dobře, krčí rameny

Start do sezony jako z pohádky. Prvně odplata Tampě Bay za vyřazení ve finále konference, pak další dvě výhry ve třech zápasech. Od té doby však Rangers výsledkově tápou a prohrávají s podprůměrnými celky. V zápasech mají spoustu smůly, i proto nepropadají panice.

Nejprve prohra s Winnipegem, jež se dala chápat, pak přišel varovný prst od Anaheimu, který si Rangers porazili, ale dostali čtyři branky. Následovala ostudná prohra se San Jose i Columbusem, dnes v noci pak další ztráta v derby s Islanders. Ještě mezi tyto výsledky Newyorčané vklínili prohru po nájezdech s Coloradem.

Nejde přitom říct, že by hráli bídně. V posledních dvou zápasech například vystřelili téměř devadesátkrát, ale byly z toho pouhé dvě branky. Za něco mohla nemohoucnost hráčů, za něco také dva výjimečné gólmanské počiny za sebou. Georgijev i Sorokin opravdu dělali vše, co mohli.

„Nějaký škaredý gól by nám bodl,“ prohodil trefně trenér Gallant. „Máme dost šancí, chodíme do brankoviště, ale jejich brankář byl vždy úžasný.“

Kde hledat chybu? Třeba v přesilovce. Jestli měli v minulé sezoně Rangers zbraň, na kterou se spolehnout, pak to byly speciální týmy, zvlášť pak přesilovka. Ale letos? Jeden gól z patnácti pokusů!

„Některé věci by šly určitě dělat lépe, ale mám dojem, že většinu věcí děláme dobře. Jenom z toho nemáme potřebný výsledek,“ pokrčil rameny střelec Mika Zibanejad. Švédská hvězda pak upozornila také na to, že problém je možná někde jinde. V hlavách.

„Jenom proto, že nám tam nepadají góly, nemůžeme upouštět od naší hry. Hrát při každém střídání něco jiného,“ myslí si. „Nejhorší pro mě je, když zpanikaříme a nedržíme se plánu. Jasně, není v pohodě prohrávat, taky nás to netěší, ale musíme se soustředit na to, co děláme, ne na výsledek.“

Rangers teď čeká přelet na led Dallasu, udělají si i výlet do Arizony. Zpátky doma, kde jsou zpravidla ohromně silní, přivítají Flyers, Bruins a Red Wings. Žádné lehké zápasy, avšak Rangers musí ukázat, že kvalitu stále mají. Čelo tabulky si nemohou nechat utéct.

Share on Google+