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NHL

Rangers vítají známé tváře! Budou pomáhat v rolích poradců

24. července 13:00

David Zlomek

Brankářská legenda Jonathan Quick se s NHL po ukončení kariéry ani nestihne pořádně rozloučit. New York Rangers jej podle novinářky Mollie Walkerové jmenovali do role ředitele rozvoje brankářů. Organizace z Manhattanu s tímto krokem prý počítala už před koncem ročníku, jen potřebovala čas na doladění detailů jeho nové pozice. Quick tak zůstává věrný klubu, ve kterém strávil poslední tři roky své úctyhodné kariéry. Spolu s ním navíc posiluje vývojové oddělení i bývalý oblíbený útočník Derick Brassard, oba budou ve struktuře klubu podléhat novému řediteli hráčského rozvoje a také bývalému Jezdci Tanneru Glassovi.

Aktivní kariéru uzavřel Quick s 410 výhrami (12. místo v historii NHL), 829 zápasy (15. místo) a 65 nulami (17. místo). S těmito čísly má mimořádně silnou šanci na to, že jednoho dne obdrží pozvánku do Hokejové síně slávy. Než ale přijde čas na sčítání hlasů, bude dohlížet na brankoviště, které před pár měsíci sám opustil.

Zatímco pozice neotřesitelné jedničky v Rangers pevně patří Igoru Šesťorkinovi, Quick bude mít plné ruce práce s brankářskou zálohou. O místo dvojky totiž svádí zajímavý interní souboj veterán Joonas Korpisalo a nadějný mladík Dylan Garand. Quickovy obrovské zkušenosti a rady by měly pomoci Garandovi dorůst do stabilní role v NHL, zatímco Korpisalo poslouží jako spolehlivé přechodné řešení.

Quick ale není jedinou posilou realizačního týmu Rangers. Jak potvrdil Colin Stephenson z Newsday, do role asistenta pro hráčský rozvoj nastupuje bývalý útočník Derick Brassard. Ten během 16 sezon v NHL naskočil do 1013 zápasů a ty vůbec nejlepší roky strávil právě v dresu newyorského celku v pozici spolehlivého dříče z druhé formace.

V sezoně 2014/15 si připsal 60 bodů a o rok později si vytvořil kariérní maximum v podobě 27 gólů. Z Rangers odešel v roce 2016 a v následujících osmi letech prostřídal několik dalších klubů napříč ligou, než po sezoně 2022/23 s hokejem definitivně sekl v Ottawě.

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