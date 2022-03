Rangers zbrojili na play off. Přichází hlavně válečníci

Rangers by ve vyřazovacích bojích neměli chybět. I proto se Chris Drury, pro něhož to byla první uzávěrka přestupů v roli generálního manažera, rozhodl tým vyzbrojit. Nepřišla sice žádná hvězda, i tak si ale v New Yorku mnou ruce.

Jako již tradičně byla s Blueshirts spojována ta největší jména. Rakell, Hertl, Giroux, Radulov, Kessel... těch jmen bylo nespočet. Drury však zůstal nohama na zemi a přivedl přesně borce, kteří se jeho týmu nejvíc hodí.

Hlavně jsou to hráči, kteří zapadnou do týmu okamžitě a kteří ukazují, že Rangers se nespokojí jen s postupem do play off. „Všechny obchody jsme udělali za tím účelem, aby nám pomohly tady a teď. Jsme spokojení s tím, jaké hráče se nám povedlo získat,“ říkal po hektickém dni Drury.

Ještě minulý týden přišel z Floridy Frank Vatrano, o čemž jsme vás už informovali.

Včera byl na Manhattanu dlouho klid, pak přišla první výměna. Za třetí kolo draftu příštího roku přichází Justin Braun z Philadelphie. Se zkušeným zadákem se počítá do třetího páru nebo jako případný záskok.

Těsně před koncem uzávěrky se sociálními médii začala šířit informace, že Rangers ještě získávají Tylera Mottea z Vancouveru a hlavně Andrewa Coppa z Winnipegu. Zatímco prvně jmenovaný by měl pořádně vyztužit čtvrtou řadu, Copp může pomoci i v prvních dvou útocích. Sedmadvacetiletý borec letos nasbíral už 35 bodů.

Byla po něm pořádná sháňka, taky Rangers dost obětovali. Do Winnipegu míří mladý útočník Morgan Barron, jenž už naskočil do několika utkání NHL, a hlavně dva výběry v druhém kole draftu. Pokud Rangers postoupí do konferenčního finále a Copp odehraje alespoň půlku zápasů, stane se z jednoho druhého kola první.

Jde tak vidět jasná změna a jasný trend. Zatímco před pár lety Rangers prodávali své zkušené hráče za hromadu výběrů draftu, včera udělali opak. Pět let bez play off je pro Rangers až moc dlouhá doba, po úspěchu baží jako dlouho ne.

