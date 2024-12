Rangers zvládli bitvu v Buffalu, Ottawa potvrdila roli favorita

Na dnešním programu byla pouze dvě utkání. Program odstartoval zápas mezi Buffalem Sabres a New Yorkem Rangers, následně se pak hrálo v Ottawě, kam zavítal Anaheim.

Zápas mezi Buffalem a New Yorkem Rangers nabídl pořádné drama až do posledních vteřin. V posledních osmi minutách padly čtyři góly, ten rozhodující zaznamenal Fox v 58. minutě střelou do prázdné branky. Obránce Rangers byl zaslouženě vyhlášen první hvězdou zápasu, neboť si připsal ke gólu dvě asistence.

Druhé utkání bylo naopak "rozhodnuté" téměř okamžitě. Ottawa vyhrála první třetinu hladce 3:0 a po zbytek zápasu už průběh jednoznačně kontrolovala. Na tenhle zápas bude zajisté vzpomínat velmi pozitivně Batherson, jenž si připsal hattrick.

Buffalo Sabres – New York Rangers

2:3 (0:1, 0:0, 2:2)





Branky a nahrávky

56. Power (Krebs, Byram), 60. T. Thompson (Power, Peterka) – 8. Zibanejad (Panarin, Fox), 54. R. Smith (Fox, Carrick), 58. Fox (Trocheck)

Statistika

Střely na bránu: 31 – 28 | Přesilová hra: 0/2 – 1/4 | Trestné minuty: 13 – 9



Kdo se postavil do brankoviště?

Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 57:35

Igor Šesťorkin (NYR) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 58:58



Česká a slovenská stopa

Jiří Kulich (BUF) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:49

Filip Chytil (NYR) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:58



Tři hvězdy utkání

1. Adam Fox (NYR) – 1+2

2. Igor Šesťorkin (NYR) – 29 zákroků

3. Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 25 zákroků

Ottawa Senators – Anaheim Ducks

5:1 (3:0, 1:0, 1:1)







Branky a nahrávky

3. Gregor (Ostapchuk, Jensen), 12. Batherson (Stützle, Sanderson), 19. Batherson (B. Tkachuk, Norris), 31. Batherson, 49. B. Tkachuk (Batherson, Stützle) – 53. C. Gauthier (McTavish)

Statistika

Střely na bránu: 34 – 32 | Přesilová hra: 3/5 – 0/5 | Trestné minuty: 15 – 25



Kdo se postavil do brankoviště?

Linus Ullmark (OTT) – 31 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,9 %, odchytal 60:00

John Gibson (ANA) – 29 zákroků, 5 OG, úspěšnost 85,3 %, odchytal 59:22



Česká a slovenská stopa

Radko Gudas (ANA) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 7, čas na ledě 16:32



Tři hvězdy utkání

1. Drake Batherson (OTT) – 3+1

2. Linus Ullmark (OTT) – 31 zákroků

3. Tim Stützle (OTT) – 0+2

Share on Google+