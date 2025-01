Rantanen nechápe výměnu. Byl jsem ochotný slevit ze smlouvy, říká

Mikko Rantanen se v prvním duelu v dresu Caroliny bodově neprosadil. Není se čemu divit, teprve si začíná zvykat na nový tým, změna je to prostě velká. „Měl jsem den volna a v hlavě mi běžela spousta myšlenek,“ přiznal Rantanen. „Teď už to začíná do sebe zapadat, i když to ještě chvíli potrvá. Kluci v týmu mě ale přijali skvěle, což hodně pomáhá.“

Rantanen, který je v posledním roce šestileté smlouvy, se může v červenci stát nechráněným volným hráčem. Přestup byl součástí komplexní výměny, která šokovala hokejový svět. V jejím rámci zamířil Taylor Hall z Chicaga do Caroliny, zatímco Martin Nečas a Jack Drury posílili Colorado. Rantanen uvedl, že byl ochotný podepsat smlouvu za nižší cenu, než odpovídá jeho tržní hodnotě.

„Byl jsem připravený přijmout výraznou slevu,“ prozradil Rantanen. „Ještě pár dní před výměnou jsme měli jednání. A pak mě vyměnili. To jsem nečekal.“

Nečekaná změna zaskočila i jeho bývalé spoluhráče. Nathan MacKinnon přiznal, že ho to šokovalo a rozesmutnilo, zatímco trenér Jared Bednar hovořil o těžkém dni. S odstupem času Rantanen připustil, že ho zaskočilo, jak rychle k výměně došlo.

„Měl jsem pocit, že nikam nespěcháme,“ řekl Rantanen. „Ale je to byznys. Chápu, že dělali to, co považovali za nejlepší pro budoucnost týmu.“

Rantanen strávil neděli procházkami po New Yorku se svou přítelkyní, aby si utřídil myšlenky. Carolina Hurricanes mezitím ladí formu s jedním z nejlepších hráčů NHL a vítězem Stanley Cupu z roku 2022 v sestavě. Trenér Rod Brind’Amour zdůraznil, že Rantanen potřebuje čas, aby pochopil herní systém Hurricanes, ale jeho přínos pro tým bude neoddiskutovatelný.

„Je to obrovská posila,“ uvedl obránce Jaccob Slavin. „Je to hráč, který má všechno – rychlost, sílu, techniku. Bude to obrovská posila.“

Na druhé straně Colorado v neděli ukázalo, že se dokáže vyrovnat s Rantanenovým odchodem, když porazilo Rangers. Nové posily Martin Nečas a Jack Drury se uvedly skvěle – první jmenovaný přidal dvě asistence a nastřelil břevno i tyčku, zatímco Drury skóroval.

Rantanen však bude na svou dekádu v Coloradu vzpomínat s nostalgií. „Nejlepší chvíle přišla v roce 2022, když jsme vyhráli Stanley Cup. Celá ta léta byla skvělá. Byl to splněný sen,“ uzavřel Rantanen.

