Rantanen se blýskl hattrickem, Boston oplatil Vegas porážku

Dnes jsme na programu měli hned šest duelů. Vše odstartoval zápas mezi St. Louis a Coloradem, ve kterém Mikko Rantanen zaznamenal hattrick! Kšiltovky létaly také v Arizoně, kde hattrick vstřelil domácí Keller.

ST. LOUIS BLUES - COLORADO AVALANCHE

2:3pp. (0:0, 0:1, 2:1 - 0:1)

Rantanen sestřelil Blues

Závěr zápasu jako hrom! St. Louis se dostalo v 59. minutě do vedení 2:1, Colorado však odvolalo brankáře a dokázalo pouhých 7 vteřin před koncem vyrovnat. Mikko Rantanen 28 vteřin po začátku prodloužení zkompletoval hattrick. Colorado tak přerušilo sérii čtyř proher v řadě.

Branky a nahrávky

49. Tarasenko (O'Reilly, Thomas), 59. Saad – 31. Rantanen (Newhook, B. Hunt), 60. Rantanen (Compher, D. Toews), 61. Rantanen (Makar, Ničuškin)

Statistiky

Střely na bránu: 32 – 31 | Přesilová hra: 1/4 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Jordan Binnington (STL) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3%, odchytal 60:29

Pavel Francouz (COL) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8%, odchytal 59:19



Česká a slovenská stopa

Pavel Francouz (COL) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8%, odchytal 59:19



Tři hvězdy utkání

1. Mikko Rantanen (COL) – 3+0

2. Pavel Francouz (COL) – 30 zákroků

3. Vladimir Tarasenko (STL) – 1+0

COLUMBUS BLUE JACKETS - LOS ANGELES KINGS

6:5pp. (2:0, 3:3, 0:2 - 1:0)

Přestřelka v Columbusu

Los Angeles bylo v zápase lepším týmem, soupeře přestřílelo 38:26, ale nakonec to stačilo pouze na bod. V prodloužení rozhodl Gaudreau.

Branky a nahrávky

7. Marčenko (K. Johnson), 10. Jenner (Roslovic, J. Gaudreau), 31. Laine (Roslovic, Gudbranson), 38. Roslovic (E. Robinson, Gavrikov), 40. Roslovic (J. Gaudreau, Laine), 61. J. Gaudreau (Laine, Gavrikov) – 25. Kopitar (Kaliyev, Fiala), 29. Lizotte (Grundström, Iafallo), 36. Anderson-Dolan (Durzi), 45. Kopitar (Se. Walker), 46. Kempe

Statistiky

Střely na bránu: 26 – 38 | Přesilová hra: 2/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Elvis Merzlikins (CBJ) – 33 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86,8 %, odchytal 60:24

Jonathan Quick (LAK) – 20 zákroků, 6 OG, úspěšnost 76,9 %, odchytal 60:38



Česká a slovenská stopa

Zápas se odehrál bez československé účasti.



Tři hvězdy utkání:

1. Jack Roslovic (CBJ) – 2+2

2. Patrik Laine (LAK) – 1+2

3. Anže Kopitar (CBJ) – 2+0

FLORIDA PANTHERS - SEATTLE KRAKEN

2:5 (0:1, 1:1, 1:3)

Povedená třetí třetina Seattlu

Poměrně vyrovnaný zápas nakonec skončil jasným výsledkem. Florida nezvládla třetí třetinu, ve které inkasovala také v dlouhém oslabení, kdy dostal Lomberg trest do konce zápasu za naražení na hrazení.

Branky a nahrávky

28. M. Staal (White, Cousins), 59. Tierney (Kiersted, Dalpe) – 2. Beniers (McCann), 30. Burakovsky (Gourde, Bjorkstrand), 48. Eberle (Borgen, Beniers), 56. Sprong (Wennberg, Burakovsky), 58. Gourde (B. Tanev, A. Larsson)

Statistiky

Střely na bránu: 25 – 32 | Přesilová hra: 0/4 – 1/7 | Trestné minuty: 25 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Sergej Bobrovskij (FLA) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1%, odchytal 59:37

Martin Jones (SEA) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0%, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Zápas se odehrál bez československé účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Matty Beniers (SEA) - 1+1

2. Andre Burakovsky (SEA) - 1+0

3. Yanni Goudre (SEA) - 1+1

ARIZONA COYOTES - PHILADELPHIA FLYERS

5:4pp. (1:0, 2:3, 1:1 - 1:0)

Prodloužení pro Arizonu

Arizona po sérii porážek navázala na výhru s Bostonem a připisuje si další dva body! Naopak pro Flyers jde o pátou prohru z posledních šesti zápasů. Povedená noc s hořkou tečkou to bude pro Frosta s Van Riemsdykem, kteří zaznamenali po 4 kanadských bodech. Domácí Keller se blýskl hattrickem.

Branky a nahrávky

13. Keller (Moser, N. Ritchie), 28. Keller (Schmaltz, Boyd), 31. McBain (Moser, O'Brien), 48. N. Ritchie, 65. Keller (Chychrun, Schmaltz) – 23. Frost (J. van Riemsdyk, Tippett), 25. J. van Riemsdyk (Frost), 39. Tippett (J. van Riemsdyk, Frost), 58. Konecny (Frost, J. van Riemsdyk)

Statistiky:

Střely na bránu: 29 – 41 | Přesilová hra: 1/1 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 2



Kdo se postavil do brankoviště?

Karel Vejmelka (ARI) – 37 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,2 %, odchytal 64:35

Carter Hart (PHI) – 24 zákroků, 5 OG, úspěšnost 82,8 %, odchytal 64:25



Česká a slovenská stopa:

Karel Vejmelka (ARI) – 37 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,2 %, odchytal 64:35



Tři hvězdy utkání:

1. Clayton Keller (ARI) – 3+0

2. Nick Ritchie (ARI) – 1+1

3. Jack McBain (ARI) – 1+0

WINNIPEG JETS - WASHINGTON CAPITALS

2:5 (0:0, 0:4, 2:1)

Winnipeg ztratil zápas ve druhé třetině

Souboj dvou týmů se solidní formou nakonec dopadl lépe pro Washington. A to především kvůli druhé třetině, kterou Caps vyhráli 4:0. Winnipeg v závěrečné části ještě dotahoval, dostal se na rozdíl dvou gólů, ale poslední hřebíček do rakve zatloukl Ovečkin střelou do prázdné branky.

Branky a nahrávky

41. Lowry (Morrissey, Barron), 44. Dubois (Connor, Eyssimont) – 24. T. van Riemsdyk (Dowd, Protas), 29. Kuzněcov (Carlson, Sheary), 30. Johansson (TS), 36. Eller (Mantha, Orlov), 58. Ovečkin (Orlov)

Statistiky

Střely na bránu: 31 – 36 | Přesilová hra: 0/3 – 1/2 | Trestné minuty: 14 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Connor Hellebuyck (WPG) – 31 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,6%, odchytal 58:21

Charlie Lindgren (WSH) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5%, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa v utkání

Zápas se odehrál bez československé účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Marcus Johansson (WSH) – 1+0

2. Charlie Lindgren (WSH) – 29 zákroků

3. Connor Hellebuyck (WPG) – 31 zákroků

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - BOSTON BRUINS

1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Boston soupeři vrátil týden starou porážku

Souboj dvou lídrů konferencí dnes dopadl lépe pro Boston. Ten tak napravil prohru proti Vegas před vlastními fanoušky z minulého týdne. Ve východní konferenci Bruins znovu odskočili před dotahujícími Devils a Maple Leafs.

Branky a nahrávky

5. Ma. Stone (Stephenson, Hutton) – 24. Bergeron (Pastrňák, Clifton), 43. DeBrusk (Zacha, Hall), 50. Coyle (Forbort)

Statistiky

Střely na bránu: 31 – 27 | Přesilová hra: 1/4 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Logan Thompson (VGK) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 57:33

Linus Ullmark (BOS) – 31 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,8 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Pavel Zacha (BOS) – 0+1, +1 účast, 1 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:58

Tomáš Nosek (BOS) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:15

David Pastrňák (BOS) – 0+1, +1 účast, 2 střel na bránu, TM 0, čas na led 19:44



Tři hvězdy utkání

1. Patrice Bergeron (BOS) – 1+0

2. Mark Stone (VGK) – 1+0

3. Linus Ullmark (BOS) -31 zákroků

