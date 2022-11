Rantanen se před finskými fanoušky zaskvěl hattrickem

Zápasy NHL jsou opět v Evropě! Tentokrát se Columbus postavil proti Coloradu v Tampere. Hlavní hvězdou zápasu byl finský útočník Mikko Rantanen, který nastřílel Modrokabátníkům hattrick. Za svého reprezentačního kolegu byl trošku šťastný i Patrik Laine.

Finský útočník Mikko Rantanen začal svůj gólový přísun na začátku druhé periody. Rodák z nedalekého Nousiainenu si vytáhl Merzlikinse z branky a z ostrého úhlu trefil kotouč parádně do branky. Svou trefou se stal prvním Finem, který v zápase skóroval.

Za nedlouho se fanoušci Suomi radovali ze zásahu Patrika Laineho. Potřetí v historii se stalo, že by dva hráči ze stejné země vstřelili v jednom utkání hraném v jejich domovině branku. Poprvé se to podařilo v roce 2009, když byli švédští střelci dokonce tři: Niklas Kronwall, Tomas Holmström a Patrik Berglund. O deset let později opět ve Švédsku úřadoval Victor Hedman a Victor Olofsson.

Finská radost pokračovala ve třetí třetině. Mikko Rantanen poslal svůj celek ve 49. minutě do vedení. Makar jej našel na pravém kruhu a asistent kapitána Colorada se ránou z první nemýlil. Svůj čtvrtý kariérní hattrick si připsal díky trefě do odkryté branky.

Šestadvacetiletý křídelník se stal teprve třetím hráčem, který vstřelil hattrick v zápase hraném mimo Severní Ameriku. Navázal na Thea Fleuryho z roku 1998, kdy se bojovalo v Japonsku a legendární útočník si tehdy připsal tři góly a dvě nahrávky. V roce 2018 v Helsinkách vstřelil hattrick Patrik Laine.

„Celý můj život je hokej ve Finsku sportem číslo jedna. Každé ráno, když jsem se vzbudil, tak jsem se koukal na výsledky zápasů NHL, především však na to, jak se vedlo finským klukům,“ prozradil před zápasem Rantanen. Nyní stovky mladých finských hokejistů sledují právě jeho. V sezoně si připsal už 15 bodů za 7 gólů a 8 nahrávek.

Domácí atmosféra zápasu jej velmi potěšila. „Bylo to super, vůbec jsem to nečekal. Myslím, že publikum bylo skvělé po celý večer, moc mě to potěšilo. Když začali skandovat mé jméno, tak mi začal běhat mráz po zádech,“ přiznal hrdina zápasu.

„Pro fanoušky to zábava určitě byla, pro nás už tolik ne,“ promluvil Patrik Laine, „Jako fanoušek a člověk jsem šťastný za Mikku, ale jako jeho soupeř moc šťastný nejsem.“

Úřadující držitelé Stanley Cupu se s Columbusem ve finském Tampere utkají ještě jednou už v sobotu od 19 hodin.

