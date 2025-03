Rantanen vs. Alberta? Jubilejní gól, tři body, dva zranění soupeři i sekaná s Klapkou

Dál přitahuje pozornost jako magnet. Mikko Rantanen, hvězda, co od Silvestra oblékla už trio dresů NHL. Neustále je kolem finského kanonýra rušno, naposledy se ukázal fanouškům v kanadské Albertě. Během dvojzápasu proti edmontonským Oilejářům a calgarským Plamenům stihl jednou skórovat, na dva góly přihrát a navíc po kontaktu s ním museli předčasně do kabin Stuart Skinner a Connor Zary. A to se ještě málem popral s českým obrem Adamem Klapkou. Ne, s Rantanenem jednoduše není nuda.

Na tváři má od partie s Minnesotou viditelný šrám.

Dostal pukem v obranném pásmu Wild, odjel do kabiny a po svém návratu mač dohrával s ochranným krytem obličeje.

Rantanen by byl na ledě nepřehlédnutelný i bez stopy po kotouči.

V případě utkání v Edmontonu pomohl jednou asistencí k čistému hattricku Jasonu Robertsonovi. Ve světle reflektorů, byť ne příliš lichotivém, se ovšem ocitl především v jinou chvíli. To když kolenem zasáhl do hlavy Stuarta Skinnera.

Jedničce Oilers se otočila hlava do nepřirozené pozice, náraz to byl pořádný. Helma nehelma.

Skinner byl stažen ze hry kvůli podezření na otřes mozku. V následujícím klání loňským finalistům chyběl, mluví se o tom, že komoci skutečně utrpěl a že nejspíš zůstane mimo hru i pro víkendové albertské derby s Flames.

Byla to náhoda? Nebo snad úmysl? Těžko říct, každý to vidí jinak. Jedni tvrdí: Rantanen šel příkladně do brankoviště, to je jeho role, jedna z předností. Druzí zase, že moc dobře věděl, co dělá a koleno jednoduše nechal Skinnerovi v cestě.

Emoce vyvolal borec s číslem 96 na dresu i ve smlouvě (právě tolik milionů dolarů si vydělá v následujících osmi sezonách) také proti Calgary.

Na konci střetnutí si vyměnil sekery s domácím čahounem Klapkou, došlo i na krosček a pár štulců. Oba vyfasovali deset trestných minut. Rantanen v předchozím průběhu zápasu byl už jednou trestán, celkem tak skončil s bilancí 12 PIM.

A také gólem a přihrávkou.

Trefa, kterou si vybojoval tím, že opět dobruslil až do těsné blízkosti soupeřova gólmana, tentokrát Dustina Wolfa, pro něj byla první za osm startů. A také vůbec poprvé skóroval za Dallas ve hře pět na pět.

Connor Zary leaves the game after colliding with Mikko Rantanen. pic.twitter.com/ulQXmfA6ky — Sportsnet (@Sportsnet) March 28, 2025

Byla to jeho 30. branka v sezoně, na metu dosáhl už popáté za sebou! Takovým počinem se blýskli už jen dva jeho krajané - Jari Kurri, který zapsal dokonce 10 třicetigólových ročníků v řadě. Teemu Selänne šest.

Co ze statistik nevyčtete, je fakt, že po kontaktu s Rantanenem nedohrál Connor Zary. Tomu spadla minimálně papírově největší posila Hvězd pod nohy, podrazila ho a způsobila zranění levého kolena.

"Tohle vidíte fakt neradi," povídal kouč Plamenů Ryan Huska.

Kousat musel i porážku 2:5, vzpoura, ke které opět přesným zásahem vybídl parťáky Nazem Kadri, napopáté už nevyšla.

