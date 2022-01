Rask zažil vítězný návrat! Los Angeles rozebralo Pittsburgh

Jedenáct zápasů a spousta zajímavých příběhů. Tím nejzajímavějším se stal návrat Tuukky Raska, který se postavil do branky Bruins a okamžitě vychytal vítězství proti Philadelphii. Hattrickem se v tomto zápase prezentoval i David Pastrňák! A celou noc zakončilo skvělé Los Angeles, které dalo během necelých dvou minut ve třetí třetině tři góly.

BOSTON BRUINS - PHILADELPHIA FLYERS

3:2 (2:0, 1:2, 0:0)

Pastrňák znovu hvězdou utkání

Philadelphie se po posledních zápasech musí bát českých hokejistů. Tentokrát Flyers hattrickem zničil David Pastrňák, který se postaral o všechny góly Bruins a zařídil vítězství 3:2. Návrat do NHL si užil Tuukka Rask.

Branky a nahrávky

2. Pastrňák (Haula, Hall), 6. Pastrňák (Marchand, McAvoy), 37. Pastrňák (McAvoy) – 29. Atkinson (Provorov, Yandle), 35. Farabee (Atkinson, Yandle).

Statistické okénko

Střely na bránu: 36 – 27 | Přesilová hra: 2/4 – 1/4 | Trestné minuty: 17 – 17

Kdo se postavil do brankoviště?

Tuukka Rask (BOS) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 59:40

Carter Hart (PHI) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 56:11



Československá stopa v utkání

Tomáš Nosek (BOS) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 13:16

David Pastrňák (BOS) – 3+0, +1 účast, 8 střel na bránu, TM 4, čas na ledě 18:23



Tři hvězdy utkání

1. David Pastrňák (BOS) – 3+0

2. Tuukka Rask (BOS) – 25 zákroků

3. Cam Atkinson (PHI) – 1+1

TAMPA BAY LIGHTNING - VANCOUVER CANUCKS

4:2 (2:1, 0:0, 2:1)

Těsné utkání pro Tampu

Vítězství Tampy v tomto zápase se nerodilo lehce. Vancouver byl hodně houževnatým soupeřem a až do konce bojoval o vyrovnání, toho se nakonec kanadský celek nedočkal.

Branky a nahrávky

4. Stamkos (Hedman, Kučerov), 20. Cirelli (Killorn, Černák), 52. Katchouk (Colton), 59. Point (Kučerov, Bellemare) – 13. Highmore (Motte), 56. Motte (Lammikko, Highmore).

Statistické okénko

Střely na bránu: 21 – 26 | Přesilová hra: 1/3 – 0/4 | Trestné minuty: 10 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 59:57

Thatcher Demko (VAN) – 17 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,0 %, odchytal 58:49



Československá stopa v utkání

Jan Rutta (TBL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:59

Erik Černák (TBL) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 18:33



Tři hvězdy utkání

1. Andrej Vasilevskij (TBL) - 24 zákroků

2. Erik Černák (TBL) - 0+1

3. Steven Stamkos (TBL) - 1+0

CAROLINA HURRICANES - COLUMBUS BLUE JACKETS

0:6 (0:1, 0:1, 0:4)

Columbus si tentokrát duel otočit nenechal

Nedávno předvedla Carolina proti Blue Jackets velký obrat, podobná věc se tentokrát nekonala. Columbus svého soupeře zničil šesti góly a jednoznačně vyhrál. Špatný duel od Hurricanes.

Branky a nahrávky

9. Bemström (Roslovic, Bean), 32. Činachov (Gavrikov, Robinson), 45. Laine (Jenner), 46. Činachov (Robinson, Kuraly), 46. Sillinger (Bjorkstrand, Bean), 55. Roslovic (Texier, Bemström).

Statistické okénko

Střely na bránu: 31 – 35 | Přesilová hra: 0/1 – 0/1 | Trestné minuty: 16 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Frederik Andersen (CAR) – 28 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,5 %, čas na ledě 45:03

Jack LaFontaine (CAR) – 1 zákrok, 2 OG, úspěšnost 33,3 %, čas na ledě 14:57

Elvis Merzlikins (CBJ) – 31 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, čas na ledě 60:00



Československá stopa v utkání

Martin Nečas (CAR) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:18



Tři hvězdy utkání

1. Elvis Merzlikins (CBJ) - 31 zákroků

2. Jegor Činachov (CBJ) - 2+0

3. Jack Roslovic (CBJ) - 1+1

DETROIT RED WINGS - WINNIPEG JETS

0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Winnipeg uspěl v Detroitu

Vyrovnané utkání se nakonec naklonilo na stranu Winnipegu, které se mohlo zcela opřít o Connora Hellebuycka, jenž pochytal všech třiatřicet střel soupeře. První hvězdou se stal dvougólový Andrew Copp.

Branky a nahrávky

6. Copp (Svečnikov, Samberg), 32. Copp (Connor, Schmidt), 58. Connor.

Statistické okénko

Střely na bránu: 33 – 32 | Přesilová hra: 0/5 – 0/1 | Trestné minuty: 6 – 14

Kdo se postavil do brankoviště?

Alex Nedeljkovic (DET) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 58:02

Connor Hellebuyck (WPG) – 33 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Filip Zadina (DET) – 0+0, -3 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:36

Filip Hronek (DET) – 0+0, -2 účast, 6 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 19:29



Tři hvězdy utkání

1. Andrew Copp (WPG) - 2+0

2. Connor Hellebuyck (WPG) - 33 zákroků

3. Kyle Connor (WPG) - 1+1

NEW YORK ISLANDERS - NEW JERSEY DEVILS

3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Islanders zdolalo rivala

New Jersey řešilo před zápasem problém s brankáři, i tak ale odehrálo velmi vyrovnané utkání a sahalo po bodovém zisku. Islanders ale v závěru ukázali vůli vyhrát a Mathew Barzal v 56. minutě rozhodl.

Branky a nahrávky

19. Bailey (Parise, Beauvillier), 30. Pelech (Parise, Bellows), 56. Barzal (Bailey, Mayfield) – 10. Šarangovič (Subban, White), 51. Bastian (Smith, Hischier).

Statistické okénko

Střely na bránu: 25 – 32 | Přesilová hra: 1/4 – 1/5 | Trestné minuty: 12 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Sorokin (NYI) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 60:00

Jon Gillies (NJD) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 57:41



Československá stopa v utkání

Zdeno Chára (NYI) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:31

Christián Jaroš (NJD) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:13

Tomáš Tatar (NJD) – 0+0, 0 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:43

Pavel Zacha (NJD) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:25



Tři hvězdy utkání

1. Adam Pelech (NYI) – 1+0

2. Josh Bailey (NYI) – 1+1

3. Zach Parise (NYI) – 0+2

ST. LOUIS BLUES - SEATTLE KRAKEN

2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Blues ve třetí třetině dokonali obrat

Seattle duel na ledě silného soupeře velmi dobře rozehrál a po dvou třetinách byl ve vedení, nakonec z toho nic nebylo. St. Louis ve třetí části vstřelilo dva góly a vývoj utkání otočilo.

Branky a nahrávky

42. Thomas (Saad, Krug), 46. Bučněvič (Barbašev, Kyrou) – 15. Wennberg (Donato, Soucy).

Statistické okénko

Střely na bránu: 27 – 32 | Přesilová hra: 1/5 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Ville Husso (STL) – 31 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,9 %, odchytal 60:00

Chris Driedger (SEA) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 58:18



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Ville Husso (STL) - 31 zákroků

2. Robert Thomas (STL) - 1+0

3. Pavel Bučněvič (STL) - 1+0

NASHVILLE PREDATORS - BUFFALO SABRES

1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Překvapivé vítězství Buffala

Cenný skalp si připsali hokejisté Buffala, kteří vyhráli na ledě Nashvillu. Hrdinou zápasu se stal Jeff Skinner, který vstřelil dva góly.

Branky a nahrávky

34. Duchene (Johansen, Josi) – 6. Jankowski (Pysyk), 39. Skinner (Cozens, Okposo), 48. Skinner (Tuch), 59. Hinostroza (Hägg, Okposo).

Statistické okénko

Střely na bránu: 30 – 21 | Přesilová hra: 1/4 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Juuse Saros (NSH) – 17 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,0 %, odchytal 58:06

Aaron Dell (BUF) – 29 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,7 %, odchytal 59:57



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Jeff Skinner (BUF) – 2+0

2. Matt Duchene (NSH) – 1+0

3. Aaron Dell (BUF) – 29 zákroků

CHICAGO BLACKHAWKS - MONTREAL CANADIENS

3:2pp. (1:0, 0:2, 1:0 - 1:0)

Chicago slaví výhru v prodloužení

Celý duel gólem rozjel Dominik Kubalík, který dostal Blackhawks do vedení. O to domácí přišli, nicméně nakonec Patrick Kane dostal zápas do prodloužení. V něm o výhře Chicaga nad Montrealem rozhodl Philipp Kurashev.

Branky a nahrávky

8. Kubalík (Toews, Stillman), 43. Kane (Gustafsson, de Haan), 63. Kurashev – 33. Petry (Romanov), 39. Hoffman (Caufield, Chiarot).

Statistické okénko

Střely na bránu: 31 – 29 | Přesilová hra: 1/4 – 1/4 | Trestné minuty: 23 – 13

Kdo se postavil do brankoviště?

Marc-Andre Fleury (CHI) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 62:02

Sam Montembeault (MTL) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 62:24



Československá stopa v utkání

Dominik Kubalík (CHI) – 1+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:55

Jakub Galvas (CHI) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:50



Tři hvězdy utkání

1. Philipp Kurashev (CHI) - 1+0

2. Marc-Andre Fleury (CHI) - 27 zákroků

3. Patrick Kane (CHI) - 1+0

CALGARY FLAMES - OTTAWA SENATORS

1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Ottawa se vrátila v plné síle

Ottawa se do akce vrátila ve velmi dobrém rozpoložení a brzy získala dvoubrankové vedení, které si nakonec úspěšně hlídala celý zápas. Senators nakonec vyhráli na ledě Calgary jednoznačně 4:1.

Branky a nahrávky

41. M. Tkachuk (Tanev, Gaudreau) – 2. Paul (Formenton), 17. Paul (Brown, Formenton), 40. Batherson (B. Tkachuk), 45. Brown.

Statistické okénko

Střely na bránu: 28 – 34 | Přesilová hra: 0/1 – 0/3 | Trestné minuty: 21 – 7

Kdo se postavil do brankoviště?

Jacob Markström (CGY) – 30 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 59:54

Matt Murray (OTT) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Nick Paul (OTT) – 2+0

2. Connor Brown (OTT) – 1+1

3. Matt Murray (OTT) – 27 zákroků

LOS ANGELES KINGS - PITTSBURGH PENGUINS

6:2 (1:1, 1:0, 4:1)

Kings ve třetí třetině zničili Penguins

Vyrovnaný duel se lámal ve třetí třetině. Kings v ní během necelých dvou minut vstřelili tři branky a celý zápas přetáhli na svoji stranu. Los Angeles se v poslední době velmi daří a dělá hodně pro to, aby v závěru základní části bojovalo o play-off.

Branky a nahrávky

14. Kopitar (Iafallo), 35. Brown (Moore, Durzi), 44. Anderson (Kopitar, Kempe), 44. Arvidsson (Moore, Doughty), 45. Kopitar (Iafallo, Durzi), 59. Durzi (Brown, Kupari) – 5. Letang (Simon, Dumoulin), 42. Zohorna (Blueger, Ruhwedel).

Statistické okénko

Střely na bránu: 45 – 29 | Přesilová hra: 1/3 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Jonathan Quick (LAK) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 60:00

Tristan Jarry (PIT) – 39 zákroků, 6 OG, úspěšnost 86,7 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Dominik Simon (PIT) – 0+1, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:05

Radim Zohorna (PIT) – 1+0, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:17



Tři hvězdy utkání

1. Anže Kopitar (LAK) – 2+1

2. Michael Andreson (LAK) – 1+0

3. Sean Durzi (LAK) – 1+2

SAN JOSE SHARKS - NEW YORK RANGERS

0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Klidná výhra Rangers

Hlavní postavou zápasu se stal Igor Šesťorkin, který pochytal všech sedmatřicet střel soupeře a zajistil, aby Rangers v poklidu dokráčeli k vítězství.

Branky a nahrávky

11. Kreider (Zibanejad, Fox), 42. Schneider (Strome, Chytil), 60. Kreider (Rooney).

Statistické okénko

Střely na bránu: 37 – 31 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 9 – 11

Kdo se postavil do brankoviště?

Adin Hill (SJS) – 28 zákroků, 2 OG, 93,3% úspěšnost, odchytal 58:56

Igor Šesťorkin (NYR) – 37 zákroků, 0 OG, 100% úspěšnost, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Tomáš Hertl (SJS) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:28

Adam Raška (SJS) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 8:08

Filip Chytil (NYR) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:08



Tři hvězdy utkání

1. Igor Šesťorkin (NYR) - 37 zákroků

2. Adam Fox (NYR) - 0+1

3. Mika Zibanejad (NYR) - 0+1

