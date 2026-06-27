Ratolesti legendárního Iginly: draftem prošly všechny, čerstvě míří Joe do osudového Calgary

30. června 16:00Tomáš Zatloukal
Od roku 2020 se počítá mezi tu nejvybranější společnost, právě tehdy vstoupil do Síně slávy. Jarome Iginla, to je zkrátka pojem. Borec s nigerijskými kořeny vychoval pro vrcholový hokej i všechny své potomky, syny Tije a Joea a také dceru Jade. Všichni tři prošli draftem do elitních profesionálních soutěží, což stvrdila víkendová volenka talentů. Už ve třetím kole se překvapivě dostalo na nejmladšího z tria, Joe zamířil ke Flames. Do klubu, v němž Jarome boural soupeře, rekordy i stereotypy. Aby klub NHL draftoval syna svého někdejšího kapitána? Zcela bezprecedentní krok to nebyl.
Stačí si jen lehce osvěžit paměť. A že by to uvítala v těchto dnech nejen ona...
Draft 2021, druhé kolo a Arizona ukazuje na Joshe Doana, syna té největší ikony Kojotů Shanea.
Pouto se ale až nečekaně brzy přetrhlo, nejprve kvůli odkupu kádru a dalšího hokejového "zboží" nováčkem z Utahu. A když pak Mamuti zavětřili šanci získat ofenzivní eso v JJ Peterkovi, poslali Joshe do Buffala. Sabres bleskově odhalili jeho potenciál.
Draft 2024, Montreal bere ve třetí rundě Aatuse Koiva. To příjmení je jistě povědomé i jen svátečnímu fandovi, Saku byl roky srdcem a duší Habs, céčko na slavné adrese nosil déle než velikáni typu Maurice Richarda či Émila Boucharda.
Aatus zatím zůstává doma v Turku, vychovalo ho stejně jako jeho otce TPS. V dresu tradičního účastníka Liigy sbírá zkušenosti s "dospěláckým" hokejem. A zatím to na žádnou velkou kariéru úplně nevypadá...
All of Jarome Iginla's kids have now been drafted into professional hockey ????????
— SportsCenter (@SportsCenter) June 27, 2026
Joe Iginla was drafted in the third round of this year's NHL draft by the Calgary Flames! pic.twitter.com/cUQodpFvCG
Jakému příkladu se přiblíží Joe?
Calgary si ho zamluvilo s (výrazným) předstihem - už zkraje třetího kola. "Možná jsme mohli počkat, ale v minulosti jsme opakovaně čekali a pak jsme přišli o hráče, o kterého jsme stáli a akorát jsme byli naštvaní," říká GM Craig Conroy.
A dodává, že takhle přišel o již zmíněného Joshe Doana.
Co čeká od mladšího ze synů Iginly, svého někdejšího spoluhráče? "Je pracovitý a sázíme na to, že se bude dál zlepšovat. Řekl bych, že mu to bude chvíli trvat, než jeho potenciál naplno rozkvete. V této sezoně ho zbrzdila zlomená žebra."
Je v tom cítit diplomacie. Opatrnost. Nechce na Joea vyvíjet přílišný tlak. On sám ale říká: "Mám hroší kůži! Čelit očekáváním je výsada, privilegium" a těší se na velkou výzvu.
U Iginlů mají poslední dobou díky hokeji vícero důvodů k radosti, vždyť jen pár týdnů před Joem prošla draftem do té nejlepší hokejové ženské ligy (PWHL) Jade. Z osmnácté pozice, coby ex-kapitánka Brownovy univerzity.
I ona hraje v útoku, stejně jako bráchové. Vzor měli jasný...