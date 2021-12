Raymond nováčkem měsíce. Vydrží mu forma a zapíše se do historie?

Skvělý vstup do sezóny prožívá v dresu Red Wings devatenáctiletý Lucas Raymond. Mladičký švédský forvard je prozatím nejproduktivnějším hráčem svého týmu, a tak není velkým překvapením, že byl zvolen nejlepším nováčkem za měsíc listopad.

Před sezónou bylo z řad nováčků nejvíce skloňováno jméno Colea Caufielda z Montrealu, který prožil výborný závěr předchozího ročníku. Jak už to však bývá, druhá sezóna je těžší než ta první, což se potvrdilo i u dvacetiletého útočníka Canadiens. Caufield má za šestnáct zápasů na kontě bilanci 1+2, a tak je zde prostor pro mladíky, o kterých se před sezónou tolik nemluvilo.

V říjnu vládl nováčkům taktéž hráč Detroitu. V desátém kalendářním měsíci NHL oslnil německý zadák Moritz Seider, který má momentálně na svém kontě už šestnáct kanadských bodů (2+14).

O měsíc později se dočkala také detroitská třiadvacítka. Lucas Raymond si ve čtrnácti listopadových zápasech připsal bilanci 5+7, což je na tak mladého hráče výborný výsledek. V současné chvíli je dokonce nejproduktivnějším hráčem Red Wings s celkovou bilancí 10+12. V celé NHL mu pak patří v bodování pětadvacátá příčka.

A nevede jen v rámci svého týmu. Švédský forvard je mezi nováčky jak nejlepším střelcem, tak také nejlepším nahrávačem. V přesilových hrách se trefil už třikrát, a tak i v tomto ohledu nováčkům napříč ligou kraluje.

Pro Raymonda však hraje jedna zásadní věc. Společně s Dylanem Larkinem a Tylerem Bertuzzim je součástí první pětky a také první přesilovkové formace. Jedná se tak o třetího nejvytíženějšího útočníka Jeffa Blashilla.

Podaří se čtvrtému draftovanému hráči v roce 2020 předvádět stabilní výkony? Pokud ano, tak by se mohl zapsat do historické tabulky.

Jediným hráčem, který toto ocenění získal čtyřikrát, je Teemu Selänne, jemuž se to podařilo v roce 1988. Třikrát se nováčkem měsícem stal Connor McDavid, pak následuje dlouhý výčet hráčů, kterým se to povedlo dvakrát, a to včetně Ondřeje Paláta.

