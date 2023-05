Raymond se těší na Global Series a popsal, proč je dobré hrát na MS

NHL před měsícem oznámila, že se na podzim opět podívá do Evropy. Hrát se bude v hlavním městě Švédska a čtyři týmy si rozdělí čtyři zápasy ve čtyřech dnech. Jednou z domácích hvězd, která vjede v Avicii Areně na ledovou plochu, bude Lucas Raymond. Mladý útočník se rozpovídal o nadšení pro evropský výlet či pohled na aktuální situaci v Detroitu.

Detroit, Minnesota, Ottawa a Toronto. Tento čtyřlístek se v listopadu odebere na sever Evropy, kde se střetne o body do tabulky. Mezi početnou skupinou švédských hráčů, kteří zažijí utkání NHL doma je i Lucas Raymond. „Bude to neuvěřitelné. Když jsem se to dozvěděl, byl jsem tak nadšený. Věřím, že to bude opravdu vzrušující, nemůžu se dočkat až budu hrát před přáteli a rodinou, to bude opravdu výjimečné,“ sdělil mladý Švéd webu nhl.com během světového šampionátu.

Jednadvacetiletý Raymond si na mistrovství světa přivezl velmi slušnou formu. Patřil k nejlepším hráčům Švédska, když si připsal v osmi duelech osm kanadských bodů. K postupu do semifinále však své rodné zemi nepomohl, Tre Kronor si vylámali zuby v Riga Aréně na domácím Lotyšsku.

Byl jedním z lídrů švédské reprezentace, důkazem bylo i písmeno A na jeho dresu s číslem 23. „Myslím, že hokejově mi to pomohlo, ale myslím, že více mi to pomohlo jako člověku. Být jedním z lídrů je zodpovědnost. Myslím, že je to pro mě velká zkušenost. Cítím, že každou sezónou rostu a učím se novým věcem,“ popsal své pocity.

Detroit si Raymonda vybral jako čtvrtého v pořadí v roce 2020, v NHL už stihl odehrát dvě kompletní sezony a ohromuje nejen své spoluhráče. „Pro něj je pouze nebe limitem,“ začal Moritz Seider. „Myslím, že je neuvěřitelný, co se práce s pukem týče. Dostává se do správných míst i bez puku. Nebojí se jít i do nepříjemných soubojů a odvést tvrdou práci. Je vidět, že se to rozhodně vyplácí. A mimo led je s ním ještě větší zábava. Opravdu si užívám, že ho mám po svém boku a že to s ním prožívám,“ sdělil německý reprezentant a spoluhráč s Detroitu.

Red Wings však doufají, že Raymond příští rok na světovém šampionátu hrát nebude. Rádi by totiž poprvé od roku 2016 nakoukli do vyřazovacích bojů v NHL. Ve stejnou věc věří i švédský útočník. „Myslím, že jsme letos jako tým udělali krok vpřed. Myslím, že máme před sebou ještě kus cesty, abychom se stali skutečným adeptem na zisk Stanley Cupu. Samozřejmě bych si teď přál být v play off, ale to pro nás v tuto chvíli není realita. Ale vím, že se tam jednou dostaneme. Myslím, že mistrovství světa je dobrá příprava na to, hrát více zápasů a hrát později v létě, podobně jako v bojích o Stanley Cup,“ přiznal Raymond.

