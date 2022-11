Reakce na nepovedený start? Ottawa shání obránce

Otřesný vstup do sezony trenér D. J. Smith přežije. Chyba se tak v Ottawě hledá jinde. Velké množství inkasovaných branek a plno zranění indikují, že půjde o obranu. Potvrzují to i zákulisní šumy, které nahlas hovoří o tom, že Senators by moc rádi sehnali beka do základní sestavy.

Ottawa už v současné sezoně protočila devět obránců. Může za to jak ztráta formy, tak hromadící se zranění. Mimo hru je nyní například obránce číslo jedna Thomas Chabot nebo spolehlivý Arťom Zub.

Jednou pozitivní stránkou je, že se dobře jeví mladíci z vlastního systému. Velká očekávání stála před Jakem Sandersonem. A nutno říct, že si vede velice dobře. Společně s Jacobem Bernard-Dockerem, dalším nováčkem, hrávají kolem dvaceti minut na zápas a nevedou si vůbec zle.

„Kluci, kteří dostali příležitost, se ukázali ve velmi dobrém světle,“ dodal na toto téma Pierre Dorion, generální manažer Senators.

Pravdou ale je, že se ohlíží i na to, co se děje na trhu. „Sledujeme to. Pokud bude příležitost někoho získat, pořádně to zvážíme,“ potvrdil.

Být taková situace v minulých sezonách, asi by dostali příležitost mladíci, ať se pořádně oťukají. Nicméně Senators do letošního ročníku šli s tím, že konečně prolomí neúspěch a budou bojovat o play off. Strašidelný začátek tomu nijak nepomáhá a situace se zdá být kritická.

„Ještě pořád je čas na to, aby si všechny týmy ujasnily, kam patří. Panika může nastat až o Vánocích,“ uklidňoval Dorion situaci. „Musíme prokázat trochu trpělivosti, zároveň ale nesmíme pokračovat v tom, co jsme doteď předváděli.“

Pravdou je, že spousta týmů ještě pořádně neví, jak na tom je. Hodnota výměn pro jednu či druhou stranu by tak mohla být ošidná. Je tak jasné, že Senators budou při jednání opravdu opatrní.

„Posledně jsem měl na setkání manažerů spoustu kamarádů, kteří mi chtěli vehementně pomoct,“ zavtipkoval v narážce na to, že by ostatní týmy s Ottawou měnily velmi rády. „Spoustu věcí jsme mezi sebou probrali. Víme, kdo co potřebuje.“

