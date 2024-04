Reaves je konečně vidět. Vůbec jsem si nevěřil, vracel se k začátku angažmá

Ryan Reaves patřil mezi kritizované hráče Toronta. Do týmu sice nepřišel sbírat kvanta bodů, nicméně dlouho byl neviditelný a jen občas někoho trefil tvrdým hitem nebo se pobil. V poslední době ale hraje zase ve své kůži, což sám potvrdil.

Reaves červenci podepsal tříletou smlouvu v rámci přestavby soupisky nového generálního manažera Brada Trelivinga, už tento krok se hodně diskutoval. Na podzim to nebylo nic moc, navíc utrpěl 14. prosince zranění kolena.

Reaves se znovu objevil v akci až 24. ledna a vypadá to, že těchto šest týdnů nečinnosti pomohlo 37letému hráči zvrátit sezónu.

"Využil jsem to jako mini tréninkový kemp," řekl Reaves. "Pracoval jsem na všem, na čem jsem mohl. Někdy jsem trénoval dvakrát, třikrát denně. Jen jsem se snažil získat zpět sebedůvěru."

Právě důvěra v sebe sama Reavsovi chyběla. "Sebevědomí je skutečná věc," dodal Reaves. "Poprvé v kariéře jsem si asi prošel něčím podobným, kdy jsem měl pocit, že se mi nic nedaří. Prostě jsem cítil, že si nevěřím.“

Od té doby si našel místo ve čtvrté lajně Toronta vedle Davida Kämpfa a Connora Dewara. Reaves vypadá rychlejší, angažovanější a prokázal jistotu s pukem. "V porovnání se začátkem sezóny je to jako den a noc," řekl Reaves, jehož smlouva má do ročníku 2025/26 průměrnou roční hodnotu 1,35 milionu dolarů.

To rádi slyší nejen fanoušci, ale také kabina. Obecně se totiž v NHL ví, že jestli je někdo skvělým parťákem do kabiny, je to právě někdejší hráč Vegas nebo NY Rangers.

"Je to skvělý spoluhráč," přikývl Auston Matthews. "Přinesl do týmu spoustu energie a pozitivity. Vidíte, jaký má na ledě vliv, jak hraje, jak je fyzicky zdatný, jak bojuje. Je to nakažlivé."

A přestože Reaves znovuobjevil svou hru a cenně přispěl, teprve se ukáže, jak na tom bude, až začne play-off. Vše bude rychlejší a intenzivnější, je otázkou, jak bude stíhat.

"Můžu dělat jen to, co umím – hrát fyzicky, starat se o sebe a dostávat se do šancí,“ pokrčil rameny. "Jsem rád, že to zatím klape. Hraje se mi lépe. Budu na tom dál stavět a doufám, že si stejnou energii přenesu i do play-off."

