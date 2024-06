Recept na sedmé finále? Musíme dát první gól, tuší Knoblauch

Noc z pondělí na úterý, sedmý zápas finálové série o Stanley Cup. Ať už vyhraje kdokoliv, tak bude jisté, že se tato série zapíše do historie NHL. Florida totiž může vůbec poprvé slavit zisk ligového titulu, Edmonton naopak může být prvním týmem od roku 1942, který otočí finálovou sérii z 0:3. Trenér Oilers Kris Knoblauch věří, že klíčem k úspěchu bude první gól.

Ještě před týdnem bylo v podstatě nemyslitelné, že by se mohl hrát sedmý zápas. Nemyslitelné, že by Edmonton mohl bojovat o Stanley Cup. Historické statistiky hovořily v neprospěch Oilers, kteří prohrávali 0:3 na zápasy a na suverénní Floridu nedokázali najít účinný recept.

To se ale ve čtvrtém utkání změnilo. Drtivým vítězstvím 8:1 nalomili sebevědomí Floridy natolik, že posléze vyhráli na jejich ledě 5:3 a doma opět vysoko 5:1. A tak dochází k poslednímu stěhování, aby se v noci na úterý na Floridě rozhodlo o tom, kdo bude držitelem letošního Stanley Cupu.

Jak bylo zmíněno, Florida už promarnila tři příležitosti, jak ukořistit svůj historicky první Stanley Cup. Sedmý zápas tak nabídne bitvu o to, jestli se Panthers zapíší do dějin jako další organizace s ligovým titulem, nebo jestli se Edmonton stane historicky druhým týmem, který finálovou sérii otočil z 0:3 na 4:3. Doposud se to stalo pouze v roce 1942, kdy Toronto otočilo sérii proti Detroitu.

Jak chtějí Oilers docílit toho, aby na tento dávný úspěch navázali? Recept podle všeho znají, alespoň si to myslí jejich trenér Kris Knoblauch. „Když skórujete jako první, uklidní vás to a opadne trochu nervozita,“ poznamenal v rozhovoru pro oficiální stránky NHL. „Také to přinutí protihráče trochu víc otevřít hru a nehrát tak disciplinovaně v obraně, jak by si přáli, protože se snaží vrátit do zápasu. Trochu to zmírňuje tlak na váš tým, umožní vám to hrát vaši hru.“

Edmontonu se zatím čtyřikrát ve finálové sérii povedlo vstřelit první gól. Ve druhém utkání to nebylo nic platné, ale v zápasech čtyři až šest to dopomohlo k vítězství. V celém play-off, pokud Oilers dali první gól, vyhráli 13 z 18 zápasů.

Jenže, jak už tato série prokázala, statistiky jsou jedna věc a realita zcela odlišná.

„Do sedmého zápasu půjdou oba týmy naplno. Ale někdy, pokud se až příliš moc snažíte a dřete, tak produkujete chyby,“ přemítal Knoblauch, zejména s ohledem na Floridu, která prohrála třikrát v řadě a může se až zoufale snažit o vytváření tlaku, z čehož mohou pramenit šance pro jeho tým. „Když se dělají chyby, tak většinou vznikají gólové šance.“

Jak by ale mohl sedmý zápas finále Stanley Cupu vypadat, to nedokáže predikovat. To nedokáže predikovat nikdo. „Jdeme do sedmého zápasu a nemohu vědět, jaký to bude zápas. Jen vím, že naši hráči na něj budou natěšení. Tuhle výzvu milují. Všichni si to užíváme.“

Edmonton ostatně už ukázal, že když má nůž na krku, dokáže zabrat. S Vancouverem prohrával 2:3 na zápasy a byl na pokraji vyřazení. Osudu se postavil a nyní to samé činí i proti Floridě.

„Prošli jsme si těžkými časy. Měli jsme dva eliminační zápasy proti Vancouveru a dodalo mi hodně sebevědomí, jak na to náš tým reagoval a hrál. A když jsme se v této sérii dostali do situace, kdy jsme prohrávali 0:3 proti Floridě, viděl jsem velmi sebevědomou partu, ve které není žádná panika, žádné zoufalství, jen velmi soustředěná mentalita. Mám radost z toho, kde se teď náš tým nachází,“ dodal Knoblauch.

Share on Google+