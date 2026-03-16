Red Wings: Co se proboha zase stalo?

13. dubna 15:30

Jiří Lacina

Pět dnů před koncem ledna byli první v Atlantické divizi. Rvali se o první flek ve Východní konferenci. Jejich šance na postup byly odhadovány na 89,5%. V sobotu ztratili po prohře 3:5 s Devils i tu poslední teoretickou naději na play off.

Být dnes fanouškem Red Wings, to chce pevné nervy.

Patří k původní klubové šestce. V historii NHL najdete jen dva týmy, které měly po 53 zápasech na kontě 69 bodů a nepostoupily do play off. Red Wings 2025-26 se tímto připojili k Montrealu Canadiens 1969-70.

A propos, Montreal. Letos hraje parádní hokej a těší se na vyřazovací boje. Nebo Buffalo. Tímto rokem končí čtrnáctileté sucho a taky si užije boje o pohár. Povstali z popela a v play off rozhodně nejsou bez šancí.

Neměl právě tohle garantovat Steve Yzerman?

Je to i jeho vizitka. Fanouškům dochází trpělivost. Za osm let s týmem prakticky nehnul. Jiní legendu hájí, že to není její vina.

Hlavním problém je spatřován ve hře pět na pět. Detroit byl střelecky v této situaci až 29. v NHL. Leccos kompenzovala 11. nejlepší přesilovka.

Rudá křídla vůbec nezvládala začátky utkání. S 48 góly jsou poslední v lize v počtu gólů vstřelených v první třetině. O devět míň než druhý nejhorší tým.

K tomu ztracená vedení. Od olympijské přestávky pustili Wings několikrát ve třetí třetině dobře rozjetý zápas. S Floridou, Vegas, Bostonem Columbusem, New Jersey...

Komunitou Red Wings zní obligátní „už zase“ a „příště“.

Detroit čeká na prodlouženou sezónu od roku 2016. Drobnou útěchou snad může být, že i další tradiční bašty – Chicago a Rangers – si letos o Stanley Cup nezahrají.

Zámořský tisk připomíná, že třeba New York Jets v NFL čekají na play off už patnáct let. Los Angeles z MLB jedenáct let. Absolutní rekord napříč severoamerickými soutěžemi drží St. Louis Browns z MLB, kteří nehráli pohárové boje 41 let (1903-44).

