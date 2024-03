Red Wings se trápí. Tohle by se dít nemělo, ví dobře Perron. Problémem je obrana

Není to tak dávno, co byl Detroit označován za jeden z nejzajímavějších týmů. To možná sice stále platí, ale výsledky, které zapisuje, jsou při nejmenším s vykřičníkem. Sedm proher za sebou je všeříkajících.

Red Wings vykřesali naději, že se poprvé po osmi sezonách dostanou do play-off, když od 2. ledna do 27. února vyhráli šestnáct zápasů a vytvořili si osmibodový náskok v boji o play-off.

Po čtvrteční prohře 1:4 s Arizonou však prohráli sedm zápasů v řadě v základní hrací době, Detroit je tak najednou ve Východní konferenci pod čarou postupu.

"Je to nepřijatelné," řekl útočník David Perron. "Je to teď opravdu náročné. Musíme najít způsob, jak se odrazit ode dna. Musíme najít způsob, jak se zvednout, dát všanc svou hrdost a být lepší."

Co za tím stojí? Možná podcenění situace a pocit, že vše půjde samo. "Možná jsme si chvílemi mysleli, že si můžeme dělat, co chceme, a vyjde to. Ale tahle liga je příliš dobrá a vrátí vám to," dodal Perron.

Největším problémem je obrana. Ta byla celou sezonu problémem, o kterém se moc nemluvilo, výborně totiž chytali gólmani. Jejich forma ale také upadla.

Red Wings jsou v počtu inkasovaných gólů na zápas (3,36) nyní až na 25. místě v NHL společně s Tampou Bay. Dělají příliš mnoho chyb a příliš zatěžují brankáře Alexe Lyona, který je už nezachraňuje jako dříve.

A hlavně nejde o někoho, kdo by měl roky zkušeností. Lyon až do této sezony nikdy nechytal v NHL více než 15 zápasů. To se ale změnilo, z posledních 31 zápasů jich odchytal 27.

"Musíme být lepší v obraně," ví dobře obránce Ben Chiarot. "Myslím, že vidíte šance, které soupeřům dáváme. Jsou to chyby, které by se neměly stávat, obzvlášť v tomto období v sezoně. V tuhle chvíli už by to mělo být jako stroj, to se neděje.“

Share on Google+