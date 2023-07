Red Wings útočí na zisk hvězdného DeBrincata!

To, že DeBrincat netouží prodloužit stávající kontrakt v Ottawě se ví již delší dobu. Velky zájem o křídelníka mají Ostrované, kteří by rádi ještě více vyztužili svůj tým. Favoritem na zisk útočné hvězdy je však podle dostupných informací Detroit!

Útočné eso Senátorů se po jedné sezoně v novém působišti bude zřejmě opět stěhovat. DeBrincat v hlavním městě Kanady nastřádal ve dvaaosmdesáti zápasech 66 bodů, což nebyl nejhorší výsledek, ale v tabulce pravdy svítila alarmující hodnota - 31. Ottawa navíc nepostoupila do vyřazovací části, a ještě ji čekala sága ohledně změny majitele.

Do toho všeho skončila Alexi DeBrincatovi smlouva a vedení dal po velmi náročné sezoně najevo, že nemá v plánu se Senátory spojit svoji budoucnost na další roky.

Situace se snažilo využít hned několik týmů. O zisk hvězdného útočníka měli velký zájem Ostrované. Spekulovalo se dokonce o návratu Jeana-Gabriela Pageaua, který měl být součástí balíčku, jež by zamířil k Senátorům. Třicetiletý centr draftovaný právě Ottawou má ale v New Yorku kontrakt, v němž je zabudována modifikovaná klauzule o nevyměnitelnosti a případná výměna by tedy byla velmi složitá.

Navíc do celé situace promluvil Detroit, pro kterého by byl DeBrincat darem z nebes. Bývala devětatřicítka draftu totiž platí za obávaného střelce a přesně takové křídlo v Detroitu hledají. Navíc v týmu skončil Filip Zadina, který nenaplnil očekávání a bude třeba zaplnit jeho místo.

I sám DeBrincat podle spekulací preferuje přestup právě do Detroitu. Kromě rostoucí konkurenceschopnosti týmu, který bude v budoucnu obávanou štikou ligy je jedním z faktorů i blízkost města k místu, kde americký útočník vyrůstal.

O osudu útočníka ovšem nakonec rozhodne Ottawa, která bude chtít z jeho odchodu dozajista vytěžit naprosté maximum. DeBrincat bude mít ovšem při přestupu také zásadní slovo, jelikož je velmi pravděpodobné, že potenciální zájemce bude chtít záruku, že u něj americký sniper stráví převážnou část kariéry a podepíše dlouhodobý kontrakt.

Red Wings jsou tedy v honbě za DeBrincatem horkými favority, jelikož tuto destinaci preferuje sám hráč a zřejmě nebude chtít na dlouhou dobu podepsat někde jinde. Otázkou však zůstává, co všechno bude ochoten generální manažer Steve Yzerman obětovat pro zisk obávaného střelce.

