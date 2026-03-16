Reichel skóroval téměř po pěti měsících, poprvé v dresu Bruins

20. března 15:30Jakub Ťoupek
Třetí klub a třetí branka v aktuálním ročníku. Před pár lety se mu věštila velká budoucnost, nyní Lukas Reichel bojuje o setrvání v Severní Americe. Na kontě má sice 7 bodů, téměř polovinu však zvládnul během třetího utkání sezóny, kdy se dvěma zásahy a jednou nahrávkou podílel na demolici St. Louis ještě v dresu Chicaga. Ve Vancouveru zapsal jen jednu asistenci, v noci úřadoval gólem a přihrávkou, tentokrát v dresu Bruins.
Německý reprezentant naskočil už za třetí tým v aktuální sezóně. Po 5 zápasech za Chicago byl poslán do Vancouveru, kde stihl 11 utkání. Nastupoval spíše na farmě, kde si střihnul 23 střetnutí se ziskem 13 bodů.
Na konci přestupového období si jej ještě vzal Boston, který dal stále mladému Němci další šanci. A hned ji chytl za pačesy. Debut v dresu Bruins mu vyšel náramně, kdy vstřelil vítěznou branku, na šestou v pořadí pak ještě nahrával. Winnipeg pak padl v TD Garden 1:6.
LUKAS REICHEL SCORES IN HIS @NHLBRUINS DEBUT!!!
Jeho vstřelená branka rozhodně patřila mezi ty šťastnější. „To se někdy stane každému brankáři. Měl jsem štěstí, že jsem u toho zrovna byl já," uvedl Reichel, který v černožlutém dresu nastoupil poprvé a rovnou se zapsal mezi střelce.
„Odehrál opravdu dobrý zápas. Je rychlý, udělal hodně dobrých akcí ve středním i útočném pásmu. Vyhrál souboje. Jsme rádi, že ho máme a věřím, že se bude ještě zlepšovat," řekl o něm Zacha.
Reichel hraje za mořem o svoji budoucnost. V Chicagu s ním po necelých 5 sezónách došla trpělivost, ve Vancouveru se s ním rozloučili po pár měsících, nejspíš poslední šanci mu dávají právě Medvědi.
V AHL však byl velmi produktivní. Své první dvě sezóny za mořem táhnul Rockford, i letos, když se představil v Abbotsfordu, docela bodoval. V NHL se však bodově dostal maximálně na číslo 22.
Od sedmnáctky draftu roku 2020 to je velmi málo. I když jeho hra není čistě založena na bodech, očekávalo se toho od něj mnohem víc. Po sezóně mu doběhne dvouletá smlouva na 1,2 milionu dolarů, jestli prodlouží, nebo podepíše jinde v zámoří, je stále s velkým otazníkem.