7. října 11:30David Zlomek
James Reimer se do brankoviště Toronta Maple Leafs vrátil jen na pár dní. Klub v pondělí oznámil, že sedmatřicetiletého gólmana uvolnil z profesionální zkoušky, kterou podepsal 26. září. Toronto tím uzavřelo krátký experiment, který měl vykrýt nenadálou absenci Josepha Wolla, jenž si vzal osobní volno.
Změna přišla poté, co Leafs sáhli na waiver listu po Caydenu Primeauovi, kterého Carolina, kam se dostal v na konci června po výměně, uvolnila poté, co sama získala jiného brankáře. Primeau tak doplní brankářský kádr, v němž má být jedničkou Anthony Stolarz a jeho záda kryje mladý Dennis Hildeby. Primeau se tak jeví jako třetí pojistka, a Reimer tak ztratil šanci na smlouvu.
Reimer přitom v Torontu začínal kariéru. V letech 2010–2016 odchytal za Leafs přes 200 zápasů, stal se hrdinou sezony 2012/13, kdy dovedl tým do play off poprvé v éře platového stropu a dokonce získal i několik hlasů pro Hart Trophy. Po výměně do San Jose se z něj stal putovní veterán, který vystřídal Floridu, Carolinu, Detroit, Anaheim a naposledy Buffalo. Minulý ročník zakončil s průměrem 3,04 a úspěšností 89,6 % ve 24 zápasech.
Primeau přichází po turbulentním roce. V Montrealu se neprosadil a přišel o roli dvojky, když v 11 zápasech zaznamenal jen 83,6 % úspěšnost zákroků. Na farmě v Lavalu ale znovu zářil, bilance 21-2-3, průměr 1,96 a úspěšnost 92,7 %. Toronto doufá, že by mohl být solidní zálohou, pokud by Stolarz nebo Hildeby vypadli ze sestavy.
Maple Leafs zároveň z waivers stáhli i útočníka Sammyho Blaise, jenž se znovu setká s trenérem Craigem Berubem, s nímž v roce 2019 vyhrál Stanley Cup v St. Louis.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.