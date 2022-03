Rekord pro Makara! Kanadská hvězda překonala Ozolinše, magická meta se blíží

Čtvrtstoletí držel klubové maximum coloradských Lavin, Sandisi Ozolinšovi ovšem už nějaký ten pátek muselo být jasné, že o svůj primát přijde. Našel se totiž obránce, co střílí góly s ještě větším apetitem. Zadák, o němž někteří mluví jako o současné verzi Bobbyho Orra. Bek, který nejspíš bude sklízet jednu Norrisovu trofej za druhou. Cale Makar dal v noci na sobotu dvě branky proti Letcům z Philadelphie, upravil svůj sezonní učet na 24 a obral Ozolinše o první flek.

To, že Makar vystřídá Ozolinše, byla jen otázka času.

Vždyť zažívá sezonu, která je i na jeho poměry výjimečná. Góly sází takovým tempem, že by se mohl stát třetím bekem za posledních 30 let, co pokoří "třicítku." Metu, na kterou dosáhlo jen osm obránců v dějinách Národní hokejové ligy.

Nejspíš byste většinu z nich uhodli. Najdete mezi nimi Orra, Paula Coffeyho, Raye Bourqua, Denise Potvina, Phila Housleyho, Douga Wilsona, Kevina Hatchera a Mikea Greena.

Makar individuální cíle, alespoň navenek, neřeší. Nechávají jej chladným, což ukázal i po sesazení lotyšské legendy.

"Když jsem na ledě a snažím se odvést svou práci, na milníky nemyslím. Rozhodně to nebylo nic, co by mi okamžitě došlo," řekl o svém překonání klubového rekordu v počtu branek za sezonu vstřelených zadákem.

Co naopak Makara trápilo, byly dvě chyby, které vedly k inkasovaným brankám.

Přece jen, ač je mašina na úchvatné útočné kreace, pořád hraje na postu beka. Neměl by selhávat směrem dozadu. "Jsem svým největším kritikem a statistiky nejsou zásadní věc, podle čeho hodnotím vlastní výkon," pověděl.

"Neodehrál jsem dnes svůj nejlepší zápas," dodal po výhře 6:3, při které spolu se svátečním kanonýrem Kurtisem MacDermidem pomohl k ještě jednomu novému klubovému maximu. Coloradská defenzíva se zlepšila na 55 přesných zásahů v této sezoně.

Už o dva góly předčila výkon svých předchůdců ze sezony 1992/1993, tehdy ještě Avs v NHL působili jako Quebec Nordiques. Makar a spol. se jistě postarají o to, aby nezůstalo jen u dvoubrankového rozdílu.

