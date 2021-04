Rekordní jízda pokračuje! Tučňáci jsou americkým sportovním fenoménem, opět postupují

Zlaté časy pittsburských Penguins nekončí, popatnácté za sebou si zahrají v play-off! Napříč elitními zámořskými soutěžemi byste marně hledali klub, který si momentálně vede úspěšněji než právě parta kolem Sidneyho Crosbyho. 15 postupů do vyřazovacích bojů je s velkým náskokem nejdelší aktivní série v severoamerickém profesionálním sportu a to včetně ženských lig. Bavíme se samozřejmě o nejvyšší úrovni, tedy o soutěžích s označením "major".

Se smyslem pro nadsázku se dá říct: Tučňáci vládnou Americe.

Od roku 2007 se v Pittsburghu hrálo play-off pokaždé. A že tomu tak bude i letos, definitivně stvrdil Jake Guentzel, když v prodloužení pátečního zápasu s Washingtonem propálil Vítka Vanečka mezi třemi tyčemi Caps.

"Já už jsem byl jen na konci skvělé akce Johna a Jareda," povídal Guentzel skromně a připisoval zásluhy Johnu Marinovi s Jaredem McCannem. Sluší se dodat, že proti Capitals mu to letos jde. Washingtonu už dal pět branek a na další kvintet nahrál.

Penguins se dostali v pravý čas do ráže, do vyřazovacích bojů by mohli jít v dobré formě a také s uzdraveným Jevgenijem Malkinem. Ten už trénuje a brzy by měl naskočit.

Noc ze čtvrtka na pátek ale patřila jiným. Třeba dvougólovému Kasperimu Kapanenovi. Pittsburský kouč Mike Sullivan si pochvaloval jeho střelecké nadání. Otázky novinářů se ale mnohem více točily kolem onoho 15. postupu za sebou.

"Tuhle noc si užijeme. Kluci tvrdě makali celý rok, aby si vybojovali výsadu bojovat o stříbrný pohár. Jsem na ně opravdu hrdý. Ani omylem to ale neznamená, že máme hotovo. Vidíme další mety před sebou," řekl uznávaný trenér.

Guentzel pečetí postup! I Washington má jistotu, Caps stačil bod

Tučňáci naposledy chyběli v play-off v poslední sezoně Maria Lemieuxe, jež zároveň byla nováčkovskou pro Crosbyho. Žezlo bylo předáno a od té doby Pittsburgh rok co rok usiluje o Stanley Cup. Uspěl hned třikrát!

Obdivuhodné období prosperity, obzvlášť s vědomím, že NHL ve snaze o vyrovnanost klubů zavedla v roce 2005 platový strop.

Současná šňůra je pochopitelně klubovým rekordem Pens. Parádní léta ovšem prožíval pittsburský hokej také v devadesátých letech a na sklonku milénia, s Jaromírem Jágrem na soupisce se do vyřazovacích bojů postoupilo v 11 sezonách po sobě.

I tehdy došli Tučňáci až na vrchol, Stanley Cup dvakrát přebíral coby pittsburský kapitán již zmíněný Lemieux.

Zajímají vás, kdo v Americe drží druhou nejdelší aktivní sérii účastí v play-off? Pak vězte, že jde o fotbalisty Seattle Sounders, ti už se kvalifikoval dvanáctkrát za sebou. Basketbalisty Minnesota Lynx se radovaly desetkrát v řadě.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+