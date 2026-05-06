Rekordní pocta od plejerů. McDavid vyrovnal Gretzkyho, ještě před třicítkou

8. června 19:00Tomáš Zatloukal
Connor McDavid popáté získal Ted Lindsay Award. Trofej pro toho nejznamenitějšího hráče NHL a to optikou ne novinářů či generálních manažerů, ale samotných hokejistů. „A kvůli tomu to pro mě tolik znamená,“ povídal kanadský fenomén, kterému cenu předali „při partičce“ golfu.
Marně baží po Stanley Cupu, ale že by se mu dala upřít snaha?
McDavid dělá na ledě vše, co svede, a pokud dojde na produktivitu, těžko byste hledali jemu rovného. Snad jen Nikitu Kučerova, kterého ovšem tentokrát brzdilo zdraví, nebo Nathana MacKinnona, jehož tempo však bylo v této sezoně o píď slabší.
Můžete mu vytýkat ledacos, chtít po něm více tvrdosti či preciznější návraty směrem dozadu, spoluhráči i soupeři mají každopádně jasno – tenhle borec s irskými kořeny z nás všech vyniká nejvíce.
Devětadvacetiletý centr má vytříbené bruslení, geniální mysl i kvalitní střelu. Je stvořen pro současnou soutěž. V základní části se zastavil na 48 gólech a 90 asistencích. Ohromující cifry? Kdepak, ani jedna neatakovala McDavidův osobák. To jen pro kontext a dokreslení, jakou je ofenzivní mašinou.
„Ta cena je od těch, se kterými večer co večer mezi mantinely bojuji. Proto si ji tolik cením,“ říká McDavid. V hlasování porazil obhájce z loňska Kučerova i nastupující superstar Macklina Celebriniho.
Connor McDavid, YOU ARE the Ted Lindsay Award winner for the fifth time! ???????????????????? #NHLAwards
— NHL (@NHL) June 7, 2026
The award is presented annually to the most outstanding player as voted by the players. pic.twitter.com/11he99R8kY
Pětkrát získal ocenění, kterému se dříve říkalo podle Lestera B. Pearsona, kromě McDavida už jen jiný věhlasný kapitán edmontonských Olejářů. Wayne Gretzky. Vskutku mimořádná společnost.
A jasná ukázka extratřídy a respektu, kterého se těší McDavid mezi plejery napříč NHL.
Číslo 97 má navíc možná ještě půlku kariéry před sebou, vždyť tři kříže oslaví až v lednu. Na druhou stranu, Gretzky uspěl popáté už v šestadvaceti a asi jen málokdo čekal, že už nikdy cenu, od roku 2010 pojmenovanou po detroitské legendě Lindsayovi, nepřevezme.
Ano, žezlo už přebíral Mario Lemieux, ale stejně... To se psal rok 1987. Během další dekády se vystřídalo osm různých vítězů, včetně prvního Evropana Sergeje Fjodorova a také maskovaného Čecha Dominika Haška.
McDavid může získat i možná tu vůbec nejprestižnější z individuálních trofejí – Hartovu. Za soupeře má Kučerova s MacKinnonem. V minulosti se s ní potěšil třikrát.
Vystřídat může jiného Connora – loni slavil brankářský machr Hellebuyck.