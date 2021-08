Rekordní, přesto výhodný. Kontrakt pro gólmana Rangers je výhrou pro obě strany

Je mu 25 let a v NHL odchytal teprve 47 zápasů, přesto už má svou cenu. Dostatečně ji prokázal během předešlých let v KHL. Igor Šesťjorkin nyní podepsal s New York Rangers smlouvu, která je výjimečná, přesto je reflektována jako velmi dobrá.

Čtyři roky, 22,66 miliónů dolarů, tj. 5,66 mil. ročně.

V ekonomii se tomu říká „win-win“. Rangers mají posichrovaného brankáře, s nímž spojují svou bezprostřední budoucnost, a to za cenu, která jím dává dýchat. Igor Šesťjorkin si solidně vydělá a už za čtyři roky dostane možnost maximalizovat svou cenu na trhu volných hráčů.

Rangers po skončení éry Henrika Lundqvista hledají novou stabilitu v brance a Šesťjorkin ji nabízí. Kontrakt kryje dva roky jeho statusu chráněného hráče RFA, další dva roky by byl UFA, tedy volný bez omezení. Kluby obvykle chtějí z tohoto období u hráče odkrojit co nejvíc, protože je vysoká pravděpodobnost, že jej s dosažením volnosti ztratí.

Jde o nejvyšší „druhý“ brankářský kontrakt v historii NHL, který překonává i Borovského 5,625 mil. z roku 2013 v Columbusu. Přesto se pro New York nejeví nevýhodně. Pro srovnání, stejně starý Alex Nedeljkovic, dokonce s lepšími čísly z minulého roku v Carolině, podepsal jen na dva roky. Carter Hart ve Philadelphii pouze na tři roky.

Čili pro Šesťjorkina s nevelkou praxí v NHL slušné peníze a pro klub delší časová jistota. Smlouva je navíc stavěná vzestupně, Rus tedy bude vysoké odvody do escrow (příští sezónu 17-18%, pak 10% a nakonec 6%) platit z nižší mzdy a z vyššího příjmu později procentně nižší odvody.

Generální manažer Chris Drury má nadále pod platovým stropem dost místa. Bude ho potřebovat, protože obránci Adamu Foxovi skončí příští rok smlouva a při současných zvyklostech může bek jeho kvalit vyletět na devět miliónů ročně. Jezdci přitom mají v sestavě víc mladých hráčů, u nichž lze postupně očekávat platový růst.

Pokud jde o údajný zájem Blueshirts o Jack Eichela, povídačky se zřejmě nezakládají na pravdě. List New York Post se chlubí zjištěním, podle něhož Drury vzkázal agentům, že o „neloajálního“ centra nemá zájem. Současně prý nechápe, proč jsou Rangers s tímto hráčem neustále spojováni.

