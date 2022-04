Rekordní série končí, Yandle po 989 zápasech pauzíroval. Na trůn zaútočí Kessel!

25. ledna se Keith Yandle stal železným mužem s velkým Ž. Odehrál 965. partii za sebou a obral o letitý rekord Douga Jarvise. Jenže ani šňůra amerického veterána nemohla trvat věčně. Paradoxně ji ovšem neuťalo vážné zranění, ale zdánlivá malichernost. V týdnu byl nemocný, vynechal čtvrteční trénink a v pátek bruslil až ve čtvrtém obranném páru. O úžasnou sérii nakonec Yandlea připravil filadelfský kouč Mike Yeo, rozhodl se pětatřicetiletého zadáka nepostavit.

Zní to až neuvěřitelně, Yandle chyběl poprvé po předlouhých 13 letech.

Takhle vzornou "docházku" neměl v historii NHL nikdo jiný. Vyžádala si vícero protrpěných duelů, sebezapření, ohromnou vůli.

Yandle zapsal první absenci od 22. března 2009. Tehdy ještě oblékal dres Kojotů z Phoenixu. Jen pro představu, tou dobou ještě Dominik Hašek chytal na profesionální úrovni, Václav Klaus byl českým prezidentem a kapela Mirai neexistovala.

A ano, čtěte správně, Desert Dogs se totiž stali arizonskými až v roce 2014.

"Nevím, jestli mi to už úplně došlo. Možná za den, za dva. Snažím se o tom moc nepřemýšlet," řekl Yandle o konci své série. K magické tisícovce mu chybělo jen 11 mačů.

"Keith je fenomenální profesionál, mé rozhodnutí přijal extrémně dobře. Samozřejmě byl zklamaný, ale věřím, že mu postupně dojde, co v NHL dokázal. Kdo může říct, že v téhle lize dosáhl něčeho, co nezvládl nikdo před ním?" pověděl Yeo.

"Samozřejmě jsem si na té šňůře zakládal. Každopádně to byla skvělá jízda a jsem šťastný, že jsem se vůbec do NHL dostal a že jsem se tam tak dlouho udržel. Vděčím téhle soutěži za mnohé," prohodil Yandle.

Proč Yeo před ostříleným borcem upřednostnil dvaadvacetiletého debutanta Ronnieho Attarda? Podle slov, co pronesl před zámořskými reportéry, to bylo kvůli tomu, že Flyers chtějí a potřebují v této fázi sezony zkoušet mladé hráče.

Yandle to pochopil. Nestěžoval si, neurazil se. Naopak do médií vyhlásil: "Budu na sobě v tréninku tvrdě pracovat, abych se herně zlepšil, vrátil se do sestavy a pomohl našemu mančaftu na ledě."

Sám ví, že to na kluzišti od něj v této sezoně nebylo úplně ideální (a že blízko pauze z výkonnostních důvodů měl už opakovaně v minulosti), vždyť ve statistice plus/mínus je se 39 zápornými body nejhorší v NHL.

Novým "Ironmanem" se může stát Phil Kessel. 25. března předehnal Jarvise, ač se stal opakovaně terčem vtípků kvůli své figuře, životosprávě a lásce k hot dogům, má odehráno 968 zápasů v řadě. Mimořádná vizitka!

Povede se Kesselovi Yandlea dohnat? Svůj flek v základní sestavě Pouštních psů má jistý. Jenže mu v létě skončí smlouva a pokud se vydá do klubu s tvrdší konkurencí, než panuje v Arizoně, hrozba tribuny by se klidně mohla stát reálnou.

A pak jsou tu zranění... nevyzpytatelná součást života hokejových profíků, byť, zejména ta vážná, se Yandleovi s Kesselem pozoruhodně vyhýbají.

