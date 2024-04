Rempeho kult pokračuje. Jsem stvořen pro play off, burácí

Než kultovní hrdina New Yorku Rangers Matt Rempe předvedl to, co umí nejlépe, v Madison Square Garden bylo cítit, že první zápas play off je orámován i nervozitou. Rempe to ale zvládl na výbornou a ukázal, jak platný může být.

Vysoký útočník, jehož účast v sestavě pro play off mnozí zpochybňovali, rozezvučel nejslavnější arénu světa jako málokdo, když vstřelil první gól Rangers na cestě k vítězství 4:1 nad Capitals v prvním utkání série prvního kola.

"Myslím, že jsem pro play off jako stvořený," řekl Rempe, jehož debut byl o to výjimečnější, že ho poprvé sledovala jeho maminka Janice.

Byl to gól, který jako by vzkázal: Patřím sem!

Blueshirts jeho gól neskutečně nakopnul. V Rempeho krátké, ale bohaté kariéře v NHL to zdaleka nebyla výjimka, protože se díky své vysoké postavě, pěstem a neokázalé osobnosti stal v hokejovém světě pojmem.

Není pochyb o tom, že jednadvacetiletý nováček hraje jedinečnou a specifickou roli v omezeném počtu minut, které dostává od Petera Laviolettea, ale dopad, jenž Rempe dokázal mít navzdory těmto okolnostem, je důvodem, proč ho hlavní trenér Rangers nechal v neděli hrát.

"Byl to důležitý gól, který dodal celé aréně energii," řekl Laviolette. "Možná i proto, že to byl on, to vneslo trochu šťávy navíc."

Soupeři ho nesnáší, fanoušci ho doslova zbožňují. Publikum v neděli skandovalo Rempeho jméno už v momentě, kdy poprvé skočil přes mantinely. Rozhodčí ho sice pochybným vyloučením rychle zklidnili, což se však vzhledem k jeho pověsti dalo chápat.

Po ospalé a bezbrankové první třetině čtvrtá lajna Rangers strojově pracovala, načež Jimmy Vesey poslal před branku Capitals šikovnou přihrávku na Rempeho a ten poslal domácí do vedení. "Byla zábava s ním hrát, pokaždé dělá vše pro tým," řekl Vesey o Rempem.

"Vždycky v sobě mám spoustu energie," dodal Rempe. "Mamka v publiku tomu pomohla, mám ji moc rád. Největší fanoušek. Šli jsme v sobotu večer na večeři a procházeli se, ona v New Yorku nikdy nebyla, takže jsme se jen tak procházeli a bylo to super. Byl to dost emotivní den."

