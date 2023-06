Repre odmítl, co bude s Halákem dál? Agent má jasný plán

Je mu osmatřicet, ale že by pomýšlel Jaroslav Halák na konec profesionální kariéry? Kdepak! Výkonnost mu neschází, v poslední sezoně si dokonce zachytal možná víc, než sám čekal. 25 zápasů, to je solidní porce a zároveň největší vytížení od roku 2020. V dresu New York Rangers lapil 90,3 procent střel soupeřů a desetkrát se radoval z vítězství. Vrátí se už do Evropy? Ne, bratislavský rodák má jinou, ambicióznější vizi.

Slováci v něm viděli spasitele.

Jasnou gólmanskou jedničku pro světový šampionát. Ale Halák v květnu svou čtvrtou účast na MS nepřidal. V kleci se tak předvedli borci z domácí scény: Stanislav Škorvánek a Samuel Hlavaj (nově bude čapat za plzeňskou Škodovku).

Dařilo se jim, fanoušky dokázali vyléčit ze zklamání, že nepřijel "božský Jaro."

Ten se soustředí na jiné priority než na národní tým. Vyhlíží novou smlouvu v NHL.

Kde podepíše? Jeho agent Allan Walsh pověděl pro The Athletic, že už proběhlo prvotní oťukávání s Blueshirts. Halák byl na Manhattanu spokojený, ostatně štace ve Velkém jablku bývá mezi hokejisty velmi oblíbená už jenom kvůli pulzujícímu velkoměstu.

Halákovy reflexy nestárnou. Takhle se blýskl na střídačce:

Jaro Halak just made a glove save... ON THE BENCH ???? pic.twitter.com/N3E6DLCrI7 — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) February 9, 2023

Takový Ondřej Pavelec si to kdysi coby dvojka "Krále Henrika" Lundqvista užíval. Halák tvoří tandem s jiným evropským mocnářem. S "carem". Igorem Šesťorkinem, jedním z top brankářů planety

"Už jsme se s GM Chrisem Drurym o Jarovi bavili, ale hodně se soustředil na výběr a jmenování nového kouče a vše ostatní chtěl řešit později," řekl Walsh uznávanému novináři Pierru LeBrunovi.

Po vybrání Petera Laviolettea tato překážka odpadá, "Už je hotovo, takže teď přichází čas na další jednání s Jezdci. Přece jen se rychle blíží 1. červenec a otevření hráčského trhu," nastínil Walsh jasný plán. Dohodne pro Haláka v New Yorku další kontrakt?

Ten právě končící je na 1.5 milionu dolarů.

