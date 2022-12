Repríza konferenčního finále pro Tampu, Buffalo znovu vyhrálo

Noc na pátek nabídla v kanadsko-americké NHL jedenáct zápasů. Buffalo natáhlo sérii výher, když na domácím ledě i díky hattricku Kylea Okposa přemohlo Detroit. Tři góly ve svých zápasech zapsali i Barkov z Floridy a Scheifele z Winnipegu, kteří také přispěli k výhrám svých týmů. Produktivní byli i dva Češi, jenže trefy Dominika Kubalíka a Tomáše Hertla na úspěchy Red Wings a Sharks nestačily.

BUFFALO SABRES - DETROIT RED WINGS

6:3 (1:0, 4:0, 1:3)

Stíhací jízda přišla pozdě

Detroit sice minulé klání v Pittsburghu parádně otočil, ale nyní to už bylo až moc velké sousto. Po dvou třetinách ztrácel na ledě Buffala pět branek, na zisku dvou bodů pro Sabres nic nezměnily ani dvě rychlé trefy Dominika Kubalíka na začátku třetí periody. Šavle potvrdily výtečnou formu, vyhrály popáté za sebou. Hattrickem na straně domácích se zaskvěl Kyle Okposo.

Branky a nahrávky

16. Mittelstadt (Peterka, Power), 22. J. Skinner, 31. Mittelstadt (Power, Peterka), 32. Okposo (Girgensons, Krebs), 35. Okposo (Jost), 57. Okposo (Girgensons, Cozens) – 43. Kubalík (E. Söderblom), 45. Kubalík (Veleno, Sundqvist), 48. Oesterle (Copp, Berggren).

Statistiky

Střely na bránu: 35 – 31 | Přesilová hra: 1/5 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 59:39

Magnus Hellberg (DET) – 29 zákroků, 5 OG, úspěšnost 85,3 %, odchytal 58:43



Československá stopa v utkání

Filip Hronek (DET) – 0+0, -4 účast, 6 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:25

Dominik Kubalík (DET) – 2+0, -1 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:59

Tři hvězdy utkání

1. Kyle Okposo (BUF) 3+0

2. Casey Mittelstadt (BUF) 2+0

3. Jeff Skinner (BUF) 1+0

TAMPA BAY LIGHTNING - NEW YORK RANGERS

2:1 sn. (0:1, 0:0, 1:0 - 0:0)

Nájezdy rozhodl Killorn

Utkání Tampy a Rangers nabídlo kvalitní podívanou, ve které dominovali oba brankáři. V první třetině skóroval Zibanejad a dalších třicet minut se na gól čekalo. Až ve třetí periodě se dočkali domácí, když svou dvacátou trefu v sezoně zaznamenal Point. Nájezdovou loterii rozhodl Alex Killorn.

Branky a nahrávky

46. Point (Stamkos, Kučerov), rozh. náj. Killorn – 13. Zibanejad.

Statistiky

Střely na bránu: 40 – 46 | Přesilová hra: 0/1 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 45 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,8 %, odchytal 64:51

Igor Šesťorkin (NYR) – 39 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,5 %, odchytal 65:00



Československá stopa v utkání

Erik Černák (TBL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 6:40

Filip Chytil (NYR) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:36

Tři hvězdy utkání

1. Andrej Vasilevskij (TBL) 45 zákroků

2. Igor Šesťorkin (NYR) 39 zákroků

3. Nikita Kučerov (TBL) 0+1

WASHINGTON CAPITALS - OTTAWA SENATORS

3:4 pp. (0:0, 3:2, 0:1 - 0:1)

Ottawa zaslouženě uspěla

Vítěznou sérii Washingtonu zastavila Ottawa, která byla od začátku střetnutí lepším týmem. V první části měla jasnou střeleckou převahu, ale neskórovala a naopak na začátku druhé periody dvakrát udeřil Washington. Nakonec utkání dospělo až do prodloužení, ve kterém rozhodl svou druhou brankou v zápase Alex DeBrincat.

Branky a nahrávky

22. Ovečkin (E. Gustafsson, Hathaway), 24. D. Strome (Sheary, Jensen), 36. Kuzněcov – 29. Sanderson, 40. Stützle (Giroux), 55. DeBrincat (Pinto, Batherson), 62. DeBrincat (Giroux).

Statistiky

Střely na bránu: 23 – 45 | Přesilová hra: 0/1 – 0/1 | Trestné minuty: 4 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Darcy Kuemper (WSH) – 41 zákroků, 4 OG, úspěšnost 91,1 %, odchytal 61:14

Cam Talbot (OTT) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, odchytal 61:31



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Alex DeBrincat (OTT) 2+0

2. Darcy Kuemper (WSH) 41 zákroků

3. Dylan Strome (WSH) 1+0

FLORIDA PANTHERS - MONTREAL CANADIENS

7:2 (3:2, 1:0, 3:0)

Kanonádu režíroval Barkov

Floridský útočník Barkov naskočil do utkání po dvanácti dnech a hned si připsal pět kanadských bodů. Už v první třetině nastřílel hattrick a následně přidal ještě dvě asistence. Montreal příliš velký odpor nekladl a prohrál už počtvrté za sebou.

Branky a nahrávky

3. Barkov (Forsling, Verhaeghe), 12. Barkov (Reinhart, M. Tkachuk), 16. Barkov, 27. M. Tkachuk (Montour, Barkov), 45. Verhaeghe, 48. M. Tkachuk (Barkov, Montour), 50. Luostarinen (Bennett, M. Tkachuk) – 15. Xhekaj (Drouin, Dadonov), 20. Jos. Anderson (Hoffman, Xhekaj).

Statistiky

Střely na bránu: 41 – 27 | Přesilová hra: 4/6 – 2/4 | Trestné minuty: 27 – 41



Kdo se postavil do brankoviště?

Sergej Bobrovskij (FLA) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 60:00

Sam Montembeault (MTL) – 34 zákroků, 7 OG, úspěšnost 82,9 %, odchytal 59:36

Československá stopa v utkání

Radko Gudas (FLA) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 4, čas na ledě 18:07

Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:10

Tři hvězdy utkání

1. Aleksander Barkov (FLA) 3+2

2. Matthew Tkachuk (FLA) 2+2

3. Carter Verhaeghe (FLA) 1+1

NEW YORK ISLANDERS - COLUMBUS BLUE JACKETS

2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Třetí výhra za sebou

Islanders mají okolo Vánoc velmi solidní formu, naplno bodovali už třikrát v řadě. Tentokrát hostili Columbus, nad kterým se ve druhé části ujali dvoubrankového náskoku. Hosté snížili až v úplném závěru, Sorokinovi vzal čisté konto Emil Bemström.

Branky a nahrávky

28. Pageau (Fasching), 37. Barzal (Nelson, Pageau) – 60. Bemström (M. Bjork, J. Gaudreau).

Statistiky

Střely na bránu: 36 – 21 | Přesilová hra: 1/3 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Sorokin (NYI) – 20 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,2 %, odchytal 60:00

Joonas Korpisalo (CBJ) – 34 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 58:08

Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Jean-Gabriel Pageau (NYI) 1+1

2. Ilja Sorokin (NYI) 20 zákroků

3. Mathew Barzal (NYI) 1+0

ST. LOUIS BLUES - CHICAGO BLACKHAWKS

3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Chicago znovu nebodovalo

St. Louis na domácím ledě dokázalo porazit nejhorší tým celé soutěže 3:1. První branku vstřelil na začátku Leivo, ale Chicago vyrovnalo z přesilovky, kterou využil Patrick Kane. Nakonec rozdílový gól padl ve 29. minutě, kdy se počtvrté v ročníku trefil Calle Rosén. Výhru Blues zpečetil Brandon Saad.

Branky a nahrávky

4. Leivo (N. Walker, Toropčenko), 29. Rosén, 60. Saad (Faulk) – 10. P. Kane (S. Jones, Domi).

Statistiky

Střely na bránu: 29 – 22 | Přesilová hra: 0/3 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Jordan Binnington (STL) – 21 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,5 %, odchytal 60:00

Alex Stalock (CHI) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 58:41



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Jordan Binnington (STL) 21 zákroků

2. Brayden Schenn (STL) 0+0

3. Calle Rosén (STL) 1+0

MINNESOTA WILD - DALLAS STARS

1:4 (1:1, 0:0, 0:3)

Rozhodla třetí třetina

Dallas i nadále patří mezi nejlepší týmy celé soutěže, svou pozici potvrdil v zápase proti Minnesotě. Dlouho se hrálo nerozhodně, ale třetí perioda už patřila Hvězdám. Ve 44. minutě se trefil Johnston, o deset minut později kapitán Benn a v závěru dal svůj druhý gól v zápase Seguin. Naopak Divočina na výhru z ledu Winnipegu nenavázala.

Branky a nahrávky

18. Kaprizov (Merrill) – 8. Seguin (R. Suter, W. Johnston), 44. W. Johnston (Lundkvist, Heiskanen), 54. Ja. Benn (J. Robertson, Hintz), 58. Seguin.

Statistiky

Střely na bránu: 24 – 43 | Přesilová hra: 0/2 – 2/3 | Trestné minuty: 18 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Marc-André Fleury (MNS) – 39 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 59:09

Jake Oettinger (DAL) – 23 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,8 %, odchytal 59:46



Československá stopa v utkání

Radek Faksa (DAL) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:11

Tři hvězdy utkání

1. Jamie Benn (DAL) 1+0

2. Miro Heiskanen (DAL) 0+1

3. Marc-André Fleury (MNS) 39 zákroků

WINNIPEG JETS - VANCOUVER CANUCKS

4:2 (0:1, 3:0, 1:1)

Winnipeg zabral

Winnipeg zastavil rozjetý Vancouver především ve druhé dvacetiminutovce. Ačkoliv Kosatky brzy skórovaly, v rozmezí šesti minut v prostředním dějství se trefili domácí třikrát. V úplném závěru navíc zkompletoval hattrick Mark Scheifele.

Branky a nahrávky

34. Scheifele (Morrissey, Connor), 36. Dubois (TS), 40. Scheifele (Connor, Morrissey), 60. Scheifele (Lowry) – 1. Kuzmenko (E. Pettersson), 54. Garland (Q. Hughes, Kuzmenko).

Statistiky

Střely na bránu: 39 – 22 | Přesilová hra: 2/4 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Connor Hellebuyck (WPG) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 60:00

Collin Delia (VAN) – 35 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,1 %, odchytal 59:42

Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Sam Gagner (WPG) 0+0

2. Mark Scheifele (WPG) 3+0

3. Pierre-Luc Dubois (WPG) 1+0

ARIZONA COYOTES - TORONTO MAPLE LEAFS

6:3 (1:2, 1:1, 4:0)

Arizona se rozjela ve třetí třetině

Utkání mezi Arizonou a Torontem nabídlo hodně gólů a mnoho využitých přesilových her. Po dvou třtinách to vypadalo nadějněji pro hosty, ale gólová smršť Coyotes ve třetí periodě nakonec byla rozhodující. Hrdinou duelu se stal Jack McBain.

Branky a nahrávky

1. Bjugstad, 27. Chychrun (N. Ritchie, Gostisbehere), 45. Moser (Välimäki, Hayton), 54. McBain (Crouse, Bjugstad), 58. McBain (Hayton), 60. Hayton – 10. Holmberg (Timmins, Engvall), 13. Järnkrok (Timmins, Rielly), 32. Kerfoot (Giordano, Holl).

Statistiky

Střely na bránu: 23 – 32 | Přesilová hra: 2/3 – 2/2 | Trestné minuty: 11 – 13

Kdo se postavil do brankoviště?

Karel Vejmelka (ARI) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 60:00

Matt Murray (TOR) – 17 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,0 %, odchytal 58:51



Československá stopa v utkání

Karel Vejmelka (ARI) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6%, odchytal 60:00

David Kämpf (TOR) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:53

Tři hvězdy utkání

1. Jack McBain (ARI) 2+0

2. Janis Moser (ARI) 1+0

3. Nick Bjugstad (ARI) 1+1

COLORADO AVALANCHE - LOS ANGELES KINGS

4:5 sn. (0:1, 4:1, 0:2 - 0:0)

Nájezdy pro Krále

Boj mezi Coloradem a Los Angeles nabídl několik zajímavých zvratů. Do vedení šli hosté, ale Laviny čtyřmi góly ve druhé třetině skóre otočily. Už to vypadalo, že získají dva body, ale třetí třetina naopak patřila Los Angeles, a proto se šlo do prodloužení a pak i do nájezdů. V loterii nakonec rozhodla trefa Viktora Arvidssona.

Branky a nahrávky

25. Compher (Rantanen, Rodrigues), 36. Cogliano (Makar), 37. Makar, 39. Rodrigues (Rantanen, Makar) – 9. Vilardi (Anderson-Dolan, M. Anderson), 34. Danault (Arvidsson, Iafallo), 42. Iafallo (Arvidsson, Durzi), 55. Se. Walker (Fiala, Lizotte), rozh. náj. Arvidsson.

Statistiky

Střely na bránu: 27 – 27 | Přesilová hra: 1/5 – 2/4 | Trestné minuty: 10 – 12

Kdo se postavil do brankoviště?

Alexandar Georgijev (COL) – 23 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,2 %, odchytal 64:51

Pheonix Copley (LAK) – 23 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,2 %, odchytal 65:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Gabriel Vilardi (LAK) 1+0

2. Cale Makar (COL) 1+2

3. Evan Rodrigues (COL) 1+1

SAN JOSE SHARKS - PHILADELPHIA FLYERS

3:4 pp. (1:1, 1:0, 1:2 - 0:1)

Hertlovy trefy nestačily

Nejpozději se začalo hrát v San Jose, kde byl k vidění souboj dvou celků ze spodních pater tabulky NHL. Žraloci byli i díky třem kanadským bodům Tomáše Hertla vždy o krok napřed, ale Letci pokaždé ztrátu smazali a v prodloužení rozhodli zásluhou obránce DeAngela.

Branky a nahrávky

10. Hertl (E. Karlsson, Labanc), 29. Hertl (Meier, Couture), 41. Labanc (Hertl, E. Karlsson) – 11. Konecny (DeAngelo), 46. Tippett (J. van Riemsdyk, Seeler), 58. Konecny (DeAngelo, Laughton), 62. DeAngelo (Provorov, Tippett).

Statistiky

Střely na bránu: 28 – 26 | Přesilová hra: 1/3 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Kaapo Kähkönen (SJS) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 61:01

Samuel Ersson (PHI) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, odchytal 60:24



Československá stopa v utkání

Tomáš Hertl (SJS) – 2+1, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:55

Radim Šimek (SJS) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:52

Tři hvězdy utkání

1. Tomáš Hertl (SJS) 2+1

2. Erik Karlsson (SJS) 0+2

3. Travis Konecny (PHI) 2+0

