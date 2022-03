Řešení pro Toronto? Källgren v debutu vychytal nulu

Jestli se někdo v poslední době extrémně trápí s gólmany, je to Toronto. To převzalo pomyslné žezlo od Edmontonu a nyní neví, co si počít. Mimo je zraněný Jack Campbell, nepřesvědčivý je i Petr Mrázek. Mohutně se tak spekuluje o příchodu Marca-Andre Fleuryho. Maple Leafs ale možná našli odpověď i bez trejdu.

Ta odpověď se jmenuje Erik Källgren. Švédský gólman letos působil na farmě a povolán byl minulý týden právě kvůli brankářské krizi, s jakou se nyní slavný klub potýká.

Svůj debut si odbyl ve čtvrtek, kdy naskočil do rozehraného zápasu s Arizonou. Zhruba v půlce zápasu nahradil chybujícího Mrázka. První dojem? Výborný! Pouze jeden gól z jedenácti střel.

Dnes v noci pak dostal příležitost od začátku, jednalo se tak o jeho první start mezi třemi tyčemi na té nejblyštivější scéně. Žádná roztřepaná kolena a nervozita. Ba naopak.

„Vypadal až neskutečně v klidu,“ řekl v dobrém rozmaru obránce Rasmus Sandin.

Klid se přenesl na celý tým. Maple Leafs konečně zabrali a vyhráli 4:0. Čisté konto a pětatřicet zákroků Källgrena k tomu bylo naprosto klíčové.

„Mísí se ve mně spousta emocí, ale hlavně jsem šťastný, že jsme vyhráli,“ řekl po zápase. „Před zápasem samotným jsem se ho snažil brát jako obyčejné utkání. Ani když se hrálo, jsem radši moc nepřemýšlel.“

On přemýšlet nemusel, trenéři Leafs však nyní musí. Källgren totiž prokázal velké kvality, navíc spojené s tolik potřebným klidem. Navíc je na tlak zvyklý, vždyť loni pomohl Vaxjö ke švédskému titulu.

Mohl by spasit Toronto, které se v posledních měsících s gólmany tolik natrápilo. Nezdá se však, že by ho nová role měla jakkoliv vykolejit.

„Beru to den po dni. Není to ani týden, co jsem byl povolán. Snažím se to užívat,“ popisoval své pocity.

