RETRO: 28 milionu za sezonu? Díky rivalitě bossů! Jak Carolina zkoušela přetáhnout Fjodorova

Ucítil příležitost, jak zatopit svému sokovi. Dalšímu tuze úspěšnému byznysmenovi z Detroitu Mikeu Ilitchovi. Ano, krom jiného tehdejšímu majiteli Red Wings. A neodolal. Co na tom, že jeho klub ročně prodělával desítky milionů dolarů... Od Petera Karmanose, dnes člena Síně slávy, to byla prvotřídní troufalost, když se v roce 1998 coby vlastník Hurikánů snažil naverbovat Sergeje Fjodorova, v té době jednoho z nejlepších hokejistů planety. Na snad až bláznivém pokusu vydělal hlavně úchvatně všestranný Rus s jednadevadesátkou na zádech.
Číslo 91 v nové sezoně vystoupá pod strop Little Caesars Areny.
I díky tomu, že se Ilitch, spolu s detroitským GM Kenem Hollandem, rozhodli krátce po naganské olympiádě vyrovnat nabídkovou listinu Canes.
Ti v závěru února 1998 usilovali o Fjodorova pohádkovým návrhem.
38 milionů dolarů za šest let hokeje.14 milionů vyplacených ve formě podpisového bonusu, dalších 12 odesílaných na konto ve čtyřech ročních splátkách, nebo naráz vysázených na stůl, jakmile mančaft postoupí do finále konference.
Základní plat? V porovnání se zbytkem předloženého paktu skromný - dva miliony ročně.
Illitch s Hollandem, který se po zisku Stanley Cupu v červnu 1997 dlouhé měsíce nemohl s Fjodorovem dohodnout na podmínkách kontraktu, dobře věděli, co to znamená.
Měli ambici obhájit stříbrný pohár. Finále konference? Povinnost! A tak by se zavázali vyplatit během pár měsíců rodákovi z Pskovu 28 milionů dolarů. Nakonec to pro ně byla přijatelnější představa než ztráta Fjodovova, krom jiného vítěze Hart Trophy z roku 1994.
Karmanose, který se k málokdy vídanému kroku uchýlil i kvůli křivdám z minulosti (víte, že původně chtěl Whalers přestěhovat z Hartfordu ne do Caroliny, ale do Detroitu? Snahu stopnul právě Ilitch, stejně jako z Joe Louis Areny vyhnal Karmanosův mládežnický tým), muselo rozhodnutí vedení Rudých křídel opakovaně štvát.
Nejvíc v roce 2002, kdy Hurikáni senzačně postoupili do finále NHL.
Kdo stál na druhé straně? Samozřejmě Detroit. S Fjodorovem, který se poté podílel na patrně klíčové brance série. Trefě Bretta Hulla, která poslala třetí mač do prodloužení a nasměrovala Red Wings ke zlomení série.
"Kdyby mi ten "offer sheet" na Fjodorova v roce 1998 vyšel, tak i s vědomím, jak měli nabušený kádr, tehdy bychom...," zasnil se a nedořekl před časem Karmanos.
Lítosti v tom bylo už pomálu, protože od roku 2006, kdy Canes přemohli edmontonské Olejáře, se mohl mezi šampiony zámořské profiligy stejně mohl počítat. Detroit mu nyní vzpomínku na hořké finále nicméně připomněl.
Jak? Fjodorovův dres vystoupá pod střechu před soubojem právě s Carolinou.
