Dostat se mezi šestici beků, kteří dostanou důvěru bránit modrou čáru proti nájezdům soupeře, je pro české obránce čím dál těžší problém. V letošní sezóně se to doposud poštěstilo pouze pětici vyvolených. Stabilně hrají jen Hronek, Gudas a Rutta. Nadějný Jiříček je většinu času na farmě v Columbusu a jako pátého počítáme Johna Ludviga z Pittsburghu, který má místo narození v Liberci.

Pamětníci se slzou v oku vzpomínají na sezóny z přelomu tisíciletí, kdy se na kluzištích slavné zámořské ligy prohánělo každoročně kolem třicítky beků, kteří se nejen narodili, ale také hokejově vyrostli v malé zemi uprostřed Evropy. Co je příčinou aktuálního stavu, to nyní ponechme stranou a připomeňme si doby, kdy nebylo výjimkou mít v mužstvu ne jednoho či dva české beky, ale rovnou celou trojici.

První byl Ďuriš

Zápas NHL, kde polovina obrany jednoho mužstva má český hokejový původ? I takové věci byly před lety k vidění. Ale než se o všem rozepíšeme podrobněji, pojďme si odskočit do vzdálenější historie a připomeňme si v krátkosti, jaká byla cesta českých beků do nejslavnější hokejové ligy světa.

Jen pro kontext vzpomeneme na vůbec prvního Čecha, který okusil zámořskou soutěž, i když znalci budou teď znuděně zívat. Krátká třízápasová zkušenost brněnského útočníka Jaroslava Jiříka ze sezóny 1969-70 v dresu St.Louis Blues je totiž notoricky známá. O pár let později se v NHL objevil další forvard s českým původem. Václav Nedomanský, obrovská hvězda tehdejšího československého hokeje, emigroval do Kanady. Po pár sezónách v konkurenční WHA se přesunul do NHL, kde odehrál šest sezón.

Na prvního českého beka si slavná zámořská liga počkala až do roku 1980. Kanadský klub Toronto Maple Leafs zahájil sezónu 1980-81 domácím zápasem s newyorskými Rangers. Fanoušci Maple Leaf Garden přivítali své miláčky mohutným aplausem, který patřil i dvěma Čechům v jejich sestavě.

V brance nastoupil Jiří Crha a v obraně se vedle legendárního Börje Salminga objevil Vítězslav Ďuriš. Bývalý obránce Vítkovic a národního mužstva, který si do NHL přišel plnit své hokejové sny. Bohužel vinou vážného zranění se kariéra Ďuriše smrskla na pouhých 89 zápasů, ve kterých zaznamenal 23 bodů (3+20).

O rok později se v dresu Canucks představil Jiří Bubla. Pak následovali Miroslav Dvořák, Milan Chalupa, Petr Svoboda, František Musil či Petr Prajsler. Do konce roku 1990 k nim přibyli ještě Miloslav Hořava a Jiří Látal.

Na sklonku socialismu se tedy v NHL prohánělo pět beků s českými kořeny: Svoboda, Prajsler, Hořava, Látal a Musil. Nasbírali celkem 89 bodů. Po 34 letech se víceméně ocitáme na předrevoluční úrovni. Déjá vu. Zase pětice beků a podobný počet bodů.

Je nás víc a rosteme

Ale zpátky do devadesátek. Úvodní utkání sezóny 1992-93 odehrálo Buffalo doma proti Nordiques. Samo o sobě vcelku nezajímavá informace. Až na to, že v obraně Sabres odehrála celý zápas dvojice českých obránců. Zkušený Petr Svoboda a nováček Richard Šmehlík. Bylo to poprvé, kdy nastoupili dva čeští beci v jednom týmu NHL.

V této sezóně se utvořila ještě jedna tuzemská dvojice, a to v Chicagu. K stabilnímu členu obrany Jestřábů Františku Kučerovi přibyl koncem prosince Milan Tichý z farmy v Indianapolis.

Takže na dvojici českých beků si již slavná NHL zvykla, tudíž bylo jen otázkou času, kdy se odehraje zápas, ve kterém bude celá polovina obrany z České republiky.

Zažili jsme to víckrát. Na přelomu tisíciletí byl český hokej na svém vrcholu. Jak říkal opakovaně Jaromír Jágr: Děti narozené za totality měly velkou motivaci něco dokázat. Vyrazit se sportem do světa. Dozrála nám silná generace narozená v 70‘-80‘ letech. Na mezinárodní scéně jsme sbírali zlaté medaile, v NHL se prohánělo víc než 70 našich hráčů, Jágr s Haškem si nejslavnější soutěž doslova podmanili. Poměr českých obránců a útočníků byl přibližně půl na půl.

Tak jsme se tu sešli

Pojďme si tedy přiblížit sezóny a mužstva, ve kterých se česká stopa propsala nejvýrazněji do obranných řad.

Ottawa Senators – sezóna 1995-96

V létě 1995 získala Ottawa výměnou za volbu v draftu obránce Jaroslava Modrého z New Jersey. Jako volný hráč podepsal veterán František Musil. Nováček v obraně Senátorů Stanislav Neckář tak přivítal v kabině dva krajany.

A 13. října 1995 se to stalo. Ottawa přijela do Miami Arena, kde se utkala s domácími Panthers. Výsledek 6:2 pro Floridu není až tak zajímavý. Důležitější, alespoň pro českého fanouška, byl fakt, že trojici obránců hostů Duchesne, Hill, Huffman doplnilo trio Musil, Modrý a Neckář. A nebyla to žádná sporadická akce, česká trojice nastoupila do většiny zápasů základní části, než byl v březnu vyměněn Modrý do Los Angeles Kings.

A právě v Los Angeles si o pár let později zahrála další tuzemská trojka.

Los Angeles Kings – sezóna 1999-00

U Kings českým obráncům nikdy moc pšenka nekvetla. Jako první to zkoušel koncem osmdesátých let Petr Prajsler. Vydržel tři sezóny, během kterých odehrál 43 utkání s bilancí tří vstřelených gólů a deseti asistencí. Krátce se zde mihli i Jan Vopat, Tomáš Žižka, František Kaberle či Jan Němeček. Největší stopu tu zanechal budějovický odchovanec Jaroslav Modrý. Celkem 10 sezón a 454 odehraných zápasů.

Ve zmiňované sezóně se v dresu Králů krátce sešla trojice Modrý, František Kaberle a Jan Němeček. Krátce v tomto případě znamená na jediný zápas. Němeček totiž v celé sezóně naskočil pouze do utkání 29. prosince 1999 proti Coloradu. Českou trojici doplňovali v obraně Kings zkušení veteráni Rob Blake, Mattias Norström a Jere Karalahti.

Tampa Bay Lightning – sezóna 1999-00

Ve stejné sezóně válela v Tampě obranná dvojice Svoboda – Kubina. K nim se po Novém roce přidal, z farmy povolaný, Marek Posmyk. Tato trojka spolu odehrála většinu utkání od února do konce základní části.

Pittsburgh Penguins – sezóna 2000-01

Rozepisovat se o „pittsburské mafii“ by byl další způsob, jak znalce uspat, takže jen stručně. Na lavičku Penguins usedl Ivan Hlinka, kouč olympijských vítězů z Nagana a početná kolonie českých hračičků pod jeho rukama utěšeně rostla. V dresu s bruslícím tučňákem se objevili i čtyři beci s českým rodokmenem. Jiří Šlégr, Michal Rozsíval, Josef Melichar a František Kučera.

Jejich cesty se ale různě proplétaly. Trojice Šlégr, Melichar a Rozsíval vydržela spolu od začátku sezóny do půlky listopadu, kdy byl na farmu odeslán Melichar. Na konci roku ho následoval také Rozsíval. Stabilní člen obranného valu Penguins Šlégr byl vyměněn v lednu do Atlanty. František Kučera přišel k Penguins až v březnu z Columbusu.

Atlanta Trashers – sezóna 2001-02

Právě Šlégr se v novém působišti setkal s dalšími krajany Františkem Kaberlem a mladým Petrem Buzkem, kterého si Atlanta vybrala v rozšiřovacím draftu z Dallasu. Tato trojice spolu odehrála začátek sezóny, než Buzek vypadl ze sestavy a v prosinci byl vyměněn do Calgary. V týmu do konce sezóny nevydržel ani Šlégr, který se před uzávěrkou přestupů stěhoval do Detroitu, v jehož dresu si na konci play-off potěžkal slavný Stanleyův pohár.

Columbus Blue Jackets – sezóna 2001-02

Tým z Columbusu byl v NHL nový, kroutil teprve druhou sezónu a ve svých řadách měl od začátku i dva české beky. V rozšiřovacím draftu si vybral Radima Bičánka a v klasickém vstupním použil hned svou historicky první volbu na nadějného českého obránce Rostislava Kleslu.

Ten v úvodní sezóně do prvního týmu pouze nesměle nakoukl a zbytek ročníku strávil na farmě. Ale nemusel litovat, účast na juniorském mistrovství světa proměnil ve zlatou medaili a odvážel si i trofej pro nejlepšího zadáka šampionátu. Formu si přinesl i do následujícího ročníku NHL a stal se jedním z pilířů obrany Modrých kabátů. K Bičánkovi a Kleslovi přibyl v období před uzávěrkou přestupů, díky výměně s Chicagem, také zkušený Jaroslav Špaček. Trio našich beků odehrálo pospolu zbytek základní části.

New York Rangers – sezóna 2006-07

Jaromír Jágr s kapitánským céčkem, parťáci v útoku Straka s Průchou a v obraně Malík, Rozsíval a Rachůnek. To byla česká kolonie v týmu newyorských Jezdců. Trio beků spolu odehrálo prakticky celou sezónu a tvořilo pevný základ obrany Rangers. Dohromady nasbírali 87 bodů a Malík vévodil tabulce plus/mínus s kladnými 32 body.

Minnesota Wild – sezóna 2008-09

Martin Škoula, poctivý dříč v obraně Wild, dostal do nové sezóny dva nové spoluhráče. V létě podepsal smlouvu Tomáš Mojžíš a z Nashvillu přišel ofenzivně laděný Marek Židlický. Ten se okamžitě zařadil mezi opory týmu a se 42 body bezpečně vyhrál klubovou produktivitu obránců. Mojžíšova mise v prvním týmu Wild se smrskla na pouhých pět mačů. Ve třech z nich chyběl zraněný Židlický, tudíž si tato trojice společně zahrála v pouhých dvou zápasech.

Tampa Bay Lightning – sezóna 2008-09

Tým ze slunečného floridského pobřeží vstoupil do kolotoče NHL v roce 1992. Český bek na jeho soupisce nechyběl od první sezóny až do té předloňské. Z Romana Hamrlíka udělaly Blesky jedničku draftu, vydržel šest sezón a pak se stěhoval do Edmontonu. Pozici elitního zadáka týmu přenechal mladšímu krajanovi Pavlu Kubinovi. Urostlý odchovanec Vítkovic šéfoval obraně Blesků úctyhodných osm sezón, než v létě roku 2006 podepsal jako volný hráč Torontu.

Tampa nelenila a podařilo se jí ulovit dalšího zástupce české hokejové školy, když se jí stejné léto upsal obránce Filip Kuba. Před sezónou 2008-09 byl vyměněn do Ottawy, ale obrana Lightning nezůstala bez české účasti. Na letním trhu byl k mání zkušený Marek Malík a Tampa nezaváhala. Těsně před začátkem základní části přišel z Vancouveru ještě Lukáš Krajíček. Oba se rychle zařadili mezi opory týmu. V únoru duo doplnil Melichar vyměněný z Caroliny. Bohužel díky zraněním si celá trojice zahrála pouhé tři zápasy.

Duel Tampa Bay s Calgary z 1. března 2009 tak byl posledním, ve kterém spolu v jednom dresu klubu NHL čelili soupeřovým nájezdům tři beci z České republiky.

Momentálně se nám sešli tři obránci v jednom tým farmy. V AHL budou za Cleveland nastupovat Stanislav Svozil, David Jiříček a Jakub Zbořil. Současný stav bohužel nedává moc nadějí, že něco podobného zažijeme brzo na úrovni NHL. Nicméně, jak říká známé přísloví: naděje umírá poslední.

