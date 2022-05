RETRO: Gretzky místo McDavida aneb památná bitva o Albertu 1986

Bitva o Albertu je vítaným zpestřením play off. Tradiční setkání kanadských klubů nebývá už dnes tak časté, vždycky přitom přináší elektrizující napětí a nevšední rivalitu. V play off to platí dvakrát! Jednu z nejpozoruhodnějších sérií mezi sebou oba celky sehrály v roce 1986.

Edmonton byl dvojnásobným úřadujícím šampiónem. Jak dnes víme, kdyby v tomto roce nevypadl, uhrál by v letech 1984-88 pravděpodobně pět titulů v řadě. Něco takového dokázal v celé historii jen Richardův Montreal ve druhé půlce padesátých let. Oilers se to nepovedlo kvůli dokonale připraveným Flames, jimž podlehli ve druhém kole.

Jak zastavit Gretzkyho?

Calgary vstupovalo do play off s 354 góly jako druhý nejlépe střílející tým v lize, jenomže hádejte, kdo byl první? Pochopitelně Edmonton, a to s výrazným náskokem (426). Sehrané útočné dvojice Mark Messier – Glenn Anderson a Wayne Gretzky – Jari Kurri byly fenomenální. Obránce Paul Coffey měl za sebou 138 bodovou sezónu. Většina Olejářů uměla s pukem něco vymyslet a uměla s ním pracovat ve vysoké rychlosti. V kontextu doby, pochopitelně.

Calgary mělo silovější, vyrovnanější tým, plný dvacetigólových střelců a třicetigólového Hakana Looba. Pro představu, Gretzky toho roku nasbíral rekordních 215 bodů, Kurri nastřílel 68 gólů. Trenér Bob Johnson věděl, že nemá šanci, pokud něco nevymyslí. Připravil proto na svou dobu nezvykle precizní strategii.

Pokud se dnes mluví o tom, že Flames potřebují eliminovat McDavida, pak před 36 lety si trenéři lámali hlavu, jak zastavit Gretzkyho. Johnson strávil u videa tolik hodin, až ho z toho pálily oči. Hráčům natloukl do hlavy sedmibodový plán, kterého se měli držet. A zakázal jim byť jen špitnout cokoli do novin. Vše muselo zůstat v tajnosti.

Johnson perfektně rozpracoval systém napadání a hlavně se nesoustředil tolik na Gretzkyho, jako na jeho spoluhráče. Základ byl minimalizovat 99tce její možnosti tvořit hru. Pokrytí museli být všichni, Gretzky i spoluhráči v jeho okolí. Jak série pokračovala, začínalo být všem jasné, co Calgary hraje a že může reálně uspět.

Ofenzivní mašiny

Plameny se nenechaly jen tak sfouknout. Z Edmontonu si vezly stav 1:1, přičemž domácí zachraňovali druhý zápas až v nastavení po výsledku 6:5. „Magický gól v prodloužení,“ říká Gretzky v knize Vlastní životopis, která je v Čechách všeobecně známá jako jedna z nejhůř přeložených sportovních publikací všech dob.

Přestože se Flames soustředili na defenzivu, v sérii padalo hodně gólů, strhávala fantastickým hokejem. Třetí zápas získalo doma Calgary 3:2 a ujalo se vedení. Glen Sather po utkání kritizoval své hráče.

Ve čtvrtém duelu neuhlídaly Plameny borce, jehož výkony dnes leckdo shazuje. Gretzky zápas režíroval, tvořil pro sebe i spoluhráče. Byl na ledě u všech sedmi (!) branek Oilers, pod pět se podepsal bodem (3+2). Jediný v mužstvu měl +5, Craig MacTavish +3. Dva góly padly v přesilovce (kde se plusy nepíšou), minus nezapsal žádný.

Pokud McDavid fascinuje pohybem, vedením puku a kličkami, Gretzky si z protihráčů slalomové tyčky nedělal. Byl to génius jednoho doteku, jímž dokázal hru zrychlit nebo přesměrovat. Dokonale předvídal, v rozích po převzetí puku okamžitě uhnul najíždějícímu soupeři. Otec ho to učil odmala. Vytahoval na sebe hráče, puku se zbavoval v poslední možný okamžik. Jeho žabky šly vždycky přes soupeřovu hůl a dopadaly přesně na čepel spoluhráče. Stačilo ji jen mít na ledě.

V brance Oilers stál Grant Fuhr, patrně na vrcholu výkonnosti. Skvělý byl také Mike Vernon v bráně Flames. Pátý zápas se hrál znovu v Edmontonu. Neil Sheehy znepříjemňoval život Gretzkymu a Calgary vyhrálo 4:1. Poražení ztratili pro zbytek série lídra defenzivy Lee Fogolina. Stavitel olejářské dynastie Glen Sather ho nahradil nováčkem Stevem Smithem. Znalci ví, že jeho jméno brzo vstoupí do historie.

V šestém zápase Sather nezvykle točil formace. Anderson šel ke Gretzkymu, Kurri k Messierovi. Smith vážně zranil Careyho Wilsona, který skončil v rukách lékařů s natrženou slezinou. Edmonton utekl hrobníkovi z lopaty. Obrátil z 0:2 na 3:2, čtvrtý gól padl do prázdné klece, pátý přišel až 11 sekund před koncem. Srovnáno 3:3.

Příšerná, nešťastná, neuvěřitelná smůla

Zápas číslo sedm sliboval totální klasiku. A stal se jí v nejryzejším slova smyslu. Televizní společnost CBC využila celostátní kanál, aby přenos nabídla úplně všem. Celá Kanada seděla přikovaná u obrazovek. Flames vedli na ledě soupeře po gólech Looba a Peplinskiho ve 23. minutě 2:0. Brzo se ale uchýlili k bránění náskoku a za pasivitu zaplatili.

Gretzky s Andersonem proměnili nájezd dva na jednoho; Messier, bojující s bolavými třísly, ještě do druhé sirény z brejku vyrovnal. Nervózní duel rozhodla ve třetí třetině obrovská chyba nezkušeného beka Oilers. Smith ledabylou rozehrávkou zpoza branky nastřelil nohu nic netušícího Granta Fuhra. Od ní skončil puk k překvapení celé haly v síti.

„Steve byl hvězda budoucnosti, chytrý hráč, oblíbenec Kevina Lowea, ale nahrávat přes brankoviště je kardinální chyba. Bez jediného hráče Flames v dosahu skončil puk v naší brance. V celém stadiónu to stěží kdo viděl, ale rozhodčí ano. Byla to příšerná, nešťastná, neuvěřitelná smůla, ale stalo se,“ popisoval bolavý okamžik Gretzky, který posbíral v sedmi zápasech série 13 bodů (5+8).

K dovršení ironie bylo 30. dubna, narozeniny Stevea Smithe! Smolaři dne bylo právě 23 let. Někteří fanoušci Flames vnímali incident jako pomstu osudu za Smithův zákrok na Wilsona. Dneska bychom asi hovořili o karmě.

Pořád zbývalo necelých patnáct minut, Vernon ale zavřel krám a nedovolil domácím srovnat. Calgary těsné vedení udrželo a postoupilo. Ve finále konference pak v sedmi zápasech přehrálo St. Louis, v pohárovém finále nicméně nestačilo na Montreal. Jeho čas přišel o tři roky později. V roce 1989 se dočkali Flames zatím jediného historického titulu.





