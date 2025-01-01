RETRO: Jak Kanada propadla v Bitvě století, i když vlastně nešlo o Kanadu

25. srpna 8:00Jiří Lacina
Současnou rétorikou by to mohl být turnaj Two Nations. I když, technicky vzato šlo o národnosti tři. Smíchané do dvou týmů. Podobně jako letos ustoupil také uprostřed sezóny 1978-79 tradiční Zápas hvězd exhibičnímu setkání. Šlo o výběr NHL a Sovětského svazu.
Na rozdíl od úplně prvního klání zámořských profesionálů a strojově trénovaných Sovětů z roku 1972 se tentokrát pod hlavičkou Challenge Cupu hrálo jen na dva vítězné zápasy. Výběr NHL tvořili, při tehdy ještě slabém zastoupení Američanů, výhradně Kanaďané doplnění třemi Švédy.
Na straně Sovětského svazu šlo především o hráče armádního CSKA Moskva (bylo jich 10), Dynama Moskva (5), doplněné osmičkou dalších hokejistů. Vedle známých hvězd sedmdesátých let Charlamova, Michajlova či Petrova už se objevil jednadvacetiletý Sergej Makarov.
Kdo proti komu
V duchu NHL All Star Game měla veřejnost možnost hlasovat o první pětce. Guy Lafleur z Montrealu Canadiens dostal na tehdejší dobu závratných 170 tisíc hlasů. V bráně měl, dle fanoušků, stát Tony Esposito, pamětník Světové série 1972. Přednost ale dostala další legenda Habs a čerstvě promovaný právník Ken Dryden.
Defenzivě velel Larry Robinson, který za dvacet let v NHL nepropadl v +/- ani jednou do záporných čísel. K němu Denis Potvin, skvělý bek, ale taky egoista, jenž trpěl ve stínu Bobbyho Orra. V útoku vedle elegána Lafleura nastupoval Bobby Clarke, jenž během Světové série 1972 zlomil nejlepšímu Rusovi Charlamovovi kotník (viz video). Oba doplnil střelec Steve Shutt, proslulý hodnocením Scottyho Bowmana: „Nenávidíme ho 364 dnů v roce. 365. den s ním slavíme Stanley Cup.“
Byl to právě Bowman, kdo se postavil na střídačku zámořského výběru. Velkou sílu představovala také útočná formace NY Islanders ve složení: střelec Bossy – mozek Trottier – bijec Gillies. Zmínit zaslouží i elegantní bruslař Gilbert Perreault z Buffala. Hned sedm hráčů dodal Bowmanův Montreal.
K tomu trio Švédů. Börje Salming si za mořem těžce získával pozici, koncem sedmdesátých let už byl ale respektovanou postavou. Ulf Nilsson a Anders Hedberg přestoupili před sezónou z WHA do New Yorku Rangers. Také tento fakt je považován za jeden z posledních hřebíků do rakve konkurenčního projektu WHA, která po této sezóně skončila.
Máme to pod kontrolou
Všechny tři zápasy se hrály v newyorské Madison Square Garden. „Bitva století“, jak překřtila nevšední setkání kanadská média, začala lépe pro domácí. V úvodním klání stačilo Kanadě šestnáct vteřin, aby Lafleur otevřel skóre. Po přesilovkových gólech Bossyho a Michajlova to bylo 2:1. Do první sirény zvýšil na 3:1 defenzivní specialista Bob Gainey. Hvězdy Ostrovanů pak přidaly další gól a za Sověty už stačil Golikov jen snížit.
Hrálo se mimořádně odpovědně a čistě. „Každý profesionál, ale i každý junior, by měl dostat krátký film z tohoto zápasu, aby se přesvědčil, jak krásný hokej se dá hrát bez surovostí, bitek i laciných scén!“ zhodnotil duel montrealský obránce Serge Savard. Dost možná i s odkazem na Broad Street Bullies z Philadelphie, jejichž éru hrubého násilí pomohli právě jeho Habs utlumit.
Sověti netrénují pro nic za nic
Také první polovina druhého utkání vyzněla jasně pro Kanadu. „Prvních devadesát minut série to vypadalo, jako by Sověti nechali nohy v Moskvě,“ píše Sports Illustrated.
Klíčem k úspěchu bylo napadání a agresivní hra. Hlavně Gillies a Gainey Rusům hodně zatápěli. Ještě ve 37. minutě vedla NHL 4:2. Jenomže pak se rudá mašina probrala. Třikrát vyzrála na Drydena a ve zbytku utkání se držela jednoduché taktiky, kdy favorita prostě k ničemu nepustila.
„Sérii jsme ztratili, když nám proteklo mezi prsty vedení 4:2. Ukázalo se, že Sověti tolik netrénují pro nic za nic,“ řekl Bill Torrey coby stavitel týmu NHL.
Do posledního zápasu překvapil Tichonov změnou v brance, kam postavil místo zkušeného Treťjaka Vladimira Myškina. Rošádu v brankovišti provedl také Bowman, nahradivší Drydena Garym Cheeversem. Dlouholetý gólman Bostonu se nechal v letech 1972-76 zlákat na peníze do WHA. Pak se ale vrátil „domů“ a mohl tudíž reprezentovat NHL. Bylo mu už 38 let.
Hosté přejeli hvězdy NHL vysoko 6:0. V tomto sportovním sestřihu Československé televize za rok 1979 je Challenge Cupu věnováno několik minut (čas 31:30 – 34:00). Jak bylo v té době obvyklé a takřka povinné, komentátoři dominanci Sovětů ochotně zdůraznili.
V závěrečných devadesáti minutách série propadl výběr NHL s východním soupeřem ostudně 0:9. Což bylo tím bolestivější, že profesionálové měli zpočátku vše pod kontrolou. A vynikali i v konkrétních dovednostech. Třeba na buly přehrála Kanada Sověty v celé sérii brutálně - 240:88.
Kapitán Clarke se Rusům po prvním utkání dokonce posmíval, že do vhazování nechodí naplno. Za stavu 4:3 ve druhém zápase to byl ale právě on, kdo prohrál buly se Žluktovem, po němž Kapustin vyrovnal. „Clarke byl nejpřekvapenějším mužem v hale,“ psaly pak americké noviny.
Ztráta dobře rozjeté série bolela nejen fanoušky. „Připravili jsme se, jak jen to šlo, a makali stejně tvrdě. Je těžké to spolknout,“ litoval jeden z nejuniverzálnějších útočníků své doby Bob Gainey.
Série přinesla uspokojení, ale také ekonomické rozpaky. Akce měla průměrnou propagaci. Vstupenky v Madison Square Garden byly na tu dobu hodně drahé. Torrey zdůvodnil cenu úsměvně: „Máte představu, kolik stálo krmit sovětský tým celý ten týden ve Waldorfu? Měl jsem tam dnes snídani a za dva lidi jsem dal 28 dolarů. A oni jedli rozhodně víc než já.“
Trenéři do sebe zbytečně nezajížděli. Tichonov třeba vysoce ocenil kvalitu Boba Gaineyho, kterého by prý bral i do svého týmu. V té době šestačtyřicetiletý Scotty Bowman, jenž se později v Detroitu nebál spojit pět Rusů do jedné pětky, pochválil pohyb východních hokejistů: „Jsou to krásní bruslaři,“ řekl doslova.
A jak viděl sérii trenér sborné? „Bylo zřejmé, že Bowman dal svým hráčům pokyny, aby hráli maximálně tvrdě do těla a neváhali použít i hodně ostrých zákroků. Aby naši hokejisté měli co nejméně času převzít kotouč, zpracovat jej a přihrát. Při určování naší taktiky jsme ale vyšli právě z těchto předpokladů. V silovém pojetí boje jsme jim neustoupili ani o píď. Když už jsme vedli 3:0, hvězdy NHL došly k závěru, že nejsou schopny průběh zápasu zvrátit, a zhasly. Jenom proto jsme nakonec zvítězili 6:0, nikoli proto, že bychom byli výkonnostně o třídu lepší,“ cituje v knize Velké okamžiky ledního hokeje Viktora Tichonova Pavel Bárta.
Tohle nebyla Kanada!
Dobový Sports Illustrated píše o tom, jak dával Boris Michajlov po sérii Kanaďanům najevo, že jsou teď až číslo dvě. „My jsme jedničky,“ mával zdviženým prstem.
Pravdou je, že Kanada se k tomuhle nezdaru nezná. Ačkoli třetí zápas projela výrazným rozdílem, tři Švédové v sestavě umožňují zpětně reflektovat výběr jako „mezinárodní“. Samozřejmě, na dresech skutečně nebyl javorový list, ale logo NHL.
Za největší hokejovou ostudu ve vztahu k studenému východnímu impériu tak pořád platí porážka z Kanadského poháru 1981, kde SSSR ve finále smetlo pořadatele 8:1.
Na dalších turnajích sedmdesátých a osmdesátých let, které patří pro neopakovatelné napětí studené války k ozdobám hokejové historie, už Kanada svou čest uhájila a slavila.
Zápisy z utkání:
8. února 1979, New York (Madison Square Garden)
NHL All Stars - SSSR 4:2 (3:1, 1:0, 0:1)
I. třetina
NHL All-Stars, Lafleur (Shutt, Clarke), 0:16.
NHL All-Stars, Bossy (Perreault, Lafleur), 6:22 (přesilovka).
SSSR, Michajlov (Vasiljev, Charlamov), 11:25 (přesilovka).
NHL All-Stars, Gainey (Barber, Beck), 15:48.
II. třetina
NHL All-Stars, Gillies (Bossy), 08:14.
III. třetina
SSSR, V. Golikov (A. Golikov, Makarov), 03:02.
Střely na branku:
NHL All Stars 10-9-5=24
SSSR 6-5-9=20.
Přesilovky: NHL 4-1, SSSR 2-1
Brankáři: NHL All Stars Game - Dryden 20/21; SSSR - Treťjak 24/20.
Diváci: 17 438.
Sestava NHL All-Stars: Dryden; Robinson - Salming, Savard - Beck; McDonald - Perreault - Sittler, Barber - Clarke - Gainey, Lafleur - Dionn - Shutt, Bossy - Trottier - Gillies, Hedberg, Nilsson.
Sestava SSSR: Treťjak; Cygankov - Starikov, Vasiljev - Fjodorov, Biljaletdinov - Pervuchhin; Michajlov - Petrov - Charlamov, Balderis - Žluktov - Kapustin, A. Golikov - V. Golikov - Makarov, Skvorcov - Kovin - Varnakov.
10. února 1979, New York (Madison Square Garden)
NHL All Stars - SSSR 4:5 (2:1, 2:3, 0:1)
I. třetina
SSSR, Kapustin (Starikov), 8:10.
NHL All-Stars, Bossy (Trottier, Gillies), 13:35 (přesilovka).
NHL All-Stars, Trottier (Gillies, Bossy), 18:21.
II. třetina
NHL All-Stars, Perreaut (Sittler), 0:27.
SSSR, Varnakov (Skvorcov) 2:05.
NHL All Stars, Robinson (Lafleur, Dionne), 5:06.
SSSR, Michajlov (Petrov, Vasiljev), 17:02 (přesilovka).
SSSR, Kapustin (Žluktov), 17:47.
III. třetina
SSSR, V. Golikov (Makarov), 1:31.
Střely na branku:
NHL All Stars 5-5-6 =16
SSSR 7-14-10=31.
Přesilovky: NHL 1-1, SSSR 3-1
Brankáři: NHL All Stars Game - Dryden 31/26; SSSR - Treťjak 16/12.
Diváci: 17 438.
Sestava NHL All-Stars: Dryden; Robinson - Potvin, Savard - Beck, Salming; McDonald - Perreault - Sittler, Barber - Clarke - Gainey, Lafleur - Dionne - Shutt, Bossy - Trottier - Gillies.
Sestava SSSR: Treťjak; Vasiljev - Starikov, Babinov - Fjodorov, Biljaletdinov - Pervuchhin; Michhajlov - Petrov - Ťjumeněv, Balderis - Žluktov - Kapustin, A. Golikov - V. Golikov - Makarov, Skvorcov - Kovin - Varnakov.
11. února 1979, New York (Madison Square Garden)
NHL All Stars - SSSR 0:6 (0:0, 0:2, 0:4)
I. třetina
-
II. třetina
SSSR, Michajlov (A. Golikov), 5:47.
SSSR, Žluktov (Balderis, Vasiljev), 7:44 (přesilovka)
III. třetina
SSSR, Balderis (Gimajev), 8:44.
SSSR, Kovin (Skvorcov, Varnakov), 10:21.
SSSR, Makarov (Kapustin), 12:44.
SSSR, A. Golikov, 14:46.
Střely na branku:
NHL All Stars 7-7-10=24
SSSR 6-6-7=19.
Přesilovky: NHL 1-0, SSSR 1-1
Brankáři: NHL All Stars Game - Cheevers 19/13; SSSR - Myškin 24/24.
Diváci: 17 545.
Sestava NHL All-Stars: Cheevers; Robinson - Salming, Savard - Beck, Potvin; McDonald - Clarke - Sittler, Lafleur - Perreault - Gainey, Hedberg - Nilsson - Marcotte, Bossy - Trottier - Gillies.
Sestava SSSR: Myškin; Vasiljev - Starikov, Babinov - Fjodorov, Biljaletdinov - Pervuchhin; Michhajlov - Petrov - A. Golikov, Balderis - Žluktov - Kapustin, Makarov - Gimajev - Ťumeněv, Skvorcov - Kovin - Varnakov.
